Spor yazarları Beşiktaş ve Galatasaray maçları için ne dedi?

Spor yazarları, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Beşiktaş - BB Erzurumspor ile Çaykur Rizespor - Galatasaray maçlarını değerlendirdi.

Ziraat Kupası son 16 turu ilk maçında Çaykur Rizespor, 'ı ağırladı. Karşılaşma Fernando Boldrin ve Emre Akbaba'nın karşılıklı golleriyle 1-1'lik skorla tamamlandı. Sarı kırmızılı ekibin maçın son anlarında bulduğu gol VAR kontrolünün ardından geçersiz sayıldı.

Kupada bir diğer mücadelede Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a konuk olan siyah beyazlılar, son dakikada yediği penaltı golüyle sahadan 3-2 mağlup ayrıldı.

Spor yazarları, Beşiktaş - ile Çaykur Rizespor - Galatasaray mücadelelerini değerlendirdi.

Mehmet Demirkol | Fanatik

Emre Akbaba, dün olduğu gibi öndeki 3’lüde oynadığında ne kadar zamandır oynamadığı hiç sorun olmuyor. Kalite ve kararlılığı takdire şayan. Ancak onun da arkadaşlarıyla ortak bir tavırları var. Sanki Falcao sahada yokmuş gibi davranıyorlar. Beklendiği gibi hemen her seferinde kendisini boşa atan ya da savunmayı çekip bir sonraki pasta boş kalmayı başaran bu gol makinesine bu kadar yok muamelesi yapılmasını anlayamıyorum. Onların yerinde olsam sabah akşam Falcao’nun geçmişte eski takımlarında attığı golleri izlerim. Anlaşılması zor bir oyuncu değil ve onu anladığınızda sizi de yukarı çekmesi kesin.

Levent Tüzemen | Fotomaç

Galatasaray'ın devre arası kampında Fatih Terim hem Linnes'i hem de Emre Akbaba'yı kazandı. Boldrin'in ve Emre'nin iki sol ayak olarak attıkları güzel gollerin yanı sıra Rize'nin de Galatasaray'ın da oyun tempoları, mücadele anlayışları ideale yakın olmasa da izleyenlere keyif verdi. Özellikle Emre Akbaba'nın kaptan çıktığı maçta ortaya koyduğu oyun, oyun aklı, mücadele kalitesi yeniden doğuşunun işaretiydi. Çünkü Emre Akbaba çok yönlü bir oyuncu sürpriz golcü olarak da oynar kenarlardan hızlı hücuma katkı sağlar, top kazanır, araya final pasları da atar.

Falcao'yu ikinci yarı sırtı dönük kazandığı toplardan dolayı beğendim. Falcao oyunu kenarlara mükemmel açtı. Ama gol konusunda yeterli pas alamadı. Onyekuru geldiğinde Falcao daha rahatlayacaktır. Lemina-Seri ikilisi oyun aklı olarak görünüyor. Bu ikili basit oynayıp, çabuk düşününce çok etkili. Ama fanteziye kaçtıklarında pas kayıplarına neden olup, rakibin pozisyon üretmesine neden oluyor. Adem'in attığı gol fauldü. VAR'a giden hakem doğru karar verdi ama aynı hakem Emre'nin ayağına basılmasına seyirci kaldığı gibi VAR'a gitmedi ve resmen Galatasaray'ın penaltısını yedi.

Uğur Meleke | Hürriyet

Oyun olarak değil ama, oyuncu anlamında bazı rötuşlar yapıldığını söylemek mümkün. Mariano-nagatomo yedek oturdular, iki yeni bek izledik Rize’de... Linnes futbolu özlemiş, ikinci devrenin vazgeçilmezlerinden olma hedefinde belli ki. Şener’se bildiğiniz Şener... Boldrin golü öncesi yapılan ortada Şener’in nereyi savunduğuna dikkat edin: Şener havayı savunduğu için, Melnjak hayatının en kolay asistini yaptı muhtemelen! Galatasaray’da ligin ikinci devresinde kenarlarda Linnes-Saracchi’nin oynayacağını tahmin etmek için kâhin olmaya gerek yok gibi.

