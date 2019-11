Spor yazarları Beşiktaş - Denizlispor maçı için ne dedi?

Spor yazarları, Süper Lig'in 11. haftasında oynanan Beşiktaş - Yukatel Denizlispor mücadelesini değerlendirdi.

Süper Lig'in 11. haftasında 'u konuk eden Beşiktaş, uzun süre rakibinin kilidini açamadığı karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

Siyah beyazlılara üç puanı getiren golü 70. dakikada Kevin N'Koudou kaydetti.

Bu skorun ardından Süper Lig'deki galibiyet serisini üç maça taşıyan Beşiktaş, 18 puana yükseldi ve lider 'un 3 puan arkasına yerleşti.

Spor yazarları, bu karşılaşmanın ardından şu değerlendirmelerde bulundu.

Güntekin Onay | Hürriyet

Beşiktaş'ı üst üste iki galibiyetin ardından daha yüksek bir moral ve özgüvenli bekliyordum ancak dün Denizlispor karşısında özellikle ilk yarım saatlik bölümde sahaya gereken enerjiyi koyamadı. Hücumda Burak Yılmaz ve Diaby’nin koordinasyon eksikliği ve basit top kayıpları da siyah beyazlı ekibin oyununu olumsuz etkiledi. Adem Ljajic’in solda, Caner’in sağ kanatta başlaması Beşiktaş’ı etkisiz kılarken ilk yarının son 15 dakikalık bölümünde Caner, Adem ve Diaby orijinal pozisyonlarına geçince hücum etkinliği de arttı.

İkinci yarıda baskısını artıran siyah beyazlılarda Abdullah Avcı geç kalınmış bir hamleyle Caner’i çıkartıp N’Koudou’yu oyuna dahil etti. İkinci 45 dakikada Burak kendisine yakışmayacak top kayıpları yapmasa Beşiktaş skoru daha erken bulup maçı kopartabilirdi. Dün Elneny, Rebocho, Vida ve Atiba Beşiktaş’ın en iyileriydi. İkinci yarıdaki pres, istek ve hücumdaki hareketlilik siyah beyazlıları zafere taşıdı. 3 maçta 9 puan alan ve milli araya moralli giren Beşiktaş sorunlarından daha fazla arınıp daha iddialı olacaktır.

Ali Ece | Fanatik

N’Koudou yüzde 100 fit olsa zaten değil Abdullah Avcı, hiçbir hoca bu yaştan sonra Caner’den sağ ön oyuncusu yaratmak için zaman harcamaz. Son maçlarda sol bekte Rebocho bu kadar iyiyken, onu kesmek de forma adaletine sığmaz. O zaman Caner oyundan çıkarken afra tafra yapmak yerine çok çalışacak, gerisini ta U17’den hocası olan Abdullah Avcı’ya bırakacak. Beşiktaş gibi büyük takımlarda forma verilmez, alınır!

Beşiktaş’ın en iyileri yine derbide olduğu gibi kaleci Karius- Atiba arasındaki 6 oyunculuk defansif omurgasıydı. Atiba ekstra top yönlendirici katkısıyla da takımı sırtladı.

Uğur Meleke | Hürriyet

Beşiktaş’ın dünkü galibiyetinde arzulu oyununun da rolü büyük. Avcı’nın takımı ’a yenildi, ardından Alanya’yı yendi. Braga’ya İstanbul’da yenildi, peşinden ’ı mağlup etti. ’deki Braga mağlubiyetini Denizli galibiyeti izledi. Atiba Avrupa’daki söz konusu 3 maçta oynamadı (ikisinde kulübede oturdu, birine götürülmedi); takip eden lig maçlarındaysa 90’ar dakika oynadı ve Beşiktaş kazandı. İki yıl önce Devler Ligi gruplarından çıkan bir takımın, bugün hedef maçının Denizlispor olmasını nasıl okumalı, o konudaki takdiri de kamuoyuna bırakıyorum artık.

Cem Dizdar | Fanatik

Topu ayağında rakibe göre daha uzun süre tutmak günümüz oyununun hakim modeli. Bu doğru ve gerekli elbette lakin yeterli değil. Çünkü modelin handikapları var. Rakibi kendi sahasına hapsediyorsunuz ve becerikli oyuncu sayınız az ise oyun iyice sıkışıyor. Türkiye-Andorra maçı bu duruma örnek olsun. Ayrıca kendi arka alanınızda da geniş boşluklar bırakıyorsunuz ki, Denizli hep bu alanları gözledi. Bu nedenle ilk devre deplasmanda olmasına rağmen rakibinden iki fazla, yedi şut attı. Beşiktaş ise Atiba/Elneny merkezi dışında oyunu genişletecek kolektif etkiyi yeterince gösteremedi. 58. dakikada Ljajic’in kaleye aktığı anda seçeneksiz kalışı durumun örneklerinden biriydi. Nihayet N’Koudou orta boy bir kolektif oyun sonunda ‘’beceri gösterdi’’ de maç kurtuldu!.. Beşiktaş bu tarzıyla biraz bile isteye kendini zora sokuyor. Çünkü bu oyunu çözecek başta ön oyuncuları var mı, bunu kendilerine sormaları gerek.

Fatih Doğan | Sabah

Abdullah Avcı, Denizlispor maçına hem sistem hem oyuncu hem de mevki değişiklikleriyle çıktı. 4-2-3- 1'le sistem değişikliğine gittiği maçta asıl çarpıcı tercihi Caner'in sol bek, sol açık derken sağ açığa devşirilmesiydi. Sağ açık ve forvet arkası oynayan Diaby'nin 10 numarada, bu aralar uyarı üzerine uyarı yiyen Adem Ljajiç'in 11'de ve sol açıkta oynatılması gecenin sürpriziydi. Abdullah hoca da ters ayaklarla rakibi aşma denemesinin tutmayacağını görünce 25. dakikada herkesi ideal yerlerine döndürdü. Bu değişim oyuna da olumlu yansıdı.

Bilal Meşe | Milliyet

Hem iyi futbol, hem de galibiyet her takımın arzusudur...Ne var ki, her zaman ikisi bir arada olmuyor!Tıpkı Beşiktaş gibi! Hedef üç puansa, kötü oyna, yeter ki kazan kardeşim! Senin presine, çok pasa dayalı futboluna, ürettiklerine, kaçırdıklarına bakmıyor, tabelaya bakıyor, tabelaya!Kartal, ikinci yarıda da tek kale oynadı, üretti, kaçırdıkça kaçırdı, tribünlere çile çektirdi çile! Maalesef pozisyonlara giren arkadaşlar her nedense son dokunuşlarda aynı beceriyi gösteremiyorlar! Önce Ljajiç, ardından Burak, yüzde yüzlük fırsatları golle taçlandıramadılar. Neyse ki, yedekten oyuna giren N’Koudou, diğer kaçıranlara uymadı (!)zor pozisyonda üstelik kalabalık savunmaya rağmen, çaprazdan harika bir vuruşla gole çevirirken, Kartal’i adeta ipten çekip aldı. Görüyoruz ki, Anadolu takımları öyle sanıldığı gibi çantada keklik değiller. Evet, Denizli puan hesabıyla geldi, eli boş döndü! Yalnız, bir takım bu kadar rakibine pozisyon veriyorsa ki öyle, önlem alman şart sevgili Mehmet hocam!Koca doksan dakikada Denizli’nin akıllarda kalan tek pozisyonu Rodallega’nın frikiği, hepsi o kadar!

Orhan Yıldırım | Fanatik

Sağlığına kavuşup takımın başına geçen Abdullah Avcı, Caner’i sağ açığa koydu. Hani halk arasındaki deyim ile, sağ ayağını baston niyetine kullanan milli oyuncu, burada silik kaldı. 25’te gerçek yerine geçince, oyuna sayısal olarak denge geldi!. Önce Rodallega’nın serbest atışında Karius net golü önledi. Ardından, Burak’ın vuruşunda, Stachowiak ayağı ile çıkardı. Her iki takım da kontrollü oynadı. Kendi sahasında oyunu kabul eden Denizlispor, kontratak denedi. Orta alanda, birbirinden kopuk oynayan Kartal, iyi organize olamadı. Bu yüzden karşılıklı pozisyon zenginliği yaşanmadı. Keyifsiz geçen bu yarıda verilmeyen penaltı öne çıktı. Mustafa Yumlu’nun ceza sahası içinde Diaby’e eli ile yaptığı müdahale için VAR’a bile gidilmemesi hataydı.

Ahmet Çakar | Sabah

Beşiktaş daha 3 hafta önce ağır şekilde tartışılıyordu. Abdullah Avcı, 'tutmadı, bugün mü gidecek, yarın mı gidecek' denirken Beşiktaş art arda 3 maç kazanıp zirve ortaklarından biri oldu. Aslında Beşiktaş'a baktığımız vakit kadro kalitesi asla diğer takımlardan aşağı değil. Dün gece de çıkan 11'e baktığımızda iyi bir kadroydu. Çok mu iyi oynadılar, hayır. Ama coşku, istek ve kendine güven geri gelmiş.

İlk 11'e baktığımızda yılların sol beki Caner sağ önde ve yine yılların oyun kurucusu Ljajic de solda başladı. Tabii maç içinde pozisyonlar değişti. Ama bazı oyuncular takıma alıştığında Beşiktaş daha da iyi olacak. Örneğin Diaby, iyi oyuncu. Örneğin Elneny... Zaten 'den gelerek kalitesini ispat etti. Üstelik bence bireysel kalitede en başarılı defans da Beşiktaş'ta.

N'Koudou gerçekten kaliteli bir oyuncu. Kalitesini de attığı golde gösterdi. Çapraz, sıkışık bir yerden iyi bir vuruşla Beşiktaş'ı öne geçiriverdi. Ve son dakikadaki pozisyonda Denizlisporlu oyuncu eliyle almasa belki de maç berabere bitmişti.