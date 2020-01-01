Spor yazarları, Beşiktaş - Trabzonspor maçı için ne dedi?

Spor yazarları, 2-2'lik skorla sonuçlanan Beşiktaş - Trabzonspor maçının ardından değerlendirmelerde bulundu.

Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş, sahasında ağırladığı ile 2-2 berabere kaldı. Ev sahibi adına golleri Kevin-Prince Boateng ve Domagoj Vida kaydetti. Konuk ekibin golleri ise Alexander Sörloth'tan geldi.

Spor yazarları, bu karşılaşmanın ardından değerlendirmeler yaptı.

Mehmet Demirkol | Fanatik

Trabzonspor’a kesin bir oyun üstünlüğü sağladılar. Baskı neredeyse maçın başından itibaren 3-0’dan dönen maçının 2. yarısındaki gibiydi. Trabzonspor çıkamadı. Mikel’in değeri yokluğunda anlaşıldı diyebiliriz. Ancak düşük skorlu bir oyun söz konusuysa Trabzonspor’un elindeki kaleci ve golcü performansı her şeyi belirleyebiliyor. Sörloth’un attığı 2 golü atabilecek çok az santrfor var.

Ali Ece | Fanatik

“Önce atanın ve tutanın iyi olacak” futbolun en bilinen klişesi ancak dün gece bir kez daha gösterdi ki son derece mantıklı bir futbol önermesi. Dakikalar 83’ü gösterdiğinde, Beşiktaş tam 43 kez Trabzonspor ceza alanı içinde topla buluşmuştu. Bu oyuncu grubu ile ancak bu kadar etkili oyun oynanabilir; lakin bu birkaç tanesi hariç ya yeteneği ya da oyun zekâsı yetersiz oyuncu grubu ile bu istatistiğe rağmen 3 puanı alamayabiliyorsun.

Güntekin Onay | Hürriyet

Bitiş düdüğü çalıp skor tabelasında 2-2 yazdığında, Özellikle N’Koudou ve Diaby’nin kaçırdığı çok net gol fırsatlarını fazlasıyla aradı Beşiktaş. Sergen Yalçın ‘3’üncü golü bulamadım bari skoru koruyayım’ düşüncesi ile N’Koudou’yu alıp oyuna sokup defansif özellikli Necip’i oyuna sokması siyah beyazlı ekibin golü yemesine engel olmadı. Necip, telaşlı, gereksiz fauller yapan ve kısa süre oynasa dahi kart görme potansiyeli yüksek bir oyuncu. Ancak kesinlikle maçın berabere bitmesinin nedeni bu değişiklik değil Beşiktaş’ın 3’üncü golü bulamamasıydı.

Uğur Meleke | Hürriyet

Dün Trabzon kalesine tam 29 şut attılar, 13 korner kullandılar. Maç kazanabilirsiniz, kaybedebilirsiniz. Ama bu ligde bir büyük takım, sahaya oyunu domine etmeye çıkar. Rakibinden daha fazla pozisyon bulmaya, yapabiliyorsa fazlasını atmaya çıkar. Büyük takım karakteri budur. Sergen Yalçın’ın da Beşiktaş’ta yarattığı en büyük değişim bu. Beşiktaş ligi kaçıncı bitirir bilmem, ama her maçı bir büyük takım gibi oynayacağını gösterdi şu bir ayda. Bir ay önce sahada 11 pragmatik Abdullah Avcı vardı. Bugün sahada 11 cesur Sergen Yalçın var.

Erman Toroğlu | Fotomaç

Koskaça 90 dakika Trabzonspor 9 kişi oynadı. Guilherme ve Sturridge yoktu! Bu iki oyuncu takımlarını resmen 2 kişi eksik oynattılar. Bunu biz seyrederken gördük, Hüseyin Çişmir göremedi. 2-1 öne geçtikten sonra bu kez de Beşiktaş kontrolsüz oynamaya başladı. Daha doğrusu şaşırdılar. Hücum mu edelim, defansa mı önem verelim! 2-1 öne geçtikten sonra büyük takım bu maçı berabere bitirmez. Bunda Sergen'in de hatası vardı, futbolcuların da..Tabii ki Sergen'in bir şanssızlığı mı diyelim, kaybı mı diyelim; elinde olmayan bir noksanı var. Kim bu? Trabzonspor'daki Sosa! O Sosa, takımı iki eksikle oynamasına rağmen dirençli tutmaya gayret etti..

Bülent Timurlenk | Sabah

Sergen Yalçın, 10 numarasız oyunda Boateng'i ikinci santrfor olarak oynatıp Trabzon stoperlerinin dengesini bozdu. Ganalı yaya çıktığında iki frikik kazandırdı, bir gol attı, ikinci gol öncesinde direkten dönen kafayı vurdu. Beşiktaşlı oyuncular, 45-65 arası oyunu tabelada fişi çekecek 3. golün fırsatlarını hoyratça harcadı, Burak atamadı ama çok çalıştı. Sonra ilk golde olduğu gibi yine orta sahada bir top kaybı ve Ekuban'ın arka direğe ortasında yine Sörloth...