Spor yazarları Beşiktaş - Gençlerbirliği maçı için ne dedi?

Spor yazarları, Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş'ın Gençlerbirliği karşısında aldığı 4-1'lik galibiyeti değerlendirdi.

Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş, Vodafone Park'ta 'ni ağırladı. Karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 geride kapatan siyah beyazlılar, ikinci yarıda bulduğu gollerle galibiyete uzandı.

Beşiktaş'a 3 puanı getiren golleri 49. dakikada Domagoj Vida, 60. dakikada Kevin N'Koudou, 74. dakikada Oğuzhan Özyakup ve 90+1. dakikada Atiba Hutchinson atarken, konuk ekibin tek golü ise 23. dakikada Ayite kaydetti. Atiba Hutchinson attığı golün yanı sıra yaptığı 3 asistle maça damgasını vurdu.

Gençlerbirliği'nde Nadir Çiftçi 11. dakikada, Yasin Pehlivan ise 36. dakikada kırmızı kart görüp oyundan atıldılar.

Beşiktaş bu sonucun ardından puanını 30'a yükseltirken, Gençlerbirliği ise 18 puanda kaldı.

Spor yazarları Beşiktaş ile Gençlerbirliği arasındaki bu mücadeleyi değerlendirdi.

Güntekin Onay | Hürriyet

Dünkü umursamaz ve profesyonellikten uzak tabloya tüm olumsuzluklara, ‘yaşlı’ denilen Atiba, Gökhan ve Caner karşı koydu. Bu üç futbolcuyla birlikte sonradan oyuna giren Oğuzhan aidiyet ile oynadı. 37 yaşındaki Atiba 3 asist yaptı. Yetmedi 1 tane de gol attı. İsyanın, profesyonelliğin, iş ahlakının, sporculuğun, çalışkanlığın, dayanıklılığın sembolü Atiba... Böylesi bir daha ne bulunur ne de gelir. 87. dakikada maç 3-1 iken bir geri koşması var. Kesinlikle Altyapı oyuncularına izlettirilmeli. Dün Gençlerbirliği 11 kişi oynasa sonuç ne olurdu tabii ki kestirmek imkansız ama şu bir gerçek ki: Beşiktaş son 2 maçtır çok kötü bir futbol oynuyor.

Ömer Üründül | Sabah

Beşiktaş hiç iyi oynamıyordu ama uzatmalarla 60 dakika 9 kişi oynayacak bir takımın mucizeyi gerçekleştirmesi bile imkansızdı. Nitekim öyle de oldu ve Beşiktaş ikinci devrede yine iyi oynamamasına rağmen 4 gol bularak 3 puanı aldı. Şimdi söyleyeceklerim birçok kişiye garip gelebilir ama bana göre gerçek budur: Dün gece iki takımı ortaya koyarsak sahanın en iyisi Gençlerbirliği'nin stoperi Toure idi. Beşiktaş cephesine bakarsak iki tane 1 yıldızı dahi hak etmeyecek oyuncu vardı. Biri Diaby, diğeri Umut... Ljajic de bu kadar eksik takıma karşı dahi yüksek kalitesi ile bir şey yapamıyorsa, 'Nasıl oynamaz?' diyenlerin bir düşünmesi lazım... Beşiktaş'ta saygı duyulması gereken isim ise 1 gol ve 3 asistle oynayan Atiba idi...

Cem Dizdar | Fanatik

Neresinden bakarsan bak tuhaf bir maç! Örneğin Nadir Çiftçi’nin ısrarla kırmız kart görmesi. Yurtdışından sadece ‘yetenek’ bulmak yetmiyor aslolan ‘sağlam alt yapı’ tespiti. Buna rağmen Gençler de golü yoktan var ediyor, bu da Beşiktaş açısından tuhaf. Üstelik bir eksikle ikinci golü de bulabilirlerdi. Beşiktaş’ta ise Ljajic yerine Atiba/Elneny oyun düzenlemekle görevlendirilince öne atılan neredeyse tüm paslar ofsaytla bitti. Çünkü pas/zaman dengesinin ayarı bozuktu. Görev ve alan karmaşası öyle büyüktü ki, Atiba her yere koşturuyor, sol kanadı tıkıyor zaten verimsiz orta yapan Caner’i iyice oyundan düşürüyordu. İkinci yarı eksik Gençler tükenince fazla Beşiktaş oyuna iyice yayıldı ve Atiba ilk devre yapamadıklarını yapıp asistleriyle maçı neticeye erdirdi. Böylece son iki haftayı sıkıntılı geçiren tedirgin Beşiktaş devre arasına haftayı kurtarmış olmanın rahatlığıyla girdi.

Uğur Meleke | Hürriyet

Beşiktaş, sete yerleştiğinde son derece renksiz bir takım. İnanılmaz yavaş paslaşıyorlar, hareket etmiyorlar, yaratıcılıktan uzaklar. Dün tamamıyla geriye yaslanmış bir takıma, adeta savunmasını kalenin içine kuran Gençlerbirliği’ne karşı bir devrede 7 defa ofsayta düşmeyi başarmalarının da sebebi bu. Son derece temposuz paslaşıp, savunma arkasına (aslında birçoğunda ofsayt olacağını bile bile) top atarak bitiriyorlar hücumları. Zira başka bir hücum planları yok. Zaten Beşiktaş’ı mağlubiyetten kurtaran ilk iki golün biri duran toptan, biri de kontrataktan (evet 11’e 9 oynanmasına rağmen kontrataktan) geldi. Dünün özeti belki de Atiba’nın dehası sadece.