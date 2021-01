Spor yazarları Beşiktaş - Göztepe maçını değerlendirdi

Spor yazarları lider Beşiktaş'ın ikinci yarıda attığı gollerle kazandığı Göztepe maçını değerlendirdi.

Süper Lig'in lideri Beşiktaş, ilk yarının son maçında 'yi ikinci yarıda bulduğu gollerle mağlup etti. Oyuna sonradan giren Adem Llajic gol attı, Gökhan Töre ise galibiyeti getiren golün asistini yaptı.

Spor yazarlarının karşılaşma hakkında öne çıkan yorumlarını derledik.

Atilla Gökçe - Milliyet

Asıl önemli olan Beşiktaş’ın “kadro bütünlüğü” idi. Kimi kenara alırsan al, kimi değiştirirsen değiştir, tercih hatası mı, bekleyenleri oyuna al, devam et! Beşiktaş, her biri kocaman bütünün bire bir parçası olan futbolcular topluluğu… O nedenle Sergen Hoca’nın dokunuşları önemli. Oyuna girenlerin taze katkıları önemli. Ama uyumlu bir bütün olmak daha da önemli. Son notumuz yine Sergen Yalçın’a: Futbol oynarken bile bu kadar sarı kart görmezdin. Sakin ol be hocam!

Deniz Çoban - Fanatik

Kolundan çekildiği için sinirlenen Ghezzal’ın rakibine kafayla yaptığı hamle için kırmızı kart beklentileri oldu. O pozisyonda kırmızı olmazdı ama en azından bir sarı kart da Ghazzal’a çıkmalıydı. Bence maçın en kritik anı 55. dakikada yaşandı. Kaleci Ersin, önünde duran Halil’e kontrolsüz şekilde çarparak düşürüyor. Bence bu pozisyonda Göztepe lehine penaltı verilmeliydi. Şansalan Beşiktaş lehine faul çaldı ve önemli bir yanlışa imza attı.

Ali Gültiken - Sabah

Göztepe gibi takımlara karşı oynamak skor avantajını yakalayamadığınızda dakikalar uzadıkça zorlaşır. Ve oyun alanları genişler. Göztepe geriye düşmeden maçta kaldığı süreyi uzattıkça daha çok alan ve pozisyon yakaladı. Bunu da makul görmek lazım... Sergen hocanın Ljajic'e ilavaten Gökhan Töre ve N'Koudou değişikliklerinin sebebi de bu dar alan oyununu açabilecek çalım yeteneği olan oyuncularısahaya sürmekti. Bu hamleler de Aboubakar'ın golü ile karşılığını buldu. Kulübeden gelen Ljajic ve Gökhan da 1'er gol ve asistle maçı değiştirdi. Futbolda maça başlayan kadar bitiren kadro da çok önemlidir. Beşiktaş istediğini başlayanlarla değil maçı bitirenlerle almayı başardı.

Güntekin Onay - Hürriyet

Kupadaki Rizespor maçıyla birlikte 11 günde 4’üncü maçını oynayan Beşiktaş’ın dün zorlanması normal. Sergen Yalçın, dün yaptığı değişiklikler ile maça damgasını vurdu ve 3 puanı cebine koymayı bildi. Karagümrük maçında son bölümde oynadığı futbolla “Ben dönüyorum” sinyali veren Adem Ljajic dün attığı golle maçın kazanılmasında pay sahibi olurken, Gökhan Töre de yaptığı asistle Sergen Yalçın’ın jokerleri arasında olabileceğini gösterdi.

Erman Toroğlu - Sabah

Ljajic, oyuna giriyor,gol atıyor, hücumda iyi top kullanıyor ama henüz orta saha direnci yok. Beşiktaş dün sahadan puansız da ayrılabilirdi. Hakem Ali Şansalan, bazı yerlerde aynı pozisyonlarda Göztepeli oyunculara kartlarını gösterdi ama lıları es geçti. Yani hakem siyah-beyazlılara biraz 'pembe' baktı. Şu da var; Welinton düzgün bir hakeme çatarsa 90 dakikaları zor bitirir. Hakem kardeşim müsait olduğu zaman da maçı izlerse ne demek istediğimi anlar. Beşiktaş'ın en iyisi kaleci Ersin'di. Herhalde bazı şeyleri kestirmeden anlatmış oluruz.