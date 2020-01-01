Spor yazarları Beşiktaş - Antalyaspor maçı için ne dedi?

Spor yazarları, Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş'ın sahasında Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldığı mücadeleyi değerlendirdi.

Süper Lig'de 2. hafta karşılaşmalarında Fraport-TAV 'u ağırlayan Beşiktaş, rakibiyle 1-1 berabere kaldı.

Karşılaşmada Beşiktaş'ın golünü 33. dakikada Cyle Larin kaydetti. Fraport-TAV Antalyaspor'a bir puanı getiren golü ise 85. dakikada Gökdeniz Bayraktar kaydetti. Antalyaspor'un Kocaliespor'dan transfer ettiği 18 yaşındaki oyuncu, Süper Lig'de çıktığı ilk maçında golle tanışmış oldu.

Spor yazarları, Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş'ın sahasında Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldığı mücadeleyi değerlendirdi.

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Uğur Meleke | Hürriyet

Beşiktaş dün topa sahipti ama genelde çok yavaştı; rakibini şaşırtacak aksiyonları yeterli sayıda gerçekleştiremedi. Sahanın en iyisi Boyd birkaç ışıltılı iş yaptı, bir-iki çalım, iki topuk pasıyla pozisyonlar yarattı. Ancak Boyd’un şapkadan tavşan çıkardığı birkaç özel an dışında ön tarafta yaratıcılıktan çok uzaktı siyah-beyazlılar. Üstelik Tamer Tuna’nın yaptığı her değişiklik oyunun ibresine bir miktar daha Antalya lehine değiştirirken, Beşiktaş kulübesinden gelenlerin oyuna tesiri kısıtlıydı dün. Daha önce de ifade etmeye çalışmıştım: Beşiktaş’ta çok fazla “ikinci şans oyuncusu” var. Siyah-beyazlılar, bir sürü adamının geçmişteki güzel günlerini tekrar yakalamasını umuyor hâlâ. Lens’in ’deki, Ljajic’in ’daki, Oğuzhan’ın feda sezonundaki, Nkoudou’nun ’daki günleri tekrar geri gelecek mi sizce? Transferde hep geçmişe değil, biraz da geleceğe yatırım yapmak gerekiyor sanki.

Ali Ece | Fanatik

Beşiktaş, Trabzon’da ‘doğru oyun’u oynamıştı. Bu kez Antalyaspor’a karşı daha ‘büyük oyun’u oynaması gerekiyordu. İlk 45’te bunu başardı: Topa yüzde 70 oranda sahip olmakla kalmadı, ortalama 4.5 dakikada 1 rakip ceza alanında topla buluştu. Bunlardan birinde Necip’in sağ bek ofansif tekniğinden çok ‘acil görev adamı hırsı, motivasyonu’yla yaptığı çizgiden arka direğe kafayla aşırtma asisti sonucu gol geldi. İlk 45’te Beşiktaş adına top tekniği en etkileyici isim ise dar alanda top ayağına adeta yapışan Hasiç’ti. 2. yarıda ise Beşiktaş’ın oyun kalitesi kademe kademe düştü. Dorukhan’ın çıkışıyla orta saha dinamizmi eksildi ve Antalyaspor önce oyuna ortak oldu sonra da Gökdeniz Bayrakdar’ın dar alan yetenek gösterisi sonucu beraberliği yakaladı. Beşiktaş’ın daha ‘büyük oyun’u 90 dakikaya yayması için artık transferlerin bir an önce tamamlanması gerekiyor. Maçın hakemi Halil Umut Meler özellikle son 10 dakika adeta mavi ekran verdi!

Bilal Meşe | Milliyet

Neyse ki, Antalyaspor golü yiyince, ikinci yarıda açıldı. Oyunda hem heyecan, hem de kalite bir tık olsun yukarı çıktı. Mukairu’nun ardından Podolski ve Orgill’in de oyuna girmesi Antalya’yı ayağa kaldırdı. Tek farklı skorlar kritiktir, biliyoruz. 75’te savunma kilidini açan Cyle Larin bu fırsatı golle taçlandırabilseydi, Antalya’nın direnişini kırması işten bile değildi. Bir de bomboş pozisyonda Vida’nın kaçırdığını eklemekte yarar var! Eee, diyoruz buldun mu atacaksın arkadaş! Öyle golün arkasına sığınırsan, elin oğlu yani 18’lik Gökdeniz 85’te gelir faturayı keser, üç puanın sevinci kursağınızda kalır!

Cem Dizdar | Fanatik

İkinci devrede Antalya’nın gol için öne çıkma zorunluluğu fırsatlar yaratacaktı. 52’de yarattı da… Larin, ofsayta düşmek yerine bir iki adım orta saha çizgisinde kalabilse başka şeyler de olabilirdi. 75’te doğru ayağına kullansa yine aynı şey… Beşiktaş iki maçta da maça göre çeşitli oyunlar tatbik etmeye çalışıyor ama ‘’gol sorunu’’ apaçık ortada. Bu sorun, ‘’dışardan alınarak’’ mı yoksa ‘’eldekileri geliştirerek’’ mi çözülecek muamma burada! Özellikle, taraftarlarının ‘’düz oyuncu’’ diye gördüğü futbolcularla işi üreten Sergen Yalçın, yedek kulübesine kümelediklerinle de ‘’tamamlayıcı oyun’’a geçiyor ancak sorun hala takımı ‘’huzura erdirecek’’ gollerde. Eğer bu soruna çözüm bulunamazsa maçlar bu maçta olduğu gibi hep ‘’kaza riski’’ yüksek maçlara dönüşecek.

Güntekin Onay | Hürriyet

Beşiktaş, Antalyaspor karşısında ilk 45 dakikada oyunun mutlak hakimiydi. Siyah beyazlı ekip sanki arkasında 40 bin taraftarı varmış gibi oyunu rakip yarı sahaya yıktı ve Antalyaspor’un çıkmasına hiç izin vermedi.

Açıkçası bu kadar eksiklerle tarif edilen bir kadronun ilk yarıda bu kadar güçlü bir oyun ortaya koyması şaşırtıcı. Orta alanda Atiba’nın organize ettiği siyah beyazlı takımda Mensah ve Dorukhan da tam birer 8 numara performansı ortaya koydu. Boyd, geçen hafta attığı golün moraliyle aradığı özgüveni bulmuş görünürken Larin attığı gole rağmen yine yetersizdi.

Beşiktaş’ın ikinci devrede en büyük sorunu topun rakip yarı alanda kalmamasıydı. Bunun nedeni de topu tutup taşıyacak ve servis yapacak bir santrforun eksikliği. Burak Yılmaz gideli 45 gün oldu yerine bir santrfor alınmadı. Sağ bek transferi bir türlü gerçekleşmedi. Maçtaki ilginç detay ise Antalyaspor’un Beşiktaş’ın elinden geçen sezon kaptığı Kocaelispor’dan alınan Gökdeniz’in beraberlik golünü atmasıydı.