Spor yazarları Beşiktaş - Fenerbahçe derbisini değerlendirdi

Fenerbahçe, derbide Dolmabahçe'de son dakikalarda kaydettiği golle 1 puanı aldı. Bazı spor yazarlarına göre Sergen Yalçın, hamle yapmakta gecikti.

Spor yazarları, Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini değerlendirirken öne çıkan tespitler, Sergen Yalçın'ın oyuncu değişikliklerinde geç kaldığı yönünde oldu.

Serdar Ali Çelikler - Habertürk

Bu sonuç, F.Bahçe'yi mutlu etmez. Erol Bulut'a bir süre kazandırır. Golcüsü ve gol atma planı olmayan bir takım olan F.Bahçe daha da fazla ilerleyemez zaten.

Bundan sonra denenir mi bilmem ama Ozan'ı santrafor oynatırdım ben olsam. Samatta - Cisse'den kesin iyidir.

Beşiktaş ise "ŞAMPİ..." derdi eğer kazansaydı. Sergen Yalçın'ın 60'lardan itibaren gerileyen takımına müdahalesindeki eksiklik, 75 itibariyle Caner'den başka planı olmayan F.Bahçe'yi engelleyecek tek bir değişikliği yapamaması sadece Fatih Terim'e ve Galatasaray'a yaradı. Altay skoru tuttu, Sergen Yalçın uyudu, en çok sevinen Terim oldu.

Bülent Timurlenk - Sabah

F.Bahçe doğru değişikliklerle ayakta kalırken, 120 dakikalık kupa maçının yorgunluğunu daha 60'larda hissetmeye başlayan Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın değişiklikleri en az 10 dakika geç kaldı.

Altay bir kez daha yaptığı kurtarışlarla derbinin ışığının erken sönmesine itiraz ederken, Beşiktaş Aboubakar ve Mensah ile net fırsatları tepti.

F.Bahçe'nin Kadıköy'de kaybettiği derbinin kahramanı Ozan Tufan'dı. Teknik heyetin haftalardır sırtını döndüğü milli oyuncu, dün oyuna girdikten sonra bir kez daha takımı adına maçın adamı olmayı başardı.

Şansal Büyüka - Milliyet

Fenerbahçe‘nin futbol aklı, iki maçta bir Samatta’yı sahaya sürüyor. Bu ne Samatta aşkı böyle... Adam hava topu alamıyor, yer topunu tutamıyor, çalım atamıyor, gol atamıyor. Sanki “derin dondurucu”da saklanıyor, sahaya çıkınca çözülene, hareketlenene kadar maç bitiyor.

Beşiktaş, bu beraberlikle şampiyonluğunu erken ilan edeceği bir fırsatı kaçırdı. Buna rağmen yarışı riske atmadı. Sadece uzattı. Jokerler ellerinde ve gene çok avantajlılar. Fenerbahçe yarıştan kopmadı ama ekmek kırıntısı kadar olan umudu yeşerir mi; bana göre yeşermez. Haftalar azaldı, puan farkı azalmadı. Aslında büyük balığı Galatasaray yakaladı, yeniden hayata döndü.