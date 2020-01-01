Spor yazarları Beşiktaş - BB Erzurumspor maçı için ne dedi?

Spor yazarları, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda evinde BB Erzurumspor'a 3-2 mağlup olan Beşiktaş'ı yorumladı.

Ziraat Kupası son 16 turu ikinci maçında Beşiktaş ile karşı karşıya geldi.

İki takım arasında oynanan ilk maç BB Erzurumspor'un 3-2'lik üstünlüğüyle sona ermişti.

Son 16 turu rövanş maçında da evinde BB Erzurumspor'a 3-2 yenilen Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'na veda etti.

Spor yazarları Beşiktaş - BB Erzurumspor mücadelesi hakkında değerlendirmelerde bulundu.

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Güntekin Onay | Hürriyet

Erzurumspor'dan 2 maçta 6 gol yiyerek elenmenin izahı olamaz. Beşiktaş’ın saha içi-dışı her yeri sorunlu. Ekonomik, psikolojik çöküş sonunda sahaya da yansıdı, kötü sonuçlar üst üste gelirken, kimse bu gidişata ‘Dur’ demedi.

Oyuna gelince, ilk saniyelerde yenen gol telaş getirse de Beşiktaş’ın baskısı Burak’ın da oyuna girmesiyle 2-1’i getirmeye yetti fakat 2-2’den sonra ki telaş Beşiktaş’a yakışmadı. Dün orta alanda sorun büyüktü. Alanları parselleyemediler, Erzurum’a nitelikli baskı yapmayıp çok fazla topla oynama imkanı verdiler. Hep yazıyorum söylüyorum, Bazı isimler bırakın Beşiktaş seviyesini, süper lig düzeyinde bile değil. Beşiktaş bu girdaptan çıkmak için radikal hamleler yapmalı. Erzurumspor 2 maçı da hak etti. Kocaman bir alkış Dadaşlara...

Ali Ece | Fanatik

Altıpastan koskoca kale yerine kafayla Erzurumspor ’un yedek kalecisi Kayacan’a geri pas verir gibi topa vuran var, isyan eden N’Koudou’nun servislerini heba edenler gırla var Ö 32’de N’Koudou artık o kadar yüksek kalite bir servis yaptı ki Diaby bile sağıyla gol attı! 38 ’de Diaby Beşiktaş’’a geldiğinden beri açık ara en iyi şutunu attı, gol oldu. Ancak hakem bey, Karius bile kalede olsa görüş açısını engelleyemecek bir pozisyonda VAR’dan ofsayt icat etti: Hakem elbisesi giyen şahsın babasını hatırlayınca şaşkınlığım geçti!

Oktay Derelioğlu | Takvim

Beşiktaş'ın kadrosu önceki sezonlara göre kötü olabilir. Ancak bu kadro bir alt ligdeki Erzurum'a her iki maçta da yeniliyorsa sorun kalite değil, kimya ve ruh eksikliğidir. Beşiktaş bu sezon hem maddi hem de manevi olarak çöküş içerisinde. Bu çöküş teknik heyet ve futbolcuları derin bir şekilde etkisi altına almış. Beşiktaş'ta ileriye dönük hiçbir ışık göremiyoruz.

Gülengül Altınsay | Cumhuriyet

Kartal’a bir şok da Erzurumspor’dan geldi. Maçın daha 33. saniyede Erzurum’un golüyle başlaması Beşiktaş için şanssızlıktı. Sonra karşılıklı gol yağmuru izledik. Aslında hiç de fena oynamıyordu Siyah-Beyazlılar. Kartal’ın bir golü de skandal ofsayt kararıyla VAR’dan döndü. Yine de skor 2-1 Beşiktaş’ın lehine geldiğinde ümitlendi Siyah-Beyazlılar. Ama ardından Beşiktaş’ın savunma hatalarını değerlendiren Erzurum’un golleri gelince Siyah-Beyazlılar için Türkiye Kupası defteri de kapanmış oldu.