Spor yazarları Beşiktaş - Wolverhampton maçı için ne dedi?

Spor yazarları, UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda çıktığı ikinci maçında sahasında Wolverhampton'a son dakika golüyle mağlup olan Beşiktaş'ı değerlendirdi.

Ali Ece | Fanatik

Burak’a gerçek bir santrforu alternatifi almamak yönetim hanesine eksi yazar ama Ljajiç, Dorukhan, Güven ve son anda Boly’i kaçıran Vida’nın bu kadar verimsiz oynamasının vebali Abdullah Avcı’ya yazar. İkisinin toplamdaki hataları sonucu Beşiktaş maçı ileri 3’lüsünde yedek sağ bek olarak gelen Douglas, sezona sol bekte başlayan Caner ve santrforda Umut’la tamamladı.

Zaten Beşiktaş rakip kaleye set oyununda az gidebiliyor, bari alternatif bir hücum planı geliştir! O da yok, 60-80 arasındaki göreceli olumlu oyuna yazık oldu. Taraftara ise çok yazık oldu!

Ömer Üründül | Sabah

Dün gece Vodafone Park'ta ağır çekim film gibi futbol seviyesi çok düşük bir ilk yarı izledik. Beşiktaş, bu 45 dakikada oyunu domine eden taraftı. Topa sahip olma oranları yüzde 70'di. Ama üretkenlik yok gibiydi. Tek heyecen getiren pozisyon devre sonunda kornerde Lens'in direkten dönen vuruşuydu. Pozisyon sıkıntısının en önemli nedeni ön taraftı. Bir defa Burak olmayınca ne Güven ne de o sakatlandıktan sonra yerine giren Umut Nayir, bu görev yerini istenilecek şekilde dolduracak yapıya sahip değiller. Lens'in fizik durumu ortada. Caner'in de gerçek yeri sol ön değil. Sol bek oynadığı zaman geriden oyunu gördüğünden daha iyi katkı veriyor.

Aslında Beşiktaş dün sezon başından bu yana gösterdiği takım savunmasındaki arızalardan uzaktı. Top rakipteyken takım halinde topun arkasına geçerek alan bırakmadılar, hemen hemen hiç pozisyon vermedikleri bir maçı ne yazık ki kaybettiler. Aslında form durumu ne olursa olsun bir Premier Lig takımına karşı ikinci bölgeyi maç boyunca rahat geçmek dün gece gözüme çarpan artıydı.

Cem Dizdar | Fanatik

Berabere bitirebileceği ilk maçı son nefeste kaybetmiş Beşiktaş için teknik direktörün deyimiyle ‘Hayatın sunduğu fırsat’ maçı... Ancak, ‘Rakip kaleye 30 - 40 metre uzakta oynanan bir oyun fırsat yaratabilir mi?’ sorusunun yanıtı da net; hayır. Evet, rakip bu sürede tek istatistik üretememe pahasına öne çıkmamış ama Beşiktaş da farklı değil, şans yaratacak alana gidecek işleri, bir korner karambolü dışında yapamamış. Tuhaf bir çaresizlik, garip bir tıkanmışlık! Böyle durumlarda basit çözümlerden biri bireysel yaratıcılık ama onu da Ljajic dışında gösterebilecek biri yok. O da takıma ayak uyduruyor. Maçın sonunda ceza sahasına iyice büzüşüyor Beşiktaş.

Sınırdan da bir ofsaytla dönüyor. Ama uzatmada hücum etmeye niyeti olmayan takımdan bile gol yediler. Haliyle baştan bu yana izlediğimiz Beşiktaş’tan gayrı bir Beşiktaş izleyemedik. Anlayacağınız, eski bir şarkıda söylendiği gibi: Zor dostum zor...

Turgay Demir | Fotomaç

Beşiktaş sezon başından bu yana ilk kez (nispeten) derli toplu oynadı. Bunun en önemli sebebi savunmanın dörtlenmesiydi... Amerika'yı yeniden keşfetmekten sonunda vazgeçen Abdullah Avcı, sonunda savunmada alışılmış düzene döndü. Bu her şeyden önce, ikinci ve üçüncü bölgede dolaşan oyuncuların arkaya güvenmelerini sağlarken, doğal olarak öne daha bir cesaretle gitmelerine de neden oldu. Lens sağ kanattan iyi bindirmeler yaptı, Douglas da destek verdi. İki kanat bekinin süratli oyunculardan seçilmesi de bu anlamda doğruydu. Çünkü Rebocho da sol kanatta aynı şeyi yaptı.

