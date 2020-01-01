Spor yazarları Çaykur Rizespor - Beşiktaş maçı için ne dedi?

Spor yazarları, Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş'ın Çaykur Rizespor'u mağlup ettiği karşılaşmayı değerlendirdi.

Siyah beyazlı ekip yeni teknik direktörü Sergen Yalçın yönetimindeki ilk maçta konuk olduğu Çaykur Rizespor'u Burak Yılmaz ve Gökhan Gönül'ün attığı gollerle 2-1 mağlup etti.

Spor yazarları karşılaşmayı değerlendirdi.

Ali Ece | Fanatik

Sergen Yalçın’ın gelmesi bile daha Beşiktaş maça çıkmadan camiayı moral açıdan başka havaya soktu. Bu yüzden Rize’de alınacak galibiyet, 3 puandan ötesiydi. Galibiyet de ekstra katkı yapması gerekenler vardı. Ljajic iki golde de belirleyici katkı verse de oyunun genelinde zirve performansından uzaktı. Yine sezon başından beri Beşiktaş’ta en “ekstra katkı” yapan iki oyuncu Gökhan Gönül ve Atiba galibiyetin mimarları oldular. Sergen Yalçın, Avcı’nın pratikte 3. stoper fonksiyonunda daha çakılı bek olarak kullandığı Gökhan Gönül’ü ofansif açıdan özgürleştirdi ve kolektif açıdan daha verimli kullandı. İlk 45’te 5 dakikada 5 kez rakip yarı alanda top kazanılmasını sağlayan karşı pres gücünün azaldığı 2. yarıda Gökhan Gönül, sezon başından beri ligde hiçbir Beşiktaş sağ kanadının yapamadığını yaparak usta işi bir gol katkısı yaptı. Atiba ilk golün asistini yaptığı gibi 2. yarıda sakat sakat oynamasına rağmen takımı ayakta tuttu. Aminu karşı karşıya pozisyonda kaçırmasa ne mi olurdu? Bir zahmet Karius, yenilen golde kaleci olduğuna dair biraz olumlu sinyal verse ne olurdu ise o olurdu!

Güntekin Onay | Hürriyet

Oyunun mutlak hakimi olan Beşiktaş, bir büyük takım nasıl oynaması gerekirse öyle oynadı. Deplasmanda formda ve disiplinli oynayan, savunma emniyetinden vazgeçmeyen Rizespor karşısında hazırlanış bakımından mükemmel bir gole de imza atan Beşiktaş’ta başta Adem Ljajic olmak üzere tüm oyuncuların daha fazla sorumluluk aldığını gördük. Sırp futbolcunun takımın saha içi lideri olduğunu Sergen Yalçın net bir şekilde hatırlatmış. Dün ikinci golün asistini yapan Adem, ilk golde de skora giden anahtar pası veren isim idi. Karius ve Diaby haricinde tüm futbolcuların performanslarını yukarı çıkarttığı Beşiktaş’ta Sergen Yalçın ve ekibine zaman vermek lazım ancak dün böylesine zor bir deplasmanda kazanarak başlamak her şeyden önemliydi.

Fatih Doğan | Sabah

Beşiktaş'ta hocalar, sistemler değişiyor ama bir nokta değişmiyor. Atiba Hutchinson ve Gökhan Gönül'ün hırsları... İlerlemiş yaşlarına rağmen yeşil çimende gençlere taş çıkartırcasına yüksek mücadele sergiliyorlar. Dün de çıtayı yüksek tuttular, üstüne üstlük asist ve golle oyuna direkt katkı sağladılar. Teknik direktör Sergen Yalçın'a ilk maçında verilebilecek en güzel hediye Burak Yılmaz'ın beraberlik golünün ardından Gökhan Gönül'ün galibiyeti getiren golüydü. İlk bakışta Sergen Hoca'nın takıma yapmış olduğu en önemli değişiklik oyunun hücum dengesini değiştirmesiydi. Risk alarak defans çizgisini 15-20 metre daha öne kurdu. Top hakimiyetini tamamen eline aldı. Siyah-beyazlı takımın özellikle defansı bu kadar önde oynamaya alışık değil. Hücum felsefesine alışması, gelişmesi, özellikle kontrataklara karşı çözümler üretmesi şart.

