Spor yazarları Beşiktaş - Sivasspor maçını yorumladı

Kartal zirveye bir adım daha yaklaşırken teknik direktör Sergen Yalçın bolca övgü aldı.

Süper Lig' de 15. haftanın kapanış maçında 'u üç golle geçen Beşiktaş 'ta teknik direktör Sergen Yalçın 'ın taktik hamleleri takdir topladı.

İşte spor yazarlarının yorumlarından satır başları...

Attila Gökçe - Milliyet

Sivasspor Kaptanı Hakan Arslan’ın, Beşiktaş’ın golünden önce tartışılan “top taça çıktı mı, çıkmadı mı” tartışmasında ısrarlı itirazı. Sarı kart.. Sonrasında kimin verdiği, nasıl eline tutuşturulduğu anlaşılmayan cep telefonuyla Hakem Arda Kardeşler’in üzerine gidiyor ve telefonu adeta gözüne sokuyor… İkinci sarı ve kırmızı. Yakın geçmişte, VAR sisteminin henüz başladığı günlerde İngiltere’de Fatih Terim, dördüncü hakeme göstermişti telefondaki görüntüyü… Bu hareketinden dolayı ikaz edildiği anlatılır. Ama sistemin artık yerleşik sayıldığı şu günlerde telefon göstermek kazandırmaz, kaybettirir. Bu kadar ısrarla, böylesine bir öfkeyle hakemin üzerine gitmek ne kadar doğru, ne kadar yararlıdır? Hakan Arslan özeleştirisini yapmalı ve ders çıkarmalı. Beşiktaş topa daha çok sahip oldu… Daha çok faul yaptı. Beklenenden az şut attı ama ilk yarıyı önde bitirmeyi başardı. Girişte anlattığımız taç tartışmasında Beşiktaş oyununu devam ettirdi ve Mensah-Rosier-Ghezzal-Güven zincirlemesinin sonunda genç Güven akıllı kafa vuruşuyla golü attı. Beşiktaş özgüvenini, takım oyununu, bireysel performansını yükselterek zirve takımı olma iddiasını her geçen gün pekiştiriyor. Sahadakilerle yedek kulübesindekilerin verimliliği birbirine yaklaşıyor. Dünkü maçta oyuna sonradan girenler dahil hepsi iyi işler yaptı. Böyle giderlerse yönetimin de ara transferde biri santrfor olmak üzere en az iki oyuncuyla hamle yapması gerekiyor. Şimdi top Ahmet Başkan’da!

Ali Ece - Fanatik

Kaleci Ersin’in 3. dakikadaki kurtarışı çok kritikti çünkü bu sezon ilk golü atan Beşiktaş ile ilk golü yiyen Beşiktaş arasında oyun gücü açısından zaman zaman gece ile gündüz kadar fark olabiliyor. Güven’in golünde top çizgiyi geçti mi geçmedi mi çok tartışıldı. Gol pozisyonunda tartışmasız olan ise Ghezzal’in bu tarz yarım alandan ceza alanı içine gönderdiği havadan milimetrik paslar-ortalarının Beşiktaş için çok değerli olduğu. Hele Aboubakar gibi en değerli hücum silahının olmadığı bir maçta ekstra değerli. Devre arasında Hakan Arslan’ın cep telefonlu itirazdan atılmasıyla Sivasspor 10 kişi kaldı ve ikinci yarıda Beşiktaş tam da Sergen Yalçın’ın istediği gibi sabırlı bir total kontrol oyunu oynadı. Goller de bu sabrın ve oyunun mutlak kontrolünün doğal sonucu oldu. Welinton çok kritik müdahaleler yaptı. Necip de Josef’in yokluğunda asıl mevkisinde çok iyi bir performans sergiledi. Rosier hem açık hem bek gibi oynarken yine Ghezzal ile birbirlerini çok iyi tamamladılar. Atiba zaten Atiba, Oğuzhan’ın gol bulması da önemli.

