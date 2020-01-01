Spor yazarları, Başakşehir - Kopenhag maçı için ne dedi?

Spor yazarları, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Başakşehir'in Kopenhag'ı 1-0 mağlup ettiği maçın ardından yorumlarda bulundu.

UEFA son 16 turu ilk maçında , sahasında ağırladığı Kopenhag'ı Edin Visca'nın 88. dakikada attığı penaltı golüyle 1-0 mağlup etti.

Spor yazarları, Başakşehir'in çeyrek final kapısını araladığı karşılaşmanın ardından değerlendirmeler yaptı.

Şansal Büyüka | Milliyet

Kuzey Avrupa takımı ile oynuyorsan, adına, sanına, şanına, şöhretine bakmayacaksın; fizik gücüne, mücadelesine, hızına dikkat edeceksin. Kopenhag, Başakşehir karşısında bu özelliklerle maça başladı. Üstelik savunmayı hiç düşünmediler. “Dengeli oynayalım, oyunu yavaşlatalım, rövanşa bakalım“ gibi klasik hesaplara hiç girmediler. Başakşehir, “taş gibi” bir rakip önünde her şeye rağmen alabileceği en iyi sonucu alarak maçı bitirdi. Elbette ikinci maç için riskli bir sonuç ama 1-0‘ın altından kalkmanın kolay olmadığını dünya alem biliyor. Başakşehir‘in tur için önce Kopenhag'ın hızını kesmeye, sonra bir gol bulmaya ihtiyacı var. Dilerim hesaplar tutar.

Levent Tüzemen | Sabah

Başakşehir; oyun planı, fizik gücü, koşu kalitesi olarak Kopenhag'a diş geçiremedi. ekibi, "derin kompakt futbol" anlayışı içinde savunma-orta saha-hücum hattını birbirine yakın tutarak Başakşehir'in etkili pas yapmasına izin vermedi. Robinho'nun "al golü at" diye arka direğe kestiği topu Demba Ba gol yapamadı ama bu atak Başakşehir'in Visca ile attığı penaltı golünün mesajı oldu. Rövanş Başakşehir için kolay olacaktır. Çünkü Kopenhag tur için öne çıkacaktır ve Başakşehir de hızlı kanat bindirmelerini yapacak fırsatı bulacaktır. Teşekkürler Başakşehir...

Uğur Meleke | Hürriyet

Böyle bir rakibe karşı yapılabilecek şeyler kısıtlı: Topu kesinlikle havaya kaldırmamanız