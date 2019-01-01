Spor yazarları Braga - Beşiktaş maçı için ne dedi?

Spor yazarları, Braga'ya 3-1 mağlup olarak Avrupa Ligi'ne veda eden Beşiktaş'ı değerlendirdi.

UEFA K Grubu 4. maçında Braga'ya konuk olan Beşiktaş, rakibine 3-1 mağlup oldu ve gruptan çıkma şansını kaybetti.

Bu skorun ardından puansız kalan Beşiktaş, grubun son sırasında yer aldı. 10 puana yükselen Braga ise gruptan çıkma adına önemli bir avantaj yakaladı.

Spor yazarları, Braga - Beşiktaş maçını değerlendirdi.

Cem Dizdar | Fanatik

Olgunlaşmamış, henüz ‘acemi takım’ hüviyetindeki Beşiktaş fazlasıyla umutsuz!.. Beri yandan onca sakattan sağ kalanlarla, üstelik puansız olarak sahada. Buna rağmen ilk devre Braga ile aralarında öyle aman aman bir fark göze çarpmıyor. Beşiktaş’ın sorunu, öndeki Umut/Güven ikilisi ile takımın diğerleri arasındaki kapanmaz mesafeden kaynaklanıyor. Şenol Güneş takımlarında zaman zaman pırıltılı görünen Güven Yalçın’ı görünmez kılan da bu oyun. Beri yandan bazı özel yeteneklerden medet umar hale gelmek ise düzen/sistem acısından son derece acıklı...

Lens’in atılmasıyla ‘son umut kırıntıları’ da ortadan kalkınca maç, Beşiktaş açısından bir ‘boş vermişlik’ karşılaşmasına dönüştü. Görünen o ki, Beşiktaş ligin devre arasında şapkadan tavşan çıkarmaya çalışacak. Tuttu tuttu, tutmadı işler ciddi zora girer gibi görünüyor...

Fatih Doğan | Sabah

Avrupa Ligi'nde VAR uygulansa ilk yarının sonlarında Lens'e gösterilen yanlış direk kırmızı kart VAR'dan dönecekti. Kontrolsüz davranan ama son anda ayaklarını kıran Lens'e sarı kart bile ağır olabilirdi. Bu tespit mağlubiyete neden arama değil adalet arama... Çünkü Beşiktaş galibiyet şartlarını oluşturacak 11'iyle sahaya çıkmadı. Beşiktaş, "Galibiyet istemem ama olursa yan cebime koy" havasındaydı. Elneny dururken genç Kayra ile maça başlamak alınmayan risklerin üzerine "Avrupa'dan pek umudumuz yok" algısını güçlendirdi.

Sorgulanması gereken bu. Genç yıldız Kayra'yı, ikinci yarıda oyuna giren yetenekli Erdem'i mi eleştirelim. Ya da artığı gol dahil arzulu ve etkili oyunuyla Boyd'u mu övelim? Kim ne derse desin bu kadro seçimi ve 3-1'lik skor Beşiktaş'ın büyüklüğüne yakışmadı. 'yu 'yı dize getirmiş Beşiktaş'ın küçük kardeş Braga karşısındaki bu görüntüsü yakışmadı.

Nereden nereye? Şampiyonlar Ligi'nde 2 yıl önce gruptan lider çıkan takımdan, seri başı başladığı Avrupa Ligi'nde "0" puan çeken Beşiktaş'a...

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Güntekin Onay | Hürriyet

Beşiktaş, Braga deplasmanına gruptaki iddiasının az olduğu gerçeği ile gitti. Ancak sahaya kaybetmeyi kabullenerek çıkmadı. Siyah beyazlılar, teknik direktör Abdullah Avcı dahil birçok as oyuncusundan yoksun olsa da dünkü 11 daha iyisini yapabilirdi. İlk yarıda Braga’ya fazla gol için fazla şans vermese de kenarlardan gelen toplarda hamle ve pozisyon hataları olunca kalesinde 2 basit gol gördü. Bu durum ne yazık ki bu yılki Avrupa Ligi serüveninde Beşiktaş’ın kaderi oldu.

Orhan Yıldırım | Fanatik

UEFA’da gruptan çıkmak için mutlak kazanması gereken Beşiktaş, hayal kırıklığı yaşadı. Avcı’nın hastalığı yüzünden takımın başında yer alamadığı maçta, Lens’in tartışmalı kırmızı kartı da olay oldu. Beşiktaş, Avrupa defterini erken kapatıp, mecburi rotasını lige çevirdi.

Sakatların çokluğunda şans bulan yedek isimler, etkisiz kaldılar. Roco, Vida ile anlaşamadı. Necip sağ bekte iyi mücadale etse de, hücumda hiç yoktu. Genç Kartal, fizik olarak zayıf kaldı. Oğuzhan ile kopuktu oynadı. Lens ve Boyd kanatlarda, dağınıktı. Boyd attığı ve kaçırdığı gol ile öne çıkmasını da bildi.

Sinan Vardar | Fotomaç

Beşiktaş için Avrupa defteri aslında çoktan kapanmıştı, dün resmileşti. Ne yazık ki 2 sene öncesinde Şampiyonlar Ligi'nde Avrupa'yı titreten bir takımın, bu sezonki UEFA Avrupa Ligi'ndeki performansı büyük hayal kırıklığı. Evet, dün 7 as futbolcu kadroda yoktu. Teknik direktör Abdullah Avcı da grip olduğu için İstanbul'da kalmış, yeni yönetim de deplasmanına ilgi göstermemişti. Ama ortaya konan futbol tam bir hayal kırıklığıydı.