Spor yazarları Beşiktaş-Gaziantep FK maçını değerlendirdi: Aboubakar bu ligin üzerinde!

Liderlik koltuğuna oturan Beşiktaş, Gaziantep FK karşısında 2-1'lik skorla kazanırken, spor yazarları Vincent Aboubakar'ın performansını öne çıkardı.

Şampiyonluk yolunda Gaziantep engelini de geçen Beşiktaş beş maçlık galibiyet serisi yakalarken, liderlik koltuğunu da Galatasaray'dan aldı. Spor yazarları siyah-beyazlı takımın Gaziantep FK karşısındaki performansını değerlendirdi.

Ali Gültiken - Sabah

Vincent Aboubakar ile oynamak başka bir şey... Oynamak istediğiniz her oyuna karşılık veriyor. Her sistemi de işler hale getiriyor. İster pas oyununu oyna, ister kontratak oyna, ister dar alanda baskılı oyna, istersen ölü vuruş kullan... Hepsinde Aboubakar var... Bu özellikler bir takım için gerçekten çok büyük şans.

Takımın kurgusu ve oyun kabiliyeti o kadar iyi bir noktaya geldi ki Beşiktaş oynarken yapılan her şey normalmiş gibi görünüyor. Belki ilk yarıda kendi de çok fazla pozisyon bulmadı ama rakibine de hiç pozisyon vermedi. Bu Beşiktaş'ta çok önemli bir takım özelliği haline geldi. Aşağı yukarı her maça çıkarken gözü kapalı sayılır hale gelen Beşiktaş kadrosu gözü kapalı kazanmaya devam ediyor.

Mehmet Demirkol - Fanatik

Süper Lig’de geçirdiği 2 sezonda toplam 5 gol atan Larin’in dün sahadaki çözüm üreten seri oyuncu olduğuna inanmak zor. Yalçın’ın, en büyük başarılarından biri onun geldiği seviye. ‘Bu adama bu kadar para verilir mi?’den ‘İyi yatırım gerçekten’ noktasına geldik.

Keza geçen yıl sakatlığı nedeniyle Portekiz Ligi’nde toplam 66 dakika oynamış Aboubakar’ın, lige damgasını vurduğunu da şimdiden söyleyebiliriz. Bu iki hücum adamıyla yola çıkmış olmak bile başlı başına delilik olarak görülebilir. Kalede Ersin-Utku ikilisiyle sezona başlamış olmak gibi.

Beşiktaş iyi oyunlarından birini oynamadı. Sa Pinto, takım şeklini değiştirmeden oyun merkezini ileri çekmeyi başardı. Ghezzal, Ljajic gibi iki pasör, Rıdvan ve Rosier gibi hızlı oyuncuların desteklediği bitirici 2’li karşısında bu plana geçmek cesurca.

Güntekin Onay - Hürriyet

Vincent Aboubakar, bu ligin üzerinde bir santrfor. Dün attığı 2 golü Süper Lig’de atabilecek patlayıcılıkta ve teknikte bir forvet daha yok. Kamerunlu futbolcu hat-trick şansını da yakaladı. Son 15 dakikalık bölümde oyuna sonradan giren N’koudou, Mensah ve Gökhan Töre ile hızlı hücumlar arayan Beşiktaş topu rakip yarı sahada tutamadı.

Ligin en istikrarlı stoper ikilisi ve defansif orta saha oyuncusu Beşiktaş’ta. Asist kralı ve en etkili santrforuna da siyah beyazlı ekip sahip. Saha içi yardımlaşmaları ve organizasyonları da üst seviyede. Sahada ne yapılması gerektiğini bilen o kadar çok oyuncusu var ki Sergen Yalçın’ın... Bu yüzden her maç dominant oynayarak kazanıyorlar. Siyah beyazlıların önünde şimdi sezon finali gibi iki zor maç var.

Ali Ece - Fanatik

Top Beşiktaş’tayken de rakibindeyken de Beşiktaş forması giyen oyuncular sanki birbirlerine bellerinden iplerle bağlıymışcasına yakın ve senkronize hareket ediyorlar.

Herkes Sergen Yalçın’ın istediği şekilde oynuyor örneğin Ghezzal yine L1+üçgen aşırtma pasıyla ilk golün asistini yaptı: Tam bir ters ayak ters kanadın içe gelip yarım alanda ekstra oyun kurucuya dönüşme katkısı!

Aboubakar ilk golde de ikinci golde de vuruş öncesi vücut çalımlarını çok iyi kullandı. Daha ikisi derbi olmak üzere 13 maç var, Beşiktaş’ın en büyük kozu taktik disiplini. Kalan maçlarda özellikle sonradan oyuna dahil olanlar bunu unutmamalı.