Spor yazarları Beşiktaş - Fenerbahçe maçı için ne dedi?

Spor yazarları, Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi 2-0 mağlup ettiği mücadeleyi değerlendirdi.

Süper Lig'de 33. hafta karşılaşmalarında Beşiktaş, sahasında ağırladığı 'yi 2-0'lık skorla devirdi.

Siyah-beyazlı ekip böylece ligdeli galibiyet serisini üç maça çıkararak üçüncülük şansını sürdürürken, Fenerbahçe ise ligdeki üst üste çıktığı üçüncü maçta da puan kaybı yaşadı.

Fenerbahçe'de Vedat Muriqi, karşılaşmanın 25. dakikasında doğrudan gördüğü kırmızı kartla takımını sahada 10 kişi bırakırken Beşiktaş'a galibiyeti getiren goller ise 63. dakikada Domagoj Vida ve 70. dakikada Gökhan Gönül'den geldi.

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Spor yazarları zorlu mücadeleyi değerlendirdi;

Mehmet Demirkol - Fanatik

Fenerbahçe’nin maç başı planı çok doğru. Emre sahada. Ön alan baskısı. Eğer Gustavo sahada olsa sadece alan savunması değil, hücum varyasyonları da daha etkili olabilirdi. Belli ki oyunculara genç kaleci var, gördüğünüz yerden vurun emri verilmiş. Bu son hamlelerin kalitesini etkiledi. Ve şutların kalitesi de düşüktü, başta Vedat’ın.

Ercan Güven - Milliyet

Ne kaldı sondan bir evvelki haftada oynanan “dev” derbiden geriye?

Fenerbahçe, Muriç atılmasa muhtemelen ortak olacağı, belki de kazanacağı derbiyi 2-0 kaybetti ama hiç olmazsa bir devre dayandı. Direnç gösterdi. Üstün oynadı.

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Üçüncülük peşindeki Beşiktaş ise oynadığı futbolun kalitesini, görüntüsünü falan bir kenara bırakıp tek hedefi üç puanı aldı. Şampiyonun belli olduğu bir gecede ne kadar önemi varsa artık…

Kemal Belgin -

Bu maçta kalecilere de bölüm ayırmamız gerekir. Ersin’in üç net gol pozisyonuna refleks koyuşuna karşı bizim ülkemizin ekran ve sütun yorumcularının büyük kaleci diye niteledikleri ’ın neler yaptığı acaba görüldü mü?

Şimdi bu maçta da her iki takım üzerinden çoğu zaman yazmayı bir görev addettiğim konuya geleyim. Bizim ülkenin şu andaki benim yine ölçülerime göre bir numaralı futbolcusunun Caner Erkin olduğu acaba yine fark edilmedi mi?