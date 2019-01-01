Spor yazarları Beşiktaş - Y. Malatya maçı için ne dedi?

Spor yazarları, Beşiktaş'ın sahasında Yeni Malatyaspor'a 2-0 mağlup olduğu karşılaşmayı yorumladı.

Süper Lig'de 15. hafta karşılaşmalarında BtcTurk 'u ağırlayan Beşiktaş, rakibine 2-0'lık skorla boyun eğdi.

Bu sonucun ardından Beşiktaş'ın ligdeki 8 maçlık yenilmezlik serisi sona ererken, BtcTurk Yeni Malatyaspor ise ligde 5 maç aradan sonra galibiyetle tanıştı.

Karşılaşmada konuk ekibe galibiyeti getiren golü 85. dakikada Thievy Bifouma ve 90+9. dakikada penaltıdan Adis Jahovic kaydetti.

Spor yazarları, Beşiktaş - Yeni Malatyaspor karşılaşmasını değerlendirdi.

Erman Toroğlu | Sabah

Beşiktaş, 90 dakika boyunca kötü mücadele etmedi. Malatya da kötü değildi ama özellikle ilk yarıda Beşiktaş'ı çok fazla geride kabul etti. Böyle olmasına rağmen açık vermediler. İkinci yarıda bu kez Malatya hücumu düşünmeye başladı. Özellikle 60. dakikadan sonra… Abdullah Avcı da kulübede ne kadar hücumcu varsa hepsini oyuna aldı. Bu arada Beşiktaş iki tane net pozisyonu kaçırdı. Ama bu kadar hücumu düşünürken bu sefer inanılmaz savunma açıkları vermeye başladılar. Sergen'in de tam istediği buydu, rakibi tuzağa düşürmek… Nitekim her gittikleri pozisyonda tehlike yarattılar ve sonuca ulaştılar.

Ali Ece | Fanatik

Avcı, sezon başındaki kötü başlangıçtan sonra Beşiktaş’ı iyi toparlamıştı. Toparlanışın merkezinde Elneny-Atiba ikilisinin olduğu 4-2-3-1 vardı. Beşiktaş, Elneny çıkana kadar 2. yarıda hücum sürekliliğini tesis edip baskı kurdu. Diaby, Caner, Ljajic üçlüsünün yerleri değiştirilmesine rağmen bir türlü golü bulamadı. Diaby çok aksadı, Caner enerjisini itiraz etmeye harcayınca Mina ve arkadaşlarının kolayca karşıladığı ezber erken ortalar yaptı. Yine de Elneny hem savunma hem de hücumda tüm sahipsiz topları, dönenleri topladığı için oyunun gidişatı Beşiktaş lehineydi. Ta ki Abdullah hoca büyük bir hata yaparak Elneny yerine Güven’i sokana kadar... Tabii ki kilidi açan değişiklik Sergen Yalçın’dan geldi: Enerjisi azalan Caner’in sol beke kaydırılmasına karşı hamle olarak zinde kuvvet Bifouma’yı sağ öne aldı. Güven’in, Bifouma karşısında ayakta kalamaması, sonrasında da penaltı yaptırması tabii ki eleştirilecek. Ancak bu hataları yapan Güven’i oyuna almak daha büyük hata!

Güntekin Onay | Hürriyet

Beşiktaş'ın bu sezonki maçlarında ilk yarılarda çok az aksiyon oluyor. İç sahada 8 maçın 6’sında ilk yarılarda gol bulamamış.

Genelde de 15 maçın 11’inde. Dün de Malatyaspor karşısında ilk 45 dakika isabetli şut atmayı bırakın, korner dahi kazanmadı.

Ligin en ofansif ekiplerinden biri olan Malatyaspor da hücumu hiç düşünmeyip savunmada kalınca ortaya pozisyonsuz, tatsız tuzsuz bir 45 dakika çıktı. İkinci devre baskılı başlayan siyah beyazlı ekip Malatyaspor’u ceza alanına hapsetse de aradığı pozisyonları üretmekte zorlandı. Beşiktaş 3’üncü bölgeye kadar ligin en iyi takımı. Ancak son 20 metrede özellikle savunma ağırlıklı oynayan takımları açmakta zorlanıyor. Bunun da nedeni Ljajic dışında yaratıcı oyuncu olmaması. Durum böyle olunca da gol için beklenti kenar ortaları ve duran topların dışına çıkmıyor.

Abdullah Avcı, baktı ki gol gelmiyor son 20 dakika geçen haftaki hamlesini yaptı ve Umut Nayir ile Lens’i sahaya sürdü. Beşiktaş ikinci yarı adeta tek kale oynadı. Ancak bu oyuna rağmen pozisyon üretememesi düşündürücü. Gol için yapılan son değişiklik Güven oldu. Ancak Güven Beşiktaş’a golü getiren değil, golleri yediren oyuncu oldu. Bifouma’nın karşısında ayakta kalamayıp düşmesi konuk takımın golü bulmasının başlıca nedeniydi. İkinci golde de penaltıya sebep olan Güven idi.

Haberin devamı aşağıda

Fatih Doğan | Sabah

Beşiktaş ne zaman rakiplerinin puan kaybettiği bir haftada 'ölüm kalım maçı' denilen önemli bir mücadeleye çıksa iş kazası yaşıyor. "Malatya'yı yenip haftaya Kadıköy'deki derbiye özgüven ve moralle çıkarız" diyerek tribünleri dolduran taraftar da sükut-u hayale uğradı.

Dün istekli, çalışkan ama bir o kadar da gereksiz bir telaş içinde hücum planlarını sahaya yansıtamayan, dağınık bir takım vardı. Görüldü ki stres yükü omuzlarındayken sert oyun ve katı savunma yapan takımlara karşı oynamak kolay olmuyor.

Sergen Yalçın'ın yönettiği Malatyaspor'un planı iki taktik üzerine kuruluydu. 1-Deplasman dezavantajını dikkate alarak oyunu geride kabul etmek. 2-Yakın markaj ile önde Burak, hemen gerisinde Ljajic, Diaby ve Caner'e oyun kurdurmamak.