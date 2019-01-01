Spor yazarları Denizlispor - Fenerbahçe maçı için ne dedi?

Spor yazarları, Fenerbahçe'nin deplasmanda Denizlispor'a karşı aldığı 2-1'lik galibiyeti değerlendirdi.

Süper Lig'in 8. haftasında , Yukatel 'a konuk oldu. Maçı sarı lacivertliler 2-1 kazanmayı başardı.

Kanarya, 39. dakikada Tolga Ciğerci ve 62. dakikada Vedat Muriqi'nin golleriyle maçta iki farklı öne geçerken Denizlispor'un tek golü 73. dakikada Oscar Estupinan'dan geldi.

Mehmet Demirkol | Fanatik

Emre çıktıktan sonra sahada Tolga, Ozan, Gustavo ve Deniz olmasına rağmen orta sahasız gibiydiler. Oyunu Denizli’ye verdiler. Kontratak da yapamadılar. Net pozisyonlar vermeseler de oyun söndü. Luis Gustavo’nun burada devreye girip oyunun merkezine oturmasını bekliyordum halbuki. Asla bu rolün hakkını veremedi. Emre varsa başka yoksa başka takım. Takımın sadece yıldızı ve merkezi değil sanki teknik direktörü o.

Ali Ece | Fanatik

Sahiden Vedat Muriç ne yiyor, ne içiyor? Milli maç arasından sonra bir santrforun bu kadar güçlü bir performans sergileyerek bu kadar ikili mücadele kazanması birçok genç Türk santrfora örnek olmalı, bayan Muriç en azından menüyü açıklamalı! Fenerbahçe çok iyi oynamıyor hatta Emre sahada olmadığında iyi de oynamıyor. Değerli bir 3 puan ama Ersun hocanın şu sorunu çözmesi gerek: Emre oyunda olmayınca sanki geçen sezonki Fenerbahçe artı Muriç sahada oluyor.

İlker Yasin | Hürriyet

Dünkü galibiyet F.Bahçe’yi çok umutlandırmasın. Bu iş, bu yıl, bu futbolla böyle zor gider. Dünkü oyuncu grubuyla galibiyeti bir başarı kabul etmek lazım. Ersun Yanal bilmeli ki, o şampiyonluğun ardından 5 yıl geçti. Hücum aksiyonlarında göz kamaştırıcı F.Bahçe’nin Gökhan ve Caner gibi durmaksızın orta yapan ve ileri giden iki beki, Kuyt, Sow, Webo, Emenike gibi deparlı veya pivot santrforları ve ince düşünen futbol beyinleri vardı. 2019’un F.Bahçe’si, geçen 5 yılın gerisinde ve Türk futbol takımlarının direnç ve yetenek seviyesi de geçen 5 yılın daha ilerisinde. Yanal şampiyonluk için yeni formatlar bulmalı yoksa böyle gitmez

Erman Toroğlu | Fotomaç

Önce köşe başlarını yazalım… Maç sabaha kadar oynansa Fenerbahçe yenerdi, yine sabaha kadar oynansa Denizlispor yenemezdi. Aslında aynı iki yorum. Fenerbahçe kalesine top az geldi. Yenilen golde de Fenerbahçe kalecisi Bayındır'ın yüzde 100 hatası vardı. Vedat Muriç'in direkten dönen kafa vuruşundan sonra Fenerbahçe'nin attığı ilk golde Muriç, rakibine faul yapmıyor. Sarı-lacivertli takımın ikinci golünde ise Emre, rakibine önce vurup yere düşürüyor sonra topu alıyor ve Muriç'e golü attırıyor. Yani pozisyonun başlangıcı net faul. Ama VAR burada ofsayt çizgisine baktı. Faule niye bakmadı, anlamak mümkün değil.

Ercan Güven | Milliyet

Milli aradan önce Kadıköy’de kaybettiği üç puanı deplasmandan almış ve “telafi maçını” kazanmış bir Fenerbahçe var ortada. Fenerbahçe’nin zorlu Denizli deplasmanından planlı ve aşamalı bir oyundan sonra saklananı, kaçak oynayanı olmadan, mücadele ederek aldığı üç puanın kıymeti ileride anlaşılacak. Bir zamanlar “en golcü takımların” yaratıcısı Ersun Yanal’ın maçlara “savunmacı” takımlarla başlaması, bol keseden ön libero kullanarak “denge ve balansı” galibiyetin önüne koyması kimseyi şaşırtmasın. Belki de tarihin en düşük puanlı şampiyonunu yaratacak bu ilginç sezonda yere sağlam basmayana ekmek yok; Yanal bunun çok iyi farkında.

Emre Bol | Fotomaç

Vallahi helal olsun billahi helal olsun. Çatlak kaburgayla Denizli'ye gelip yine sahanın en iyilerinden biri olmayı başardın. Emre'den bahsediyorum elbette... 39 yaşında diye burun bükülen Emre'den! Sakat oynamasına karşın sağlamlardan daha iyiydi inanın. Ersun Yanal sezon başından beri yama yapmaya öylesine alışmış ki; elinde kanatta oynamaya alışkın Deniz varken, tercihini Tolga'dan yana kullandı. Yahu Ersun hoca, çocuğu liberoda oynattın, sol kanatta oynattın dün de sağ kanada koydun. Evine götür, çamaşırlarını da yıkasın! Bir oyuncunun ayarlarıyla bu kadar oynanmaz. İlk yarıda çok top kaybı yapmasına ve sahanın en kötüsü olmasına karşın golü atarak kilidi açan isim oldu. Ne oldu şimdi; Ersun Yanal haklı mı çıktı? Tabii ki hayır.

Hakan Can | Fanatik

Bazı profesyoneller küçücük mazeretlerle maçlardan kaçarken, kaburgasındaki kırığa rağmen oynayan kaptan Emre Belözoğlu’na alkışla başlamak istedim. Emre bu yaşında hâlâ futbol oynamaya ve takımına aşık. Değeri de oyundan çıkınca anlaşıldı. Sarı Laciretliler o yokken yalnızca tek bir pozisyon yakaladı. Çok iyi mücadele eden, fiziksel kalitesiyle fark yaratan Fenerbahçe’de nihayet herkes yerli yerindeydi.