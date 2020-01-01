Spor yazarları Beşiktaş - Sivasspor maçı için ne dedi?

Spor yazarları, Süper Lig'in 18. haftasında oynanan ve Sivasspor'un Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ettiği maçı değerlendirdi.

Süper Lig'de 18. hafta karşılaşmalarında Beşiktaş, lider Demir Grup 'u ağırladığı maçta rakibine 2-1'lik skorla boyun eğdi.

Bu sonucun ardından Demir Grup Sivasspor ligdeki yenilmezlik serisini 10 maça çıkarırken, Beşiktaş ise ligde çıktığı son dört maçtaki üçüncü yenilgisini aldı.

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Karşılaşmada Demir Grup Sivasspor'a galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Erdoğan Yeşilyurt ve 45. dakikada Mustapha Yatabare kaydetti. Beşiktaş'ın tek golü ise 33. dakikada Adem Ljajic'ten geldi.

Spor yazarları Beşiktaş - Sivasspor mücadelesini yorumladı.

Uğur Meleke | Hürriyet

Beşiktaş'ın son 7 resmi maçta tek galibiyeti var. O da 9 kişilik ’ne karşı... Tabloyu şöyle de okuyabiliriz: Beşiktaş’ın 11’e 11 yendiği son takım Erzincanspor. O galibiyetin üstünden de bir buçuk ay geçmiş. Siyah-beyazlılarda bir şeylerin iyi gitmediği kesin. Beşiktaş’taki mevcut tabloyu tabii ki çok yönlü ele almak gerek. Tablonun teknik gerekçeleri de var, idari de. Mâli hatalar da var, taktiksel de. Abdullah Avcı’nın siyah-beyazlılara ne oynattığını tam olarak anlayabildiğimi söyleyemem. Sezon başından beri birkaç şey denedi, hemen hiçbir denemesi başarılı olmadı. Önce Ljajic’i çizgiye mahkum etti; sonra Sırp futbolcunun takımda kaleye en yakın oynaması gereken adamların başında geldiğini fark edip döndü yanlışından. Bir ara Diaby’yi ikinci santrfor olarak kullanmakta ısrar etti, sonra bu kadar kısıtlı bir geniş alan oyuncusunu orada kullanmaya çalışmanın anlamsızlığı çıktı ortaya. Bu aralar da ana taktik, Caner’i önde başlatıp, 60’ta beke döndürmek gibi görünüyor. Onun dışında yaratıcı bir şey göremiyorum sezon başından beri Beşiktaş’ta.

Erman Toroğlu | Fotomaç

Beşiktaş mücadele etti ama onlarda da çok eksiklik var. Burak, İstanbul'a ilk geldiğinde bir şeyler oynuyordu, şimdi yokları oynuyor. Beşiktaş'ın ikinci bir santrforu da yok. Atiba girecek kafa atacak, Vida gelecek kafa atacak, Caner ortalayacak olursa olacak. Dönüyorsunuz Sivasspor'a. Adamlar takım halinde futbol oynuyorlar. Hani için dedik ya tek beyinden düşünmüyorlar, iyi bir orkestra değiller diye. Sivasspor için tam tersini söyleyebiliriz. 11 kişi oynadılar. İnanılmaz bir öz güven. Sanki İstanbul'da Beşiktaş ile oynamıyorlar. 10 kişi kaldılar yine aynı öz güven. Panik yok. 10 kişi Sivas 2 tane pozisyon yakaladı. Eğer son topları iyi atsalar 3. golü bulmaları işten değildi.

Ali Ece | Fanatik

Maçtan önce Abdullah Avcı “Sivasspor maçı, şampiyonluk yolunda final maçlarından birisi” demişti. Herhalde Karius “Şampiyonlar Ligi finali gibi” diye anlamış olacak ki 2018’deki - maçında yedikleri kadar berbat bir gol yiyerek maça başladı. Erdoğan iyi falan vurmadı, orada kalede SSK’lı asgari ücret artı yemek karşılığı kaleye geçecek herhangi birisi öyle saçma bir gol yemezdi! Sezonun ilk yarısının en iyi pasör-organizatörlerinin başında gelen Mert Hakan yokken ev sahibi Beşiktaş’ın orta sahada üstünlük kurması ve en azından Emre Kılınç’a önlem alması bekleniyordu ama ilk 45’te hiçbirini göremedik. 2. yarıda Sivasspor 10 kişi kaldığında da Beşiktaş’ta Atiba’nın bireysel direnişi dışında hiçbir pozitif reaksiyon göremedik. Beşiktaş’ın set oyunu kalitesi çok düşük. Beşiktaş tek golünü yine duran top sonucu atabildi o da tabii ki yetmedi. Kovanın dibi delikken içine istediğin kadar su taşı, boşa gider!

Güntekin Onay | Hürriyet

Beşiktaş'ın bu kadar önemli bir maça üstelik evinde oynarken daha baskılı ve yüksek enerjiyle başlamasını bekliyordum. Ancak siyah beyazlı oyuncular son derece durgun ve coşkudan yoksun bir kimlikle sahadaydılar. İlk yarının son maçındaki Gençlerbirliği maçında olduğu gibi Karius’un hatası ile de yenik duruma düşen Beşiktaş, gereken reaksiyonu güçlü şekilde veremese de Ljajic’in golüyle beraberliği buldu. Net bir şekilde görünen bir şey var ki: Caner de N’Koudou da sağ kanatta oynayamıyor. Takım halinde, organize hücum yapmakta zorlanan Beşiktaş, sadece bireysel çabalar ile hücum yapmaya çalıştı. Sivasspor ise çok koştu, yakın ve temaslı oynayarak Beşiktaş’ı fazla zorlanmadan bozmayı başardı.

Turgay Demir | Fotomaç

Beşiktaş ligin ilk yarısındaki görüntüsünden çok şey kaybetmiş; en başta da özgüvenini. Diaby, Adem, Elneny, Roco, Burak, ters kanatta oynayan Caner, hangi birini sayayım, Vida, Gökhan ve Atiba'yı ayır gerisini yok say. Diyeceksiniz ki, N'Koudou çok çalıştı; doğru ama boş çalıştı, bal yapmayan arı gibiydi... Karius'a gelince, yediği ilk gol amatör kümede bile yenmez. Sonra kurtardıkları da var derseniz; o kadarını da yapsın bir zahmet. Beşiktaş hedefsiz kalırsa, gözler hedef tahtasına döner. Sivasspor ne kadar motive olmuş, kenetlenmiş ise Beşiktaş o derece dağınık. Hazır söz Sivasspor'a gelmişken Yiğido'nun hakkını Yiğido'ya verelim... Çok iyi oynadılar, çok iyi mücadele ettiler. Eksik kalmalarına rağmen oyun disiplininden kopmadılar. Bana göre bu maçta galibiyeti hak ettikleri gibi ligde bulundukları yeri de hak ediyorlar. Helal olsun.