Spor yazarları Çaykur Rizespor - Galatasaray maçı için ne dedi?

Spor yazarları, Galatasaray'ın deplasmanda Çaykur Rizespor'a 2-0 mağlup olduğu maçın ardından değerlendirmelerde bulundu...

Süper Lig'İn 27. haftasında , Skoda ve Tunay Torun'un attığı gollerle Çaykur Rizespor deplasmanından 2-0 mağlup ayrıldı.

Maçın 24. dakikasında Skoda ile çarpışan Fernando Muslera oyundan çıkıp yerini Okan Kocuk'a bıraktı. Uruguaylı file bekçisinin sağ ayak tibia ve fibula kemiklerinde kırık tespit edildi.

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Ardından 46. dakikada oyuna giren Florin Andone sakatlık geçirdi ve 72. dakikada oyundan çıkmak zorunda kaldı. Her iki oyuncunun da sezonu kapattığı belirtildi.

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Spor yazarları, bu mücadelenin ardından değerlendirmelerde bulundu.

Mehmet Demirkol | Fanatik

Muslera Galatasaray’ın ve ligimizin gelmiş geçmiş en büyük yıldızları arasına adını yazdırdı. Geçmiş olsun Nando. Bu sakatlığa bir Andone’nin talihsizliği eklenince maç hakkında yazmak zor tabii. Saracchi’yi savunma görevlerinden kurtarmanız lazım. Onun arkasını Ahmet Çalık’la kapatmaya çalışınca sorun büyüdü. Ünal Karaman’ın planı da buydu. Donk ve Lemina’yı baskılayıp Mariano’ya döndürmediler, Ahmet’in oyun kurmasını istediler. Bu Galatasaray’ın işini çok zorlaştırdı. İyi baskı yaptılar. Hem oyun kurdurmadılar hem de Uruguaylı'nın arkasına kolay sarktılar.

Uğur Meleke | Hürriyet

Galatasaray’ın 1996-2000 dönemindeki 4 lig ve 2 Avrupa kupasında Hagi’nin payı ne kadar büyükse, 2010’larda kazandığı 15 kupada da Muslera’nın payı o denli fazla. Böyle bir yıldızın sakatlığı sadece dünkü maçın değil, Galatasaray’ın bu sezonki öyküsünün üstünde de direkt etkili şüphesiz. Pandemi çıkışına çok hazır gelen bir Rizespor ile bıraktığı noktanın gerisinde gözüken bir Galatasaray’ın mücadelesi vardı diyebiliriz. Galatasaray maça daha ilk saniyelerde Feghouli - Mariano anlaşmazlığıyla başladı. Sonra Saracchi’nin hataları eklendi. Galatasaray resmî skorborda göre tam 50 dakika rakip kaleye şut gönderemedi.

Ercan Taner | Sözcü

Böyle acı sakatlıklar olunca oyunun içine girmek çok zordur. Galatsaray da bu bunalımı yaşadı. Oyunda daha çok pas yapan ev sahibi, şut girişimleri ile tehlikeli olma sinyalleri verdi. Sonra gelen penaltı... Bir sakatlığın şoku Galatasaray'ın soyunma odasına 1-0 geride gitmesine yol açtı.

Serdar Ali Çelikler | Habertürk

Rize maçında 2 ismini kaybeden Galatasaray, bana göre yanlış bir penaltıyla geriye düştü. Hem maalesef saçma bir kural dolayısıyla ofsayttan devam eden bir pozisyonda Muslera'yı kaybetti, hem de yanlış bir penaltı ile geri düştü. Buna karşın maçta galibiyeti daha fazla isteyen, sezona daha hazır başlayan, daha konsantre olan kesinlikle Rizespor'du. Galatasaray bence psikolojik olarak bozuldu ve sezon finali geldi.

Bülent Timurlenk | Sabah

Fatih Terim, maça yarım saat kala yaptığı değerlendirmede, pandemi dönemi öncesindeki iyi performanslarını hatırlatıp, 3 ay aradan sonra takımının sahada ne yapacağı konusundaki bilinmezliğin altını çizdi, 50 yıllık futbol aklından süzülen bir endişe vardı. Galatasaray 11'i de hocasının bu endişesini haklı çıkartan bir oyunla başladı. Sezon başında Falcao'ya topun gitmediği verimsiz, kısır ve güçsüz oyun..