Spor yazarları Beşiktaş - Tarsus İY maçını yorumladı

Ziraat Türkiye Kupası'nda zorlanmadan turu geçen Beşiktaş'ın performansı spor yazarlarını tatmin etti.

Ziraat Kupası'nda Tarsus İdman Yurdu'nu ağırladığı maçta 3-1'lik skorla galip gelen ve son 16 takım arasına kalan Beşiktaş, çizdiği görüntüyle spor yazarlarını tatmin etti.

İşte siyah-beyazlıların kupa performansına dair yorumlardan bazıları...

Ali Ece - Fanatik

Bu sezonun ikinci yarısı tüm zamanların en yoğun fikstürüne sahne olacak. Bu yüzden ideal ilk 11’lerden çok, bir nevi ideal ilk 16’ların performansı belirleyici olacak. Tarsus İdman Yurdu maçı bu açıdan ilk 11’i kimlerin zorlayabileceği, en azından 5 oyuncu değişikliği kapsamında ilk 16’da yer alabileceği üzerine de bir test niteliğindeydi. Bu sezonki kötü performansı nedeniyle 11’den haklı şekilde kesilen Vida, Beşiktaş’ın yarı gücünde bile olmayan rakibinin ender baskı yaptığı dakikalarda topu çıkarmakta, savunmadan oyun inşasında yine zorlandı. Bu kez maçındaki gibi sonuca etki eden hatalar yapmasa da şu performansıyla Welinton’dan çok daha iyi bir alternatif arz etmiyor.

İlker Yasin - Hürriyet

Maçın benim için en güzel yanı, yıllardır görmediğim ve çok sevdiğim Ergün Penbe ile Sergen Yalçın’ı santra öncesinde bir ara görmekti. Penbe, kaybedeceğini bildiği Yalçın ise kazanacağından emin olduğu bir maça çıkmıştı. Mücadele iyi bir antrenman maçı oldu. Penbe, kendi kişiliği gibi kazanmaya odaklı bir futbol anlayışından vazgeçmedi. Sergen Hoca aylardır paslanan Vida’yı gerçek yerine, Montero’nun yanında sahaya sürdü. Necip, Larin, Rosier, Dorukhan gibi demirbaşlar sahada kalırken uzun maratonda kadroya alternatif olamayacağına inandığı gençleri skor 3-0 olduktan sonra sahaya sürdü Sergen Hoca. Sonuçta bir antrenman maçı görüntüsü veren karşılaşmada Sergen Hoca futbolcularını hem rotasyonda görme hem de maç ritimlerini bozmama yolunda oynayabilecek durumdaki tüm futbolcularına şans verdi.

Oktay Derelioğlu - Takvim

İki takım arasında dağlar kadar fark vardı. Bu oyunun 90 dakikasında bariz bir şekilde hissedildi. Beşiktaş karşısında Tarsus çok top kaybetti ve pozisyona girmekte zorlandı. Kartal oyunu istediği gibi yönlendirdi. Güven'le kaçan penaltı bile futbolcuları rahatsız etmedi. Çünkü Beşiktaş'ın bu maçı kazanacağı daha ilk dakikadan itibaren belliydi. Tarsus oyunu çirkinleştirmeden oynamaya çalıştı ama gücü yetmedi. Beşiktaş bu turu kolay geçerken özellikle Larin ve Rosier takımın en etkili isimleri olarak dikkat çekti.

Erman Özgür - Fanatik

Beşiktaş tarafında önce Sergen Yalçın sahaya sürdüğü 11 ile sonrasında ise futbolcular oyun disiplini ve istekli görüntüleri ile maçı çok ciddiye aldıklarını gösterdiler. Bu görüntü ilk yarıda tek taraflı bir maç izlettirdi. Beşiktaş yine pozisyon olarak üstün olsa da başka gol çıkaramazken, Tarsus'un Mertcan ile bulduğu gol güzel bir anı olarak kaldı. Sonuçta Beşiktaş rakibinin ismine bakmadan işini çok ciddiye aldığı maçta turu güle oynaya geçmeyi başardı. Ancak en dikkat çekici ayrıntı olarak akıllarda Rosier'in kariyerindeki ilk golü atışıydı. Bu sezon Rosier hem kariyerinde çıkışa geçtiği hem de Beşiktaş'a çok büyük katkı yapacağı bir sezon geçirebilir.

Ali Gültiken - Sabah

Bu tür maçlar için en önemli kriter rakibi ciddiye almaktır. Çünkü kupa maçlarının genel tarihi içerisinde rakiplerini önemsemeyip, tokat yemenin birçok örneği mevcuttur. Beşiktaş, rakibini hafife almadı. Rakibinin ismini ve geldiği ligi bir kenara bırakıp en önemli maça çıkıyormuş ciddiyeti içerisinde işi sahiplendi. Uzun dönemdir oynamayan Vida'nın tekrardan maç performansı yakalaması, Oğuzhan'ın lig ve taraftar baskısı yaşamadan oynayabildiği, Necip'in kendi pozisyonu olan orta saha merkez pozisyonu oynayabildiği, Güven'in santrfor bölgesinde şans alarak golle beraber güven sağlayabileceği ve genç Atakan ile sonradan giren diğer gençlerin kendilerini test etme adına güzel bir zemin yakaladıkları bir oyun oldu.