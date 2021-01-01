Spor yazarları Fenerahçe-Galatasaray derbisini değerlendirdi

Spor yazarları Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sona eren Fenerbahçe-Galaatasaray derbisini değerlendirdi.

Mehmet Demirkol - Fanatik

İlk yarıda ‘Bu adam nerede?’ dediğimiz Mostafa Mohamed’in becerisini gördük. Goldeki vuruşu birinci sınıftı. Bunun yanında kafa toplarına hem çıkışı hem de darbeli vuruşları da etkileyiciydi. İkinci yarıda Galatasaray oyun merkezini biraz daha ileri itip, merkezden iyi zorlamaya başladı. Orada yarattıkları kalabalık aslında riskliydi çünkü Fenerbahçe ’nin hızlı adamlarını 1’e 1’de bıraktılar. Ancak bu işledi çünkü Fenerbahçe savunma ve orta sahası o baskıdan çıkacak organizasyonu kuramadı. Böylece biz izleyenler de ilk yarıda ‘bu adam nerede?’ dediğimiz Mostafa Mohamed’in becerisini gördük. Goldeki vuruşu birinci sınıftı. Bunun yanında kafa toplarına hem çıkışı hem de darbeli vuruşları da etkiliciydi. Sonrasında Mesut ve Cisse’nin oyuna girişi topu almak isteğinin bir yansımasıydı. Tabii bunu yapabiliyorsa en azından Galatasaray’ın baskısının artacağı belli olan ‘ikinci yarı başında neden yapmadı?’ sorusu akla geliyor. Çünkü Mesut geçişte daha etkili.

Ömer Üründül - Sabah

Galatasaray pas trafiği oturmuş bir takım. Bunun tam tersi F.Bahçe de bu konuda yetersiz. Bir de buna mecburiyetler yüzünden orta sahadaki ciddi tahribatlar eklendi. 10 numara pozisyonunda Mesut Özil hazır değildi. Diğer önemli isimlerden Pelkas ve İrfan Can sakattı. Ayrıca temel direk Gustavo da sakattı. Bu tabloda G.Saray'ın oyunu domine etmesi beklenen bir durumdu. İlk yarıda F.Bahçe takım halinde topun arkasına geçerek mücadele ederek yoğun baskı altına girmesine rağmen pozisyon vermedi. Hatta maçın başında ve devrenin sonunda iki kez gole yaklaştı. F.Bahçe'de sezon başından beri vurguladığım bir konu var. Samatta, Valencia ve Thiam fizik açıdan çok yetersizler. Ligde bütün takımlarda santrfor var ama F.Bahçe'de yok. Mostafa transferi, G.Saray'da tam isabet. Alıştıkça katkıları daha da artacak. Bu transfer G.Saray'ın santrfor sorununu çözmüştür. F.Bahçe ise Osayi'den ilerleyen maçlarda olumlu verimler alacaktır.

Oktay Derelioğlu - Takvim

Galatasaray dün maçın ilk dakikasından itibaren daha cesur oynayan, topa sahip olan, galibiyet için sahaya çıkan taraftı. Fenerbahçe kontra atak futbolu ile rakip kalede gol aradı. Organize olamayan bir Fenerbahçe izledik ve sonucunda da sarı-lacivertliler mağlup oldu.. Son dönemde Rize ve Hatay maçlarında da kazanmasına rağmen oyunu ile umut vermeyen Fener'in dün bu oyunla bir yere varamayacağı gözler önüne serildi. Sarı-Lacivertli takıma baktığımızda bir antrenör fotoğrafı göremiyorum. Takım olarak baktığımızda Fenerbahçe'nin ne bir planı ne de sistemi var...

Şansal Büyüka - Milliyet

Şurası kesin; takım kurarken, kadro mühendisliğini iyi yapacaksınız. Galatasaray’ın yeni transferi Mustafa’yı gol dakikasına kadar hiç görmedik. Ama golde, Serdar Aziz’den sıyrılışı, Altay’ın uzanamayacağı köşeye topu bırakışı, “birinci sınıf” işçilik damgası taşıyordu. Tepeden tırnağa kaliteydi. Bir de Fenerbahçe‘nin golcülerine bakın. İleride beş saniye top tutamıyorlar, topu kontrol etmeye çalışırken, daha pozisyona giremeden kaybediyorlar. Biraz Osayi Samuel... O da santrfor değil ki... Mesut’u alıyorsun; Avrupa’yı, İrfan’ı alıyorsun; Türkiye’yi sallıyorsun... Ama Fenerbahçe‘ye yakışır kalitede bir santrfor almıyorsun. Mesut’u aldın, büyük iş, kabul... Peki sorarım; Mesut o altın ayaklarını hangi golcü için kullanacak? Bu konuda Fenerbahçe’nin futbol aklı sınıfta kalmıştır. Fenerbahçe’nin Mesut ve İrfan gibi müthiş hamlelerine rağmen işi zor... Bu santrforlarla bu iş yürümez. Bu Galatasaray yenilgisinin bir sorumlusu varsa; o da birinci dereceden Fenerbahçe’ye layık olduğu büyük bir santrfor almayan futbol aklıdır.