Galatasaray kadrosunda iki bekten daha önemli değişimse iki hücumcu: Santrfor Falcao ve on numara Emre Akbaba, belli ki içeriden transferler gibi olacaklar ikinci yarıda. Dün Emre Akbaba, kalite farkını ziyadesiyle hissettirdi. Galatasaray bu sezon o kadar düz oyunculardan oluşuyor ki, Emre’nin her dokunuşu farklı geliyor diğerlerinin yanında.

Haberin devamı aşağıda

Güntekin Onay | Hürriyet

Açık konuşalım, Beşiktaş’ın dünkü kadrosunda kalitesi bırakın Beşiktaş seviyesini, Süper Lig’de oynayıp oynamayacağı tartışılacak bazı isimler var. Yıllardır hiçbir pozitif katkı yapmadan hâlâ forma şansı bulanları artık vurgulamaya gerek yok. Dün Nkoudou etkili bir futbol oynadı. Caner isyan etti. Zaten Nkoudou ve Caner olmasa siyah beyazlılar, Erzurumspor karşısında rakip ceza alanına zor giderdi. Tamam koşullar kötüydü ama gerçek şu ki: Erzurumsporlu Oltan ve Hasan’ın kaliteleri dahi Beşiktaş’ın dünkü orta sahasında yoktu.

İkinci yarı Beşiktaş’ın tek çıkar yolu var: Transfer yapamadığına göre Burak Yılmaz ve Adem Ljajic’in geçen sezon ikinci yarıdaki müthiş formlarını tekrar yakalaması. Şayet bu iki oyuncu ligin ilk yarısındaki gibi devam ederlerse Beşiktaş’ın yaşadığı derin gol krizi artarak devam eder ve erkenden ligden kopar.

Ali Ece | Fanatik

Guilherme işi de suya düştükten sonra Beşiktaş’ın tek çıkış yolu eldeki oyuncuların performanslarını yukarı çekmekten geçiyor. Lakin bu ne kadar mümkün, daha ilk maçtan sinyaller hiç olumlu değil. Solak Rebocho’nun sağ bek oynatılmak zorunda kalınması zaten mevcut kadronun limitlerini gösteriyor: Beşiktaş daha önce Şampiyonlar Ligi ön elemesinde karşısında solak İsmail Köybaşı’nı sağ bek oynatmak zorunda kalmıştı yani film adeta başa sardı. İkinci gol tam da sol ayağı dominant oyuncuyu sağ bek oynatma zorunluluğunun sonucu: O pozisyonda sağ ayağı dominant orijinal bir sağ bek olsaydı, solunu değil sağını uzatır ve o ortayı o kadar rahat yaptırtmazdı. İlk iki golde tabii Karius da zahmet olmayacaksa daha iyisini yapmalıydı ancak kendisi dün gece “İşim çok sıkıcı, bitse de gitsek” kayıtsızlığında takıldı!

Fatih Doğan | Sabah

Beşiktaş için soğuk hava, yüksek rakım, oyuncuların sakatlanmamak için kendini koruması, 'İşi İstanbul'da bitiririz' düşüncesi gibi birçok mazeret üretilebilir. Hakikaten son dönemde Beşiktaş yönetimiyle, takımıyla, camiasıyla ne kadar çok sık mazeret üretmeye başladı. Beşiktaş'ın en temel sorunu yetenek ortalamasının düştüğüdür. Hep yana ve paslaşarak oynayan oyuncular. Ya korkuyorlar ya da yapamıyorlar. Al gülüm ver gülüm. Beşiktaş'ta rakibi eksiltip hataya zorlayacak oyuncu yok. Rebecho'yu sağ bek, Caner'i sol bek yapsan da değişmiyor. Beşiktaş'ın golcüsü bir var bir yok! Bu maçta yoktu.