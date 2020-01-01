Spor yazarları Beşiktaş - Konyaspor maçı için ne dedi?

Spor yazarları, Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş'ın Konyaspor'u 3-0 mağlup ettiği karşılaşmayı değerlendirdi.

Süper Lig'de 29. haftanın açılış mücadelesinde Beşiktaş ile Vodafone Park'ta karşı karşıya geldi.

Konuk takım 15. dakikada Hadziahmetovic'in gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kalırken siyah-beyazlılar aradığı golü 40. dakikada Burak Yılmaz'la buldu. Bu golde Rıdvan Yılmaz Beşiktaş kariyerindeki ilk asistini yaptı.

Beşiktaş, 45'te Abdoulay Diaby ile 2-0 öne geçerken 52'de Jeremain Lens Kartal'ın 3. golünü kaydetti. Her iki golde de asisti gol perdesini açan Burak Yılmaz yaptı.

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Spor yazarları, Beşiktaş'ın Konyaspor'u 3-0 mağlup ettiği karşılaşmayı değerlendirdi.

Güntekin Onay | Hürriyet

Konyaspor’un erken 10 kişi kalması Beşiktaş’ın işini kolaylaştırdı. Ancak kabul edelim ki Sergen Yalçın’ın takımı çok dominant bir futbol oynuyor. Öyle ki ilk yarıda topa sahip olma oranı yüzde 71’e 29 idi. Alanı iyi daraltan, topu iyi dolaştıran Beşiktaş, pres zamanlamasını da mükemmel uyguladı.

1 gol 2 asist ile oynayan kaptan Burak Yılmaz maçın adamı olurken, hiç pas hatası yapmayan Elneny orta alanın organizatörüydü. Beşiktaş, Elneny’yi ne yapıp edip kadroda tutmalı. Dün akşam 2001 doğumlu Ersin ve Rıdvan da çok olumlu görüntüler ortaya koydu.

Konyaspor ise 10 kişi oynayıp 2-0 geride ilk yarıyı kapatınca ‘en azından fark yemeyeyim’ duygusuyla hareket etti. Beşiktaş 3-0’dan sonra tempoyu düşürdü ve Konyaspor’un üzerine agresif bir şekilde gitmedi. Beşiktaş açısından 3 puanın ötesinde sevindirici olan son bölümde üç tane 19 yaşında altyapıdan gelen futbolcuyla maçı tamamlamasıydı.

Bilal Meşe | Milliyet

Konyaspor, ikinci yarıda savunmada risk aldı, ofansa döndü. Ne var ki günün başarılı ismi Burak Yılmaz, Lens’e harika bir asist yaptı, tecrübeli futbolcu farkı üçe çıkarırken Konyaspor’u da kaderiyle baş başa bıraktı.

Sergen Yalçın, her maçta ofansif oyunu tercih ediyor, tecrübeli hoca buna göre takımı sahayı sürüyor. Evet, Kartal içeri dışarı fark etmiyor, iştahlı oynuyor, karşılığını da farklı galibiyetlerle alıyor, hak ediyor. Zirve Kartal’ın uzağında, ama üstündeki takımların da peşini bırakmıyor, korku salıyor.

Serkan Akcan | Fanatik

Sorunlu bir sezon geçiren Beşiktaş, Konya galibiyetiyle lig üçüncülüğü yarışını yeniden alevlendirdi. Sergen Yalçın, Antalya mağlubiyetinin ardından elindeki kadrodan müthiş verim almaya başladı. Bir kere Burak Yılmaz diye de bir gerçek var. Beşiktaş’ın bu sezon en dominant performansı yine açık ara Burak Yılmaz’a ait. İki haftadır sezonun suskunlarını konuşturdu, Diaby, N’Koudou ve Lens’i hayata döndürdü. Dün gece de harika bir gol attı, Diaby ve Lens’e de attırdı. Beşiktaş kadrosunda Sergen Yalçın ve Burak Yılmaz rekabetin içinde kalmak istiyor ve onlar istedikçe bu takım ilk 3’e oynar. Ama yeter mi o bilinmez.

Diaby tam transfer futbolu oynuyor. Sporting’den kiralık olduğu için sezonu iyi bitirmenin derdinde. Bazen insan zorlanıyor, kendini potansiyelli olarak tanımlayan bir forvetin oynadığı 24 maçta sadece 2 gol atıp, son iki haftaya 2 gol sığdırmasını anlamakta güçlük çekiyor. Diaby, N’Koudou ve Lens son iki haftalık performanslarını sezonun ilk yarısında gösterseler bugün Beşiktaş şampiyonluk yarışının içindeydi.

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İlker Yasin | Hürriyet

Avrupa kulüplerinin, ellerinden çıkarmak istedikleri tapon futbolcuları ilk pazar olarak gördükleri ’ye kolay yollamalarının nedenini hepimiz biliyoruz.

Elneny ,N’Koudou, Diaby, Ruiz hatta Lens’in Türkiye’de işi ne? ‘Dünkü maçı Burak aldı, Hadziahmetovic verdi’ dersek doğru sözü söylemiş oluruz. Beşiktaş, pas yollarının kilit oyuncusu, takımın en kreatif ismi Ljajic’in sakatlanmasının sıkıntısını dün çok yaşamadı. Yüksek beklentiler futbolcuları strese sokar, baskı altında bırakır. Beşiktaş’ın 28 maçta topladığı puanlardan sonra hesabı yapması, futbolcularda bırakın stres, hiçbir heyecan ve motivasyon yaratmamış. Ama düşme hattındaki Konyalı futbolcular maça büyük baskı altında çıktılar. Öyle ki 14.dakikada Hadziahmetovic’in sorumsuzca Lens’in bileğine basması ve gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bırakması bu baskının sonucu. Zaten Konya için maç o anda bitti. Tüm direnme gücü kırıldı.

Beşiktaş'ta emektarlar; Burak, Gökhan ve Atiba dışında yüksek konsantrasyonla oynayan hedef odaklı oyuncu yok. Kaleci Ersin ve sol bek Rıdvan giydikleri formayı çıkarmamanın hesabını yaparak takıma katkı veriyor. Burak son 5 maçta 5 gol imza atarken takımına liderlik etmede, geriye gelip top alarak kendine dripling alanı yaratmada ve ekibini öne taşımada son derece başarılı. Ayrıca attığı gol dışında geçen haftaki 2 asistine bu hafta da Diaby ve Lens’i de ekleyerek toplamda 7 asiste ulaştı.