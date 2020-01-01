Spor yazarları, Beşiktaş - Ankaragücü maçı için ne dedi?

Spor yazarları, Beşiktaş'ın Süper Lig'de 25. haftanın açılış maçında Ankaragücü'nü 2-1 mağlup ettiği karşılaşmayı değerlendirdi.

Atilla Gökçe (Milliyet)

Sergen Hoca, tıpkı futbolculuğunda olduğu gibi yaratıcı bir heyecanla oyun kurmaya çalışıyor. O heyecanın en göze batan adamı Atiba. Orta alanda en çok topla buluşan, hemen her defasında takımını hücuma kaldıran 37 yaşındaki “makine adam” Boyd’u, Burak’ı, N’Koudou’yu ve Boateng’i sık sık gol şansıyla buluşturuyor.

Uğur Meleke (Hürriyet)

Geride yedili blok halinde çok iyi duruyorlar, rakibin tamamlayamadığı hücumlarda üç süratliyi kullanarak ikinci bölgeyi adeta uçarak geçiyorlar. Savunmasını fazla öne çıkarmayan Sivas ve , Ankara ekibinin bu tuzağına sık düşmedi. Ama ’yi paramparça ettiler, Beşiktaş’ı da zaman zaman çok zor durumlara düşürdüler. Sergen Yalçın görevdeki ilk 5 maçına hükmetmişti, oyunun vitesi hep onun elindeydi. Bu maça hükmedemedi. Zaten hem savunmayı öne çıkarıp, hem de bir Ankaragücü maçına hükmetmek zor iş. Hükmetmeden kazandı bu kez Sergen Yalçın.

Cem Dizdar (Fanatik)

Pas yerine ısrarla yüksek topla kestirmeden gol arayan Beşiktaş dönen neredeyse tüm toplarda kalesinde gol tehlikesi yaşadı. Topla buluşturulamayan Boateng’in çaresizliğinin anlattığı çok şey olmalı Beşiktaş hakkında. Ankaragücü onca topu heba ederken, N’Koudou yerine Adem Ljajic oyuna girince Beşiktaş hem topu hem oyunu eline almış gibi yaptı ve yine Ljajic maça noktayı koydu... Yani oyunla değil çoğunlukla olduğu gibi zor da olsa beceriyle kazandı.

Güntekin Onay (Hürriyet)

Atiba ve Elneny de görevlerini çok iyi yaptı. Mısırlı futbolcu mükemmele yakın bir futbolla hem pas bağlantılarını sağladı hem de Ankaragücü ataklarında yaptığı baskı ve pas aralarıyla rop rakipteyken de çok değerli katkı verdi. Elneny, orta sahasında şu an oynayan Torreira, Xhaka ve Guendouzi’den daha iyi durumda! Sergen Yalçın’ın futbol yorumu açık. “Büyük takım 2 tane 6 numarayla oynamaz. Oynarsa zor pozisyona girer, hücumda çoğalamaz.

Ali Ece (Fanatik)

Estetik açıdan Sergen Yalçın göreve geldiğinden beri Beşiktaş’ın en az etkileyici maçıydı, galibiyeti getiren önce mücadele sonra da Llajic’in olağanüstü golü oldu. Dakika ve maçın momentumu açısından ne kadar kritikse vuruş tekniği ve şut öncesi önünü açma açısından da bir o kadar estetik bir goldü. Golden 10 dakika öncesine kadar Beşiktaş önde top tutmakta zorlanıyordu. Sergen hocaya tek eleştirim de o bölümde Diaby’i alması konusunda: 87’de gördüğümüz gibi Diaby ceza alanında 4 farklı arkadaşı varken iftira atar gibi kontrolsüz pas atabiliyor, oraya başkasını mı düşünseniz acaba?