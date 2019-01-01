Spor yazarları Beşiktaş ve Trabzonspor maçları için ne dedi?

Spor yazarları, UEFA Avrupa Ligi'nde rakiplerine mağlup olan Beşiktaş ve Trabzonspor'u değerlendirdi.

UEFA K Grubu üçüncü hafta maçında Beşiktaş, Braga'ya 2-1 mağlup oldu.

C Grubu'nda ise 3. hafta maçında temsilcisi Krasnodar'ı konuk eden , sahadan 2-0'lık yenilgiyle ayrıldı.

Spor yazarları, temsilcilerimiz karşılaşmalarını yorumladı.

Fatih Doğan | Sabah

Biri penaltı 3 topu direkten dönmenin ağır şansızlığını ya da beceriksizliğini yaşayan Beşiktaş, Braga'ya bu sefer Caner'in hatasıyla 2 gol atma fırsatını verdi. 2 hata 2 gol ve tribünlerde yükselen ıslıklar ve "Avcı istifa" sesleri... Tamam kalite sorunu var, takım çok iyi değil, tamam oyuncular hatalı, vasat. Evet sistemde uyum sorunu var ve Avcı'nın performansı da kötü. Ancak sezon başından bu yana bu kadar terslik bu kadar şansızlık olur mu? Beşiktaş rakiplerini yenmek istiyorsa önce bu şansızlığını ve uğursuzluğunu yenmeli!

Atilla Gökçe | Milliyet

Beşiktaş kaybediyor. Kaybolan sadece bir maç olsa, normal... Hayır, Beşiktaş oynamıyor. Kadro olduğu gibi güven kaybediyor. Tribünlerin erken boşalması da taraftarda güven erozyonuna uğradığını gösteriyor. Bir de derbi vardı, sahi... Düne bakınca Pazar hiç de aydınlık görünmüyor.

Cemal Ersen | Milliyet

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman bu skordan sonra iki lig arasındaki tercihini doğru yapmalı. Avrupa’da yola devam etmek hayalden de öte bir hedef. Gerçekçi olmak gerekirse, Avrupa Ligi ağır geldi takıma. Bu yükü kaldıracak gücü ve kapasitesi yok. Zorlamaya da hakeza. Dün gece şunu gördük, Rus temsilcisi maçı kazandı ama Trabzonspor Sosa gibi bir kaptana sahip olmanın ne anlama geldiğini gördü. Darısı bu kent ve aldığı para arasında yaşadığı çelişkileri çözmesi gerekenlerin başına. Milyonlarca euro alıp en kritik dönemlerde Trabzonspor’u yalnız bırakan değil, Sosa gibi giydiği formanın hakkını verenlere ihtiyacı var bu kentin...

Sinan Vardar | Fotomaç

Dün gözüme çarpan ikinci yarı oyuna giren genç Kartal'dı. Oyuna girer girmez attığı paslarla taraftarları da ayağa kaldırdı. Umut attığı golde fırsatçılığını konuşurken Güven yine hayal kırıklığıydı. Gerçek olan şu; eski başkan ve eski yöneticiler kötü bir miras bıraktı. Evdeki yangını göz göre göre semte yaydılar. Yeni yönetimin futbol takımında önemli bir devrim yapması gerek. Şu anki tabloya bakarsak; bu sezon matematiksel olmasa da; Avrupa defteri kapandı. Bu malzemeden çok şey beklemek hayalcilik olur. Kartal ve Umut ile devre arasında gelecekte Beşiktaş'a hizmet edebilecek en az 5 yetenekli genç için geleceğin planları yapılmalı.

Uğur Meleke | Hürriyet

Trabzonspor bu kaliteli rakibe karşı çok iyi bir ilk yarı oynadı, devreye galip girememe nedeni kaleci Safonov’un yeteneği, hatta biraz da şansıydı doğrusu. Ama dakikalar ilerledikçe işler Krasnodar’ın lehine gelişti, oyunu rahatlıkla tutabildiler zira çok kaliteli bir kulübeleri var. Her oyuncu değişikliğinde ibre biraz daha Ruslar’a döndü itiraf etmek gerekirse. Ünal Karaman’ın da bu anlamda elinin çok dar olduğu herkesin malumu zaten. Eğer bu maçın rövanşında Ekuban ve Sturridge kulübede dahi olabilirlerse, Trabzonspor Rusya’da kazanıp tekrar devreye girebilir rahatlıkla. Yine de Türk futbolunun Avrupa’daki bu kara sezonunun kaderini değiştirmek için en iyi kadrolarıyla dün geceki maçlara çıkan Ünal Karaman’a ve Okan Buruk’a canı gönülden teşekkürler. grubunda yarışa katıldı, Trabzonspor’un da kalan 3 maçta 7 puan alabilecek kapasitesi var bence.

Kenan Başaran | Hürriyet

Braga yeri geldiğinde çok iyi pas da yaptı ama dikine kaleye çok daha şahane gitti ve kazandı. Karius farkı önleyen isimdi. Evet, Şampiyonlar Ligi grubundan namağlup çıkan Beşiktaş’tan Avrupa Ligi grubunda 3 maçta sıfır çeken Beşiktaş’a... Ve Beşiktaş, topa daha çok (%56) sahip olduğu bir maçı daha kaybederek atlattı(!) Derbi mi? Hiçbir lı derbiyi düşünmek istemiyordur sanırım...

Ömer Üründül | Sabah

Fırsat buldukça alışmış kavisli ortalarını sergileyen Caner'in ortasında Umut skora denge getirdi. Bu moralle seyirci de havaya girdi ve de bir penaltı kazanıldı. Ancak Ljajic direğe nişanladı. Sonrasında da bozulan moralle artan risklerle Braga'nın önce iki gol pozisyonu sonra da ikinci golü geldi.

Bu maçla birlikte Beşiktaş'ın da Avrupa defteri de kapatmış oldu. Artık Abdullah Avcı'yı bu kritik durumda çok önemli bir derbi bekliyor.