Burak Yılmaz'ın yokluğunda, Güven de sakatlanınca en önde Umut'tan başka alternatif kalmadı. Umut genç bir oyuncu, yetenekli de ama Beşiktaş formasının ağırlığını taşıması için çok erken. En öndeki santraforunuz çok etkili değil ve set oyununa da katkı sağlayamıyorsa arkasındaki Ljajic'in sorumluluk alması ve deyim yerindeyse iki kişilik oynaması gerek. Ancak o da bu sezon etkisiz eleman modundan pek çıkamadı. Hal böyle olunca takımı öne itmek, pozisyon için zorlamak Caner, Dorukhan ve Lens'e düştü.

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Bereketsiz bir sistem bu, çok zor pozisyon buluyorsunuz.. Bulduğunuzda ise atabilecek kaliteniz yok. Buna karşılık mutlaka gol yiyorsunuz.. Öyleyse sadece savunmada değil diğer bölgelerde de doğruyu bulmak gerek. Aksi halde Beşiktaş'ın yenebileceği bir takım bulması çok zor olur. İşte birkaç pozisyon bulup HİÇ attınız ve son saniyede yine yediniz. Umarım Abdullah Avcı maç sonrasında yine "Gole kadar iyiydik" masalı anlatmaz, çünkü artık gerçekten ayıp olur. Taraftar YERE YATSANA diye bağırmaya başladı, bu çok büyük bir tepki aslında. Tabii anlayana.

Orhan Yıldırım | Fanatik

Avcı’nın çok pas sistemi bir türlü oturmadı. Takım rakibe göre topa daha çok sahip olsa da, bunu skora yansıtamıyor. Orta alan özellikle ikinci yarı, dikey oynayınca baskı da arttı. Umut ve Vida ile yakalanan net pozisyonlardan gol çıkmadı. Ljajiç, daha istekliydi. Topla çok oynama sevdasına kapılmasa, skor üretebilirdi. Sarı kart ile oynayan Dorukhan, fizik olarak geri düştü. Oğuzhan hamlesi dinamizm getirdi. Ancak çok koşan İngiliz ekibi, müthiş alan savunması ile açık vermedi.

Fatih Doğan | Sabah

İşler kötü gitmeye başlayınca aksilikler üst üste gelir! Abdullah Avcı'nın lider Alanya ile oynayacağı maçın planlamasını da dikkate alarak İngilizler'e karşı dinamik bir 11'le sahaya çıkmayı hedefledi. Gökhan, Caner, kasığı zorlanan Atiba ve yorgun Burak gibi tecrübeli isimleri dinlendirmek için riskli sayılacak bir plan da yaptı. Ancak bu tutmadı. Maçtan önce Diaby mide bulantısı, ısınırken ise N'Koudou migren ağrısı nedeniyle kadrodan çıktı. Caner sol önde başladı. Ligde 16. sırada olan her büyük takımın hocası en ağır şekilde eleştirilir. Ancak Abdullah Avcı'nın başına gelenler, şansızlıklar, dış etkenler (teşbihte hata olmaz) pişmiş tavuğun başına gelmedi.

İlk yarıda Vida ve Caner bir adım öndeydi. Ancak Güven sakatlanıp çıkana kadar ne ortadaki organizasyonda ne de kanatlarda istenilen ataklar gelişmedi. Elneny'in ilk yarıdaki top kayıpları, Güven'in anlamsız koşuları, Adem Ljajic'in sürekli topu yana ve geriye oynaması kötü görüntülerdi. İkinci yarı kazanmak için ne yaptı derseniz, hiçbir şey yapmadı. Maçın hakkı beraberlikti. Son dakikada gelen gol, sorunlara çözüm bulamayan Beşiktaş'ın ceza biletiydi. Taraftar haklı olarak şunu sorguluyor dünya devlerine kafa tut, yen, git İngilizlerin vasat takımına kendi evinde yenil. Beşiktaş'ta sadece saha içinde iletişim hatları kopuk değil. Bütün hatlar kesik...