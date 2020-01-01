Spor yazarları Beşiktaş - Gaziantep FK maçı için ne dedi?

Spor yazarları, Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş'ın sahasında Gaziantep FK'yi 3-0 mağlup ettiği karşılaşmayı değerlendirdi.

Süper Lig'de 21. hafta karşılaşmalarında Gaziantep FK'yı konuk eden Beşiktaş, rakibini 3-0'lık skorla devirdi.

Bu sonucun ardından Beşiktaş yeni teknik direktörü Sergen Yalçın yönetiminde oynadığı üst üste iki maçı da kazanarak moral buldu.

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Karşılaşmada siyah-beyazlı ekibe galibiyeti getiren golleri 52. dakikada penaltıdan Burak Yılmaz, 70. dakikada Kevin-Prince Boateng ve 90+5. dakikada Jeremain Lens kaydetti.

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Spor yazarları, Beşiktaş - Gaziantep FK karşılaşmasının ardından görüşlerini dile getirdi.

Güntekin Onay | Hürriyet

Beşiktaş, Sergen Yalçın’ın teknik adam olarak çıktığı ilk iç saha maçında futboluyla ve aldığı skorla izleyenleri doyurdu. İlk 45 dakika topa sahip olup oyunu rakip ceza alanına yıkan ancak katı ve kalabalık Gaziantep savunmasını aşıp net pozisyon üretmekte zorlanan siyah beyazlılar, zaman zaman basit top kayıplarıyla da kalesinde tehlikeler yaşadı. İkinci yarıya Boateng-Ljajic değişikliği ve önde baskı-yüksek tempoyla başlayan Beşiktaş yaptığı nitelikli pres ile konuk takımı yarı sahasından çıkartmadı. Sergen Yalçın -net şekilde görülüyor ki- oyuncularından pres istiyor ve fiziksel dayanıklılık ile güce önem veriyor. Yapılan oyuncu değişiklikleri Sergen Yalçın’ın Beşiktaş’ın vizyonunu ve misyonunu ne kadar iyi bildiğinin göstergesi.

Ali Ece | Fanatik

Beşiktaş, Sergen Yalçın yönetimindeki 2. maçına da yüksek tempoda başladı. Tempoyu yükselten ana faktörler yine karşı pres ve direkt hücum stratejisiydi. Her zaman özel bir futbol zekâsına sahip olan Yalçın, teknik direktörlüğünde de bu sayede güncel futbolun belirleyici dinamiklerini gayet iyi analiz ediyor. Ozan Tufan özeli, Alanya ve Malatya genelinde olduğu gibi oyuncu kadrosuna da taktik direktif olarak anlatıyor. Disiplinli bir teknik direktör olan Sergen Yalçın anlamayanın da hiç adına, kariyerine bakmıyor: Bu yüzden inatla tek pas oynamak yerine sürekli top ayağına gelince mental yorgunluk sebebiyle eveleyen geveleyen Ljajic yerine 2. yarıya Boateng ile başladı. Belirleyici katkı ise Beşiktaş’ın topu rakip kaleye yakın yerlerde kazanmaya çalışması ve 16’da Ruiz’in bile rakip ceza alanı ile orta saha arası bölgede karşı prese katılması. Pres de aynı şekilde öncelikle kısa yoldan gole gitmek için yapılınca gerçekten etkili.

Fatih Doğan | Sabah

Boateng'in varlığı, 4 mevki 6 oyuncuda performans rekabetine yol açacaktır. Ljajic, Diaby, Boyd, Lens, N'Koudou ve hatta Burak Yılmaz. Burak dün fazlaca ofsaytta kaldı, çok kaçırdı ama çok çalıştı. Golünü de attı. Sergen Yalçın'ın son 10 dakikada onu kenara alması pek alışık olduğumuz enstantaneler değil. Ama Sergen bu, düşündüğünü, inandığını yapar. Lens hamlesi de yerindeydi. Beşiktaş bu kadar ofansif oynamaya ve kazanmaya devam ederse yükselişi hızlı olur.

Turgay Demir | Fotomaç

Bu satırların yazarı; "Beşiktaş kadrosu bu kadar da kötü değil ama Avcı inadından vazgeçmezse küme bile düşebilir" derken, masal anlatanlar şimdi ne diyorlar çok merak ediyorum! Hani sistemsel bir sorun yoktu, hani Avcı doğru sistemle oynatıyor ama lı oyuncular OYNAYAMIYORLARDI! Ligin ilk yedi haftasında kaleye gidemeyen, kalesine gelen her pozisyon gol olan Beşiktaş, kimin eseriymiş şimdi anladınız mı!? İşte Sergen Yalçın geldi ve işler düzeldi. Sergen hocanın elinde sihirli değnek mi var, 20 tane yeni transfer mi yaptı! Hayır! Sadece oyunculara, bu oyunun futbol olduğunu, kendilerinin de futbolcu, hem de iyi futbolcu olduklarını hatırlattı hepsi bu... Rakamlara boğulmak yok, takım ya da bireysel istatistiklerle karman çorman bir kafayla sahaya çıkmak yok. Seyirci hocayı zoraki desteklemiyor. Yani İnönü'de negatif enerji yok tam aksine yüzde binlik bir pozitif enerji patlaması var... Boateng oynamaya gelmiş bes belli, tatile değil. Ligin kaderini değiştirebilir! Dikkat! Golle başladı, özgüven de kazandı. Öyleyse hoşlayalım; hoş geldin BİTANEM!

Cem Dizdar | Fanatik

İlk devre boyunca yerleşik ve dengeli bir kalabalıkla ceza alanını savunan Antep’i aşmakta zorlandı Beşiktaş. Antep’in hücuma çıkmaya çalıştığı anda kazanılan toplarla kurgulanmaya çalışılan hücumlar, Burak’ın düştüğü ofsaytlarla eridi. Boşaltılan savunma alanına sızan Antepli oyuncular dikkatli ve sabırlı olup basit işlere kalkışsalar Beşiktaş ciddi anlamda sıkıntı yaşayabilirdi. İkinci yarıya Ljajic/Boateng değişikliğiyle başlayan Beşiktaş orta saha işleyişini yeniden şekillendirdi. Bu durum, bir;, Burak ’ı ofsayta düşmekten çıkardı. İki; ara sıra kontraya çıkan Antep’i iyiden iyiye ceza sahası içine yığdı. Penaltı golü de sıkışma ihtimali olan maçı tamamen çevirdi. Planını kontraya kuran Antep ikinci golün ardından konsantrasyonunu tamamen yitirince de sahadaki ve tribündeki Beşiktaşlılar’a son düdükle birlikte maçın tadını çıkarmak kaldı...