Spor yazarları, Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maçı için ne dedi?

Spor yazarları, Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup ettiği karşılaşmayı değerlendirdi.

Süper Lig'de 2020-2021 sezonun ilk maçında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi.

Sarı lacivertliler, 59. dakikada Skoda'nın golüyle geriye düştüğü müsabakayı 76. dakikada Gökhan Gönül'ün ve 87. dakikada Jose Sosa'nın (pen.) attığı gollerle 2-1 kazandı.

Konuk ekip ilk yarıda Caner Erkin ile bir penaltı atışından da yararlanamadı.

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Spor yazarları, Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup ettiği karşılaşmayı değerlendirdi.

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Mehmet Demirkol | Fanatik

Dünkü Fenerbahçe’nin ilk 11’i muhtemelen sezonun sonunda sahaya çıkacak takımla yüzde 50 oranında farklı olacak. Yeni lisansı çıkmış, antrenmanlara doğru düzgün katılamamış, fizik olarak hazır olmayan oyuncularla şu anda eldeki takımdan çok zengin bir karma. Erol Bulut, bu kadroyla topu ve oyunu istemedi. Pozisyon istedi. Buldu da. Direkt oyunda kale önüne inecek üçgenler kurdular. Ancak bu oyunda akın sonlandırılamadığında geri koşularda gereksiz enerji sarfiyatı oluyor. Bu kadro, bunun için fazla yaşlı ve şu anda uyumsuz. Ayrıca bu bölümde kale önü etkinliği de zayıftı. Sadece kaçan penaltıdan bahsetmiyorum.

Uğur Meleke | Hürriyet

Dün Rize’de Erol Bulut, Fenerbahçe’nin başındaki ilk resmi maçına çıktı. Tabii ki bir maçlık veriyle derinlemesine analizler yapmak yanıltıcı olabilir. Ancak sarı-lacivertlilerin Sivas ve Antalya’yla oynadığı hazırlık maçlarındaki görüntüsünü de data havuzuna ekleyerek şunu söyleyebilirim: Geçen sezona göre topa daha az sahip olan, daha pragmatik bir futbol var gibi Erol Bulut’un kafasında. Geçen sene Fenerbahçe yüzde 58,5’la Süper Lig’in topa en fazla sahip olan takımıydı. Dünse ilk devreyi yüzde 46 topla oynamayla bitirdi sarılacivertliler. Tabii ki futbolda topa sahip olmak her şey değil. Ancak Süper Lig’de bir büyük takımsanız, rakibiniz geçen yıl 35 puanla kümede kalan bir ekipse, sizden daha dominant bir oyun beklentisi oluyor ister istemez.

Şansal Büyüka | Milliyet

Bu kadar fazla ve iyi transfer yapıp, ilk maça “hayal kırıklığı“ denince hatırlanan Zanka, Tolga ve Frey üçlüsünü ilk on bire koyarak başlarsanız, derdinizi ve fikrinizi kimseye anlatamazsınız...

Erol Hoca ilk adımı yanlış attı... Bir hafta önceki milli maçının en iyisi olarak öne çıkan Ozan Tufan‘ın oturup, Tolga’nın oynaması “futbol şakası“ gibiydi... Oysa futbol ciddi bir oyun, şakaya yer yok... Zaten Tolga maçın her pozisyonunda ne kadar yanlış bir tercih olduğunu gösterdi... Belki savunmada önemli işler yaptı ama oyuna katkısı sıfır oldu... Hele Gustavo ile birlikte neredeyse iki stoperin arasına girip oynayınca, Fenerbahçe hücum anlamında orta sahadan en ufak bir destek ve yaratıcılık alamadı...

Kazanılan bir maçtan sonra eksikleri ve yanlışları yazmam, çoğu Fenerbahçeli’yi kızdırabilir... Ama kazanırken, gerçekleri ve eksikleri görürsen, bu doğruculuk seni şampiyonluğa götürür...

Penaltıları pas geçmeyelim... Kaçan ilk penaltı doğru... Gol olan ikinci penaltıya aklım çok basmadı... Fenerbahçe iyi oynamadığı, eksik oynadığı bir maçtan galibiyetle çıkarak önemli bir adım attı... Kötü oyun, iyi sonuçla gelen bu ilk adım, Fenerbahçe adına mutlu bir sonun başlangıcı olabilir...

Güntekin Onay | Hürriyet

Sosa, Ozan ve Sinan, oyuna girdikten sonra kaliteleriyle Fenerbahçe’nin oyun üstünlüğünü almasını sağladı. Fenerbahçe, akan oyunda pozisyon üretemese de duran top golleriyle kazandı. Yenilerden Gökhan ve Caner maçı çok istediler. Sosa kısa süre oynamasına rağmen klasını ortaya koydu ancak şöyle özetlemek sanıyorum en sağlıklısı olacak: Rizespor kazanabileceği bir maçı teknik direktör Tomas’ın acemice hamleleriyle kaybetti.

Ali Ece | Fanatik

Sosa ve Mert Hakan gibi geçen sezon oyun inşası dalında lige damga vuran en iyi dört oyuncudan ikisi transfer edilince beklentiler tabii ki yükselmişti. Ancak ikisi birden ilk 11’de olmayınca ilk yarıda Fenerbahçe oyun kurma konusunda üstünlük sağlayamadı. Ciğerci yine özellikle topsuz oyunda iyi niyetle elinden geleni yapsa da top Fenerbahçe’ye geçtiğinde Gustavo’yu tamamlayan oyuncudan çok onunla mevkisel açıdan çakışan oyuncu oldu. Profil ve yetenek açısından Muriç’in yerini doldurması zor olsa da Frey sağ açığa deplase olduğu iki hücum aksiyonunda, ilk 45’te Fenerbahçe’nin geliştirdiği iki tehlikeli pozisyonun mimarıydı.