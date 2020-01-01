Spor yazarları Başakşehir - Sporting maçını değerlendirdi

Başakşehir'in Sporting zaferini değerlendiren spor yazarları başarıda Okan Buruk'un adının altını çizdi.

UEFA Son 32 Turu'nda Sporting'i konuk eden , rakibini uzatma dakikalarında 4-1 yenerek tur atlamayı başardı. Spor yazarları başarıda en büyük payı teknik direktör Okan Buruk'a ayırdı.

Uğur Meleke | Hürriyet

"İki maçta üç gol atan Visca, sessiz sedasız bir Türk futbolu efsanesi olmaya doğru gidiyor. Ama kredinin en büyüğü bir cesur yüreğe: Okan Buruk, dün son 40 dakikayı sıfır orta sahalı, altı forvetli bir düzenle oynadı adeta. Ve Gulbrandsen’e savunma yaptırarak kazandı turu. Zafer ona inanandır. Okan Hoca, ’da 4-0 kaybettiğinde dahi bu günleri hayal ediyordu. Bu gurur Okan Buruk’un."

Atilla Gökçe | Milliyet

"Okan Buruk’un oyuncuları, futbolunun “senyör” ekiplerinden karşısında sahanın her yerinde dikkatli bir mücadele örneği verdi. Hakça söyleyelim: Takım halinde Sporting yarı sahasına yerleşip 'tek kale' senaryosunu uygulasalar, Sporting de boş durmayacak, belki de bir kontratak golüyle neşesini bulacaktı. Başakşehir, sağ kanatta Çaiçara-Visca, sol kanatta Clichy- Elia ile hem savunma, hem de hücum etkinliğiyle oynuyor, Bolasie ve Cabral’ın ataklarını olgunlaşmadan kesiyordu. İrfan Can Kahveci’nin merkez oyuncusu olarak örnek bir beceri ve yaratıcılıkla oynadığını, Azubuike ile çok iyi rol paylaştığını da unutmamak gerekir. Başakşehir’de Alexiç tıpkı ’nin unutamadığı Alex de Souza örneğini sergiliyor. Dünkü oyununda hem santrfor, hem de santrforu tamamlayan bir orta saha hücumcusu gibi oynadı."

Tunç Kayacı | Fanatik

"Okan Buruk oyuncu değişikliklerini biraz daha öne alabilirdi. Artık ‘bitti’ derken dün pek de gününde olmayan Visca sahneye çıktı ve 90 artıda karşılaşmayı uzatmalara götüren golü attı. Uzatmada penaltıdan zaferi getirdi. Okan Buruk son ana kadar vazgeçmedi, cesurca savaştı ve kazandı."