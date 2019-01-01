Spor yazarları Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maçı için ne dedi?

Spor yazarları, Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor deplasmanında aldığı 2-1'lik galibiyeti yorumladı.

Süper Lig'de ilk yarının kapanış maçında Çaykur Rizespor'a konuk olan , rakibini 2-1'lik skorla mağlup etti.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe ligdeki dört maçlık deplasman galibiyeti hasretine son verirken, Çaykur Rizespor ise son dört lig maçındaki üçüncü mağlubiyetini aldı.

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Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Deniz Türüç ve 70. dakikada Jailson kaydetti. Çaykur Rizespor'un tek golü ise 18. dakikada Mohamed Abarhoun'dan geldi.

Spor yazarları, Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor'a karşı aldığı bu kritik üç puanı değerlendirdi.

Mehmet Demirkol | Fanatik

Fenerbahçe’nin bireysel performanslar açısından belki de oynadığı en kötü maçlardan birisini izledik. Ancak teknik direktör takımı doğru dizdiği ve oyunu doğru çizdiği zaman büyük takım için yetiyor. Dün akşam Muriç yok gibiydi... Kruse keşke olmasaydım der gibiydi. Ozan eh gibiydi... Tolga, Isla, Dirar fark yaratan oyunlar oynamıyordu. ’ın yerine başka kaleci olsa da bu kadar yer bu kadar yemezdi. Ancak teknik direktör takımı doğru dizip oyunu doğru çizince standart bir savunma istemeseniz de ortaya çıkıyor. Fenerbahçe duran toptan yediği bir gol ve Orhan Ovacıklı’nın kimsenin yetişmediği bir ortası dışında rakibine net bir şans vermedi. Luis Gustavo ve Jailson’un ‘taş sütün’ oyunları hem hücum hem savunma yönünde fark yarattı. Özellikle ilk yarıda bu yapı baskı yaratsa da önde işi çözecek işleri yapmakta zorlandılar. Ersun Yanal’ı dün akşam için hücum planları konusunda eleştirmek mümkün ama ana omurgayı doğru kurduğunu söylemek lazım.

Güntekin Onay | Hürriyet

Derbiyi kazanan Fenerbahçe, coşku, tempo, baskı, mücadele ve agresiflik ile galip gelmişti. O bir iç saha oyunuydu. Kalabalık savunma ile oynayan Rizespor karşında kalite, teknik ve yaratıcılık gerekliydi. Fenerbahçe ilk 45 dakikayı rakip yarı alanda oynadı ancak pozisyon üretemedi. Diomonde’nin sakarlığı ile oluşan frikikte üzerine kaleci Gökhan’ın da hatasından faydalanan Deniz, usta bir vuruşla golü buldu. Çok adamla hücum yapamayan, adeta santrforsuz oynayan ev sahibi, kornerden Ozan ve Zanka’nın hamle hatası ile 1-1’i buldu. İkİncİ devrede de hiç pozisyon üretemeyen Fenerbahçe’de Ersun Yanal ısrarla Tolga ciğerci’yi oyunda tutmaya devam etti. İsmail kartal da maç 1-1 giderken Samudio’yu oyuna sokmayıp, “Benim hücuma çıkmaya niyetim yok. Üzerime gelmeye devam edebilirsiniz” mesajını verdi. Pozisyonsuz ve yavan maç devam ederken Ersun Yanal’ın imdadına Jailson yetişti. Brezilyalı, 30 metreden attığı şut ile adeta şapkadan tavşan çıkarttı.

Erman Toroğlu | Fotomaç

Bu kadar senelik futbol hayatımda ilk defa böyle bir puan cetveli görüyorum devre bitiminde... Üç büyük takımından hiçbirisi ilk üçte değiller. O kadar ağlamalarına, sızlanmalarına, bağırıp çağırmalarına rağmen... Rize bariz bütçeli bir takım. Fenerbahçe aynı sıklette değil. Ama iki takım arasındaki futbola bakıyorsunuz bu farkı göstermiyor. Maça bakıyorsunuz; iki tarafta da iyi futbol yok. Fenerbahçe'nin ilk attığı gol büyük kaleci hatası... Rize'nin attığı gol korner topu... Jailson'un golü için söylenecek tek şey harika... Yani maçın bence en şık olayı... Diyeceksiniz ki iyi vuruş, gider gol olur. Demek ki vuracaksın. Gol maça damga vurdu. Neticeye de...

Ali Ece | Fanatik

Fenerbahçe maça aslında iyi bir başlangıç yaptı. Deniz’in usta işi frikik golünden önce de oyun inisiyatifini alan ve tempoyu kendi lehine ayarlayan taraftı. Ancak bir kez daha duran toptan saçmasapan bir gol yedi. Sezon öncesi Sivas ile oynanan hazırlık maçından beri duran toplardan hava topu savunmasında açık veriyor. Hele Serdar olmayınca ekstra açık veriyor! Dün gece Rizespor karşısında bu tip yüksek ortalarda tehlikeleri gerçekten savuran genelde santrfor Muriç oldu. 2. yarının ilk 15 dakikasında tam üç kez Muriç, Zanka’nın yapması gerekeni yaparak hava kuvvetleri komutanlığını defansif olarak da ilan etti. Ancak yetmez, Ersun hocanın bu pozisyonlar için ekstra önlem aldırması, belki de eldekilerden daha iyi aldırması gerekiyor.

Uğur Meleke | Hürriyet

Futbolun enteresan bir matematiği var... Bir gün ikiyle ikiyi topluyorsunuz beş ediyor; başka bir gün topluyorsunuz, bu kez üç bile etmiyor! İşte futbol böyle bir oyun. Bir hafta önce yaptığınız matematik, bir hafta sonra aynı sonucu vermeyebiliyor. ’deki berbat ezbere karşı çıkıp, bazen kazanan takımı değiştirmeniz de gerekebiliyor. Dün Yanal şanslıydı, yeni bir şey denemesi gerektiğini ancak 65’te fark etmesine rağmen Rize’den galibiyetle döndü. Ancak başka bir gün bu kadar şanslı olmayabilir Ersun Hoca.