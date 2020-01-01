Spor yazarları Beşiktaş - Antalyaspor maçı için ne dedi?

Antalyaspor'a Vodafone Park'ta 2-1 mağlup olan Beşiktaş'ı spor yazarları değerlendirdi.

Beşiktaş Süper Lig'in 27. haftasına şokla başladı. Fraport TAV 'u konuk eden siyah beyazlılar, sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.

Antalyaspor'un golleri Sinan Gümüş ve Amilton'dan gelirken Beşiktaş'ın tek sayısını Adem Ljajic kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Beşiktaş, Sergen Yalçın döneminde çıktığı 8. maçta 2. mağlubiyetini aldı. Kara Kartal, Yalçın yönetiminde ilk kez, Vodafone Park'ta yenilgi gördü.

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Tamer Tuna yönetiminde büyük bir ivme yakalayan Antalyaspor'un Süper Lig'deki yenilmezlik serisi ise 9 maça çıktı.

Spor yazarları Beşiktaş'ın Antalyaspor maçındaki performansını değerlendirdi;

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Ali Ece - Fanatik

İlk 45’te iki yeni genç oyuncu Rıdvan ve Ersin ne kadar umut vericiyse, bazı tecrübeli takım arkadaşları da o kadar umut kırıcıydı. İlk gol öncesi Ersin karşı karşıya iyi bir kurtarış yaparken seken topta nedense Vida ve Gökhan Gönül, boştaki tek oyuncu Sinan Gümüş’ü birbirlerine havale etmeye çalıştılar.

Sergen Yalçın hocaya sabırlar diliyorum, bazı sözde tecrübelilerin profesyonellikten çok uzak halleri ile başa çıkmak hiç de kolay değil!

Güntekin Onay - Hürriyet

19 yaşındaki Rıdvan Yılmaz, temposu ve çalışkanlığının dışında çabukluğu ve hücuma olan katkısı ile son derece olumlu bir görüntü ortaya koydu. Biraz şanslı olsa 1 gol 1 asist ile maçı tamamlaması işten bile değildi. 3 aylık pandemi arasına rağmen Beşiktaş takım halinde fiziksel olarak iyi durumda göründü. Antalyaspor ise taktiksel olgunluk ve öndeki oyuncularıyla kazanmayı bildi ve tehlikeli bölgeden uzaklaştı.

Cem Dizdar - Fanatik

Beşiktaş’ı anlamak için oyuncu değişikliklerine bakmak yeterli! Doğaçlamaya dayalı her değişiklik, olmayan düzeni iyice içinden çıkılmaz hale getirdi. Düzenini sakince koruyan Antalya ise, hücum acemiliklerine rağmen pek de efor harcamadan oyunu istediği dengede sürdürmeyi başardı.

Atilla Gökçe - Milliyet

Sergen Yalçın’ın güvendiği Güven, hocasının verdiği şansı tepti. Çabası yeterli olmadı. Diaby ile Boyd’un sağ ve sol kanatta ne yaptıklarını hiç anlayamadık. Sağda Gökhan Gönül, solda genç Rıdvan, önde oynayan arkadaşlarından daha gayretli, daha istekliydiler. Boateng’in oyundaki varlığı Atiba’nın gerisindeydi. Atiba’nın gayretlerine saygı duyuyoruz. Bitiş düdüğüne kadar sahadaydı. Sürekli hücumu beslemeye çalıştı. Ama yaşıyla birlikte ağırlaşan oyununda, etkinliğinin azaldığını, top kayıplarına uğradığını gördük…

Gülengül Altınsay - Cumhuriyet

Beşiktaş bu maçta genç oyuncularına şans vermiş. Altyapıdan Ersin ve Rıdvan’la birlikte Güven de ilk 11’deler. Oyun başlayınca anlıyoruz ki bu süreçte Güven, Diaby, Boyd yeteneklerini arttıramamış(!) Boateng ise bitkin. Yani Siyah-Beyazlıların hücum hattındaki yetersizliğe karşın Antalya Amilton, Jahovic gibi yaşlı ama tecrübeli atakçılarıyla daha etkili.