Turgay Demir | Fotomaç

Lig bitti derken, çıka geldi Sergen! Rize deplasmanındaki Beşiktaş'ı gördünüz, koşan, yardımlaşan, önde basan bir takım izledik... Peki ne değişti!? Yeni oyuncular mı alındı!? Kadro mu yenilendi!? Hayır!.. Başından beri söylediğimiz gerçekle yüzleştik; Beşiktaş kadrosu Abdullah Avcı ile kan uyuşmazlığı yaşadı ve o işin olmayacağı daha ligin başında belliydi. İşte aynı oyuncular yine sahada ama bu kez istekli, cesur, öne oynuyorlar, ikili mücadelelerde savaşıyorlar ve de en önemlisi yardımlaşıyorlar. Sergen sihirbaz mı!? Kesinlikle hayır ama futbolcunun ne istediğini iyi biliyor, futbolcu önce özgürlük ister, insiyatif ister, Sergen hoca bunu yaptı ve istediklerini verdi. Ayağında top tutmakta zorlanan Diaby, Boyd bile farklı bir gayret içindeydiler, Adem Ljajic hiç olmadığı kadar mücadele etti, koştu. Günümüz futbolunda çalışmak ve kadro kalitesi çok önemli ama futbolculara özgüven vermek de en azından o kadar önemli. Sergen Yalçın bunu yaptı...

Levent Tüzemen | Sabah

Burak-Ljajic ikilisi sorumluluk üstlenip coşkulu, istekli ve arzulu oynayınca Beşiktaş zor deplasman kabul edilecek Rize'de kazandı. Sergen Yalçın'ın gelişi lı futbolcular üzerinde ciddi bir motivasyon yaratmış. Beşiktaş ilk yarıda oyuna ve topa fazlasıyla hükmetti. Taktik olarak rakibi durdurmak üzerine planlar yapan ve golü hızlı bir atağa bırakan Rizespor duvarını, Beşiktaş mükemmel bir pas organizasyonu sonunda Burak'ın golüyle aştı. Atiba-Ljajic ikilisinin çabuk paslaşması sonucunda Burak'ın attığı gol öncesi yaptığı tek vuruş kalite kokuyordu. Bir takım için atan kadar tutan da çok önemlidir. Skoda'nın kafa golünde Karius'un büyük hatası vardı. Alman kaleci zamanlama hatası yaparak önce Vida'nın pozisyonunu bozdu, sonra da Skoda'ya gol vuruşu yapma izni verdi. İkinci 45'te tadı ağzımızda kalan bir futbol düellosu izledik. Beşiktaş da Rize de "Galip gelmek istiyoruz" ciddiyetinde kıran kırana bir mücadele ortaya koydu. Rizespor'un sağ kanattan yaptığı ataklara Moroziuk imzasını koydu. Eğer Umar Aminu çok rahat pozisyonda golü atsaydı Rize 3 puana uzanabilirdi. Burak'ın çalışkanlığına Ljajic'in aklı eklendi ve yılların tecrübesi Gökhan'ın sağdan yaptığı bindirmeler Beşiktaş'a hücum etkinliği sağladı. Maçın iki yıldızı Ljajic-Burak ikilisinin yaptığı pas resitalinden sonra Gökhan'ın attığı gol, Beşiktaş'a sadece 3 puanı getirmedi, yönetime, taraftara ve Yalçın'a büyük moral verdi.

Oktay Derelioğlu | Takvim

Beşiktaş sezonun kalan kısmı için kritik öneme sahip olan Rize deplasmanından kayıpsız dönerek üzerindeki karabulutları dağıttı. Ancak Beşiktaş'ın Rize'de rahat bir şekilde kazandığını söyleyemeyiz. Dengeli geçen ve eşitlikle sona eren ilk yarı sonrası Rizesporlu Aminu'nun ikinci yarıda kaçırdığı net fırsatlar gol olsaydı farklı bir sonuç çıkabilirdi. Dün maç iki tarafa da gitti geldi ve Beşiktaş tecrübeli ayakları ile sonuca gitti. Önce Burak sonra ise Gökhan güzel gollerle galibiyeti getirdi.. Rize galibiyeti Sergen hocaya da moral ve öz güven katacaktır. Taraftarlar da havaya girecektir. Sergen hocanın imza töreni ile başlayan Beşiktaş camiasındaki olumlu hava takımı sezonun kalan kısmında da diri tutacak gibi gözüküyor. Abdullah Avcı döneminde tribünlerle bir türlü birlikteliği yakalayamayan Beşiktaş, Sergen hoca ile tek vücut olarak zorlukları göğüsleyecek gibi..