Spor yazarları Beşiktaş - Galatasaray maçı için ne dedi?

Spor yazarları, Beşiktaş'ın derbide Galatasaray'ı 1-0 mağlup ettiği karşılaşmayı değerlendirdi.

Süper Lig'in 9. haftası Beşiktaş'ın 'ı konuk ettiği derbiye sahne oldu.

Siyah beyazlılar, ezeli rakibini 69. dakikada Umut Nayir'in attığı golle 1-0 mağlup etmeyi başardı.

Peki, spor yazarları derbi mücadele hakkında ne dedi?

Uğur Meleke | Hürriyet

"Alanya ve Galatasaray topa sahip olmak isteyip, arkada boşluk veren takımlar. Beşiktaş Alanya’ya karşı şutlarda 14-7, kornerlerde 8-4 geride olmasına rağmen kazandı maçı. Dün de Galatasaray’ın daha fazla topa sahip olduğu bir günde, daha verimli oynayan ve kazanan taraf oldu Beşiktaş"

Güntekin Onay | Hürriyet

"Maçı hiç tartışmasız şekilde hak ederek kazanan Beşiktaş ve Abdullah Avcı için bu derbi zaferi 3 puandan çok daha fazlasıydı. Siyah beyazlı oyuncular maçın öneminin bu kadar farkındayken Galatasaray’ın sezon başından beri süregelen tutuk ve isteksiz görüntüsü dün de devam etti. Sarı kırmızılı ekip kağıt üstünde güçlü görünüyor ama dinamizm ve atletizm bu kadar eksik iken bir de üzerine coşku da aşağılarda olunca kazanma şansı son derece azalıyor. Beşiktaş yeni bir sayfa açtı. Galatasaray ise gitmeyen bazı şeyleri çok geç olmadan değiştirmek zorunda"

Serdar Ali Çelikler | Habertürk

"Bu şartlarda Galatasaray'ı iyi oyunla yenmeleri takdire şayan. Özellikle Gökhan-Vida-Rebocho ve 2. yarı Elneny ile Atiba çok iyi oynadılar. Ama maçın adamı golü atan, rakibi yıpratan, sürekli arayan ve çok çalışan genç oyuncu Umut Nayir'di. Beşiktaş'ı tebrik ederim. Onlar 3 puandan fazlasını aldı, rakipleri 3 puandan fazlasını kaybetti"

Mehmet Demirkol | Fanatik

"Beşiktaş, Galatasaray’ın bütün zayıflıklarının üzerine oynadı. Ama Galatasaray misal Roco’nun üzerine hiç oynayamadı. Adem oyuna girip Beşiktaş’ın da fiziken düşmeye başlamasıyla oyunu genişletene kadar ceza sahsına demarke adam sokamadılar. Galatasaray’ın hâlâ bir oyunu yok ve Terim pratik bir özüm bulamadı. Ama esnek olmadığını söylediğim Avcı dün itibarıyla net bir çözüm sundu"

Ali Ece | Fanatik

"İşler kötü giderse düzelmek adına yapabileceğin en değerli şey sahaya karakter koymaktır. Zaten bir derbide tam kadro da olsan, tarihinin en iyi oyuncuları da ilk 11’de olsa yine sahaya karakter koymadan kazanman mümkün değildir. Beşiktaş sahaya karakter koydu, belki birçok önemli eksiği vardı ama Galatasaray’ın eksiği daha büyüktü: Takım ruhu yoktu"

Levent Tüzemen | Fotomaç

"İkinci yarıda Galatasaray, Beşiktaş'ın fizik gücüne karşılık veremeyince çok ciddi bir baskı yedi. Maç boyu sahanın her yerine basan, golü kovalayan Umut Nayır, 'nin en iyi orta yapan oyuncusu Caner'in ön direğe kestiği topu mükemmel bir kafa vuruşu ile ağlara yolladı"