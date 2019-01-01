Spor yazarları Beşiktaş - Kayserispor maçı için ne dedi?

Spor yazarları, Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş'ın sahasında Kayserispor'u 4-1 mağlup ettiği karşılaşmayı yorumladı.

Süper Lig'de 13. haftanın kapanış maçında İstikbal Mobilya 'u ağırlayan Beşiktaş, rakibini 4-1'lik skorla mağlup etti.

Siyah-beyazlı ekip ligdeki galibiyet serisini beş maça çıkararak üçüncü sıraya yükselirken, İstikbal Mobilya Kayserispor ise üst üste üçüncü yenilgisini aldı.

Karşılaşmada Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 20. dakikada Atiba Hutchinson, 30. dakikada Gökhan Gönül, 41. ve 90. dakikalarda Burak Yılmaz kaydetti. Konuk ekibin tek golü ise 86. dakikada Emmanuel Adebayor'dan geldi.

Spor yazarları Süper Lig'de 13. haftanın kapanış mücadelesini değerlendirdi.

Ali Ece | Fanatik

Beşiktaş, Kayseri karşısında Bratislava maçında bıraktığı yerden devam ederek başladı: Baskı, coşku, hücum sürekliliği... Taraftarın özlediği cinsten bir ilk yarı performansıydı. Atiba, ‘genç’ken Kopenhag’da ofansif orta saha oynadığı dönemdekini hatırlatan teknik beceri dolu bir golle perdeyi açtı. Atiba’nın oyunu göreceli olarak Kopenhag’daki sakatlıklardan çok çeken Atiba’nın oyunundan daha ‘genç’: Beşiktaş’ın yaşayan efsanesinin atletik performans seviyesi ve oyun zekâsı o kadar yüksek ki hangi sporu yapsa başarılı olur! Avcı’nın en büyük doğrusu 4-1-4-1’den vazgeçip Atiba-Elneny ikilisini takımın omurgasına oturtmak oldu. Kayseri karşısında taraftarı ihya eden hücum sürekliliğin mimarı dönen tüm topları toplamayı başaran Elneny. Atiba-Elneny ikilisi defans-ofans balans ayarını o kadar iyi tesis ettiler ki Beşiktaş’ın ön tarafı da seviye yükseltti. N’Koudou, Llajic, Diaby hepsi çok iyiydi. Burak’ın performansı ise başlı başına yazı konusu.

Güntekin Onay | Hürriyet

Beşiktaş sezonun en iyi 45 dakikasını oynadı. Hatta şu ana kadar oynanan tüm maçlar içinde bir takımın diğerine en net üstünlük kurduğu devreyi izledik. Kayserispor’un durumu ortada. Beşiktaş’ın farklı galibiyeti zaten öngörülüyordu. Ancak yine de ilk 45 dakika yüksek tempo, baskı, istek ve oynanan ofansif futbol keyif verdi. Atılan 3 gol, kaçan net fırsatlar henüz ilk yarıda çok farklı bir skoru beraberinde getirebilirdi.

Beşiktaş ilk yarıda ne kadar görkemli ve övgüyü hak eden bir futbol sergilediyse ikinci yarıdaki oyun o kadar olumsuzdu. Skor ne olursa olsun aynı ciddiyetle devam etmesi gerekirdi. İngiliz’de Alman’da oyunu rölantiye almak yok. Bu bize mahsus bir durum. Kesinlikle de kabul edilebilir değil. Ekran başındaki izleyiciye, tribündeki taraftara da açık bir haksızlık. İnsanlar 45 dakika için para ödemiyor. Futbolcuların bunu anlaması lazım.

Cem Dizdar | Fanatik

Kayseri, ilk devre faul sayısını sadece dörtte tuttu. Ülke, oyunu imha etmek için faule sığınan takımlarla dolu. Onlar buna sığınmayınca lılar için izlenir bir maç çıktı ortaya. İkinci devre farkın artmasını bekleyenler çoğunluktaysa da Kayseri topla oynamayı artırınca Beşiktaş’ın hücum etkisini yumuşattı. Bir de Sörloth’un, ’a attığı golün benzerini buldu. Beşiktaş tahmin edilebileceği gibi farklı kazandı. Maç sonunda yayıncı kuruluşun stüdyoya dönmeden uzun uzadıya gösterdiği Beşiktaş takım/tribün eğlencesi ise futbolun en muazzam yanının öne çıkarılmasıydı. Manasız münakaşalar yerine futbolun insani yanına hürmet!.. Elbette bunu kaybettiğinde de yapabilmek...

Orhan Yıldırım | Fanatik

Beşiktaş, ligin dibine demir atan Kayserispor’u eli boş gönderdi. Bu galibiyet ile liderin üç puan gerisine yerleşti. Şampiyonluk yarışı içinde yer alan , ve Galatasaray’ın beraberlik ile kapattıkları haftada, adeta dokuz puan almış gibi avantaj yakaladı.

Ligin son sırasında yer alan konuk ekip, direnç gösteremedi. 15 yaşında forma giyen Emre Demir dışında olumlu yönü yoktu. Bu kalite ile ligde misafirler! Hatta daha da vahim olanı; alt liglerdeki birçok takımdan farkları yok.

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Uğur Meleke | Hürriyet

Perşembe gecesi Vodafone Park’ta oynanan Beşiktaş-Bratislava maçı bitmedi, dün akşam 8’de Slovakların yerine Kayserispor’un katılımıyla kaldığı yerden devam etti adeta! Beşiktaş o gece son yarım saatte rakibini ceza alanına hapsetmişti. Son bölümde nefes kesen bir atak sürekliliği yakalamış, rakibine bir noktada muhakkak gol yiyeceğini hissettiren bir oyun finali yapmıştı. Dün bıraktığı yerden devam etti Beşiktaş.

Dünün bir diğer ekstrası da Burak’ın muhteşem performansıydı. Beşiktaş, ileri üçlüyü Diaby-Burak-Nkoudou ile kurduğunda bir ‘araya koşu mecburiyeti’ oluşuyor ister istemez. Üçü de savunma arkasına koşu yapmayı seven oyuncular zira. Ancak dün Kayseri yedili bir blokla geriye yaslandığı ve savunma arkasında neredeyse hiç mesafe bırakmadığı için bu üçlünün işlevsizleşmesi söz konusu olabilirdi. İşte o işlevsizlik ihtimalini muhteşem bir Burak performansı kaldırdı ortadan.

Sinan Vardar | Fotomaç

Beşiktaş son 5 maçta 5. galibiyetini alarak zirveye bir adım daha yaklaşırken, ezeli rakipleri; Trabzonspor'un 1, Fenerbahçe'nin 2, Galatasaray'ın da 4 puan önüne geçmesi çok önemli. Rakipler tel tel dökülürken, siyah-beyazlı takım adım adım zirveye adını yazdırıyor. Beşiktaş, Kayserispor karşısında coşkulu ve kazanma azmi ile doluydu. Abdullah Avcı da ideale yakın bir kadro sahaya sürmüştü. Siyah-beyazlı futbolcular makinenin işleyen çarkı gibiydi. Hele hele Burak yok mu; bir kez daha tartışılmaz olduğunu gösterdi. Burak sahanın her yerindeydi. Takım arkadaşlarını hem ateşledi, hem de onlara harika paslar attı. Attığı goller de ustalık işiydi.