Güntekin Onay - Hürriyet

Beşiktaş-Sivasspor maçı sezonun en temposuz karşılaşmalarından biri oldu. Dünkü oyun Aboubakar ve Josef’in yokluğunda biraz da Sergen Yalçın’ın tercihiydi. Savunma güvenliğinden ödün vermeden topa sahip olarak skoru tutmayı hedefledi. Sivasspor tempo-baskı-mücadele oyununu iyi oynayan bir takım. Maçın iki kale arasında gittili-geldili bir tempoda geçmesi konuk takımın işine gelirdi. İlk yarıda sadece 1 pozisyon üretip golü bulan Beşiktaş, ikinci devrenin tamamını 10 kişi oynayan Sivasspor karşısında rölanti tempoda top dolaştırmayı tercih etti. Dün zor koşullarda, eksiklerine rağmen güçlü bir rakibi geçmeyi başaran Sergen Yalçın’ın takımı son oynadığı 5 maçın 4’ünde kalesini gole kapatmayı da başardı. 2020’ye galibiyetle veda eden Beşiktaş, lig ve kupayla toplam 8 maçın oynanacağı ocak fikstürü öncesi moral buldu aynı zamanda alternatif oyuncularından da iyi performans alarak yoğun takvime hazır olduğunu gösterdi.

Serdar Ali Çelikler - Habertürk

Hem Aboubakar hem de Josef'in yokluğunda Sivasspor gibi güçlü bir takıma karşı, üstelik deplasmanda mağlubiyet görmeyen bir rakiple oynamak zordu. Sergen Yalçın, 4-1-4-1'ini bulmuş; Josef'in önünde Atiba - Mensah / Dorukhan tandemi ile atletik bir merkez kurguladığından beri işler iyi gidiyor. Bir kanatta akıl ve teknik Ghezzal diğerinde hızlı N'Koudou yahut yine atletik ve golcü Larin ile kadro mühendisliği tamamlanmıştı. Oyun hakimiyeti iki takım arasında da paylaşılırken kimse kimseye üstünlük kuramamışken Beşiktaş, ilk pozisyonda golü attı. Hazırlayıcı yine Ghezzal'di. Bu goldeki taç itirazı Sivaslı oyuncuları etkiledi ve bir süre oyuna dönemediler. Yatabare'nin Butragueno tarzı uçarak kafa vuruşu direkten dönmese belki maça dönerlerdi. Beşiktaş, iyi olmayan oyunla 2 maçını kazandı. İşi görmeyi öğrendiler yani. Büyük takım refleksidir bu. Beşiktaş yönetimi ne yapacak edecek şu ana kadar gayet başarılı işler çıkaran takımına ve hocasına bir santrfor bir de sağ bek yedeği alacak. Ersin Destanoğlu da ne yapacak edecek ayak tekniği çalışacak.

Ahmet Çakar - Sabah

Futbolun katili Türk hakemleri' diye bir laf var. Yalan da değil! Aboubakar'dan yoksun Beşiktaş, Sivasspor'u hakem ve VAR hakemlerinin yardımıyla yenmiştir. İlk gol maçı belirleyen unsur oldu. Top taç çizgisinin yanından sahayı terk etmişken oyun devam etti ve Beşiktaş'ın golü geldi. VAR karışır mı, tabii ki karışır. Sözümüz yayıncı kuruluş beINSports'a... Arkadaşlar çizgileri dikine gören kameraları yerleştirmek bu kadar mı zor? İşte dün gece çıkan bir topla gelen Beşiktaş'ın golü ligin hem yukarısını hem de aşağısını çok etkiledi. Gün geçmiyor ki önemli bir maçta hakem skandalı yaşanmasın. Gün geçmiyor ki yenilen takım 'hakem' demesin. Bu şartlarda Futbol Federasyonu'nun yapabileceği fazla bir şey yok.