Spor yazarları Beşiktaş - BB Erzurumspor maçını yorumladı

Rakiplerinin puan kaybettiği haftada BB Erzurumspor'u gole boğan Beşiktaş'a hem övgü hem eleştiri var.

Beşiktaş, rakiplerinin yenildiği haftada adeta 12 puanlık maça çıktı ve Erzurumspor'u 4-0 mağlup etti. Spor yazarları da iki ayrı devrede iki ayrı Beşiktaş izlettiren Sergen Yalçın'ın öğrencilerini bolca övdü ama yer yer de eleştirdi.

Mehmet Demirkol - Fanatik

Daha fazla takım

Beşiktaş penaltıya kadar belki istediği tempoda topu çevirip çizgiye inemedi. Ancak riski artırırken savunma güvenliğini hiç kaybetmeden oyunu adım adım ileri taşıdılar. Oyun kilitlendiğinde ligde hemen her şampiyonluk adayı açık veriyor. İlk yarıda rakibe verilen 2 top dışında Beşiktaş bu açıdan kusursuza yakındı. Penaltı sonrası zaten moral açıdan fazlasıyla kırılgan olan rakiplerinin üzerine hiç hız kesmeden gitmeleri de mental açıdan sağlamlıklarını gösteriyor. Rakibi buyur etmediler, son darbeyi hızlı vurdular.

Uğur Meleke - Hürriyet

Beşiktaş’ın dün maça çıkan 11’inin en doğru seçim olduğunu söylemek güç. Cezalı Rosier’nin yokluğunu hissettiler, kötü bir devre oynadılar. İlk 45’te çektikleri 5 şutun 4’ü ceza sahası dışıydı. Bir tek pozisyonları vardı 45 dakikada. Montero’nun yokluğunda topla sadece Welinton çıktı. İki bekten de sadece Rıdvan hücuma katıldı ilk devrede. Necip’in ilk yarı hücum katkısı yok denecek kadar azdı. Devre arasında Sergen Yalçın ya oyun ya da oyuncu değiştirecekti. Oyun değişikliğini tercih etti. Tempo arttı, daha hareketli oynamaya başladı siyah-beyazlılar. Rıdvan ikinci 45’i adeta açık gibi oynadı. Necip’in ilk etkili çıkışında penaltı geldi. Aboubakar zaten müthiş bir adam. 63’teki N’koudou golü öncesi pozisyonu süzmesi, topu kapıp hücumu başlatması muazzam. 71’deki golü atmakla kalmadı, yaratılışında da zekasıyla başroldeydi.

Ömer Üründül - Sabah

Teknik direktörlerin kafalarında inandığı ideal bir 11 düşünmelerini doğru bulurum. Örneğin Sergen Yalçın dün gece dedi ki 'Benim birinci kalecim Ersin.'Bir itirazım yok. Sonra Vida'yı oynatarak 'Benim en önemli stoperim' mesajını verdi. Bunu da doğru buluyorum. Orta saha zaten belli. Atiba, Mensah, Souza ve Dorukhan dörtlüsünden üçü oynayacak. Bana göre vazgeçilmezler Atiba ve Souza'dır. Eleştirim Larin'i yedeğe çekmesiydi. Bu davranışı adaletsiz buldum. Son paragrafım da Necip için. Kapasitesi sınırlı da olsa bu tip profesyonellere her zaman saygı duyarım. Necip bunu bir kez daha gösterdi.

Attila Gökçe - Milliyet

Durgunluktan coşkunluğa… Tek gole bile razı tedirgin bir psikolojiden özgüven patlamasıyla skor tabelasını topa tutan bir takım… Takım diyorum, çünkü hep beraber keyifle oynuyorlar. Erzurumspor oyundan tamamen düşüyor. Sergen Yalçın oyuncu değişikliklerinde de ustaca dokunuşlarla uyandırıyor takımını… Larin, Dorukhan, sonrasında Güven, Oğuzhan coşkuyu artırıyorlar.

Dünkü oyun Beşiktaş’ın zirve iddiasını gösteren bir kararlılık maçıydı. Doksan dakika değil, sadece 45 dakikada fırtına gibi estiler ve ezdiler. Erzurumspor, gücüyle ayakta durmaya, maça ortak olmaya çalıştı ama yapamadılar. İlk yarıda ele geçirdikleri kontratakları değerlendiremediler. Muson yağmuru gibi fırtınayla geldi, esti, gürledi ve dörtledi Beşiktaş. Zirvedeki gruba katıldı, kaydını yaptırdı. Gücünü kanıtladı.

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Ali Ece - Fanatik

Josef, maç 0-0’ken birisi ilk yarıda, diğeri 47’de çok kritik iki müdahaleye imza attı. Beşiktaş bir kez daha ilk golü yemek yerine ilk golü atınca, maçın kalanında, “5 dakikada Beşiktaş”ı izledik. Necip’in mücadele gücü sayesinde kazanılan penaltı ile açılan gol perdesinde en estetik gole Zlatan İbrahimoviçvari bir vuruşla Vida imza attı. En iyi takım golü ise şüphesiz Aboubakar’ın zeka dolu anahtar pasıyla başlayıp Mensah’ın asisti ve N’Koudou’nun son dokunuşuyla atılan goldü. Bu golde bir kez daha Beşiktaş’ın Ligi’nde ilk golü attığı her maçta nasıl bir anda şampiyonluğun en büyük adaylarından birisi oyun gücünü sergileyebildiğini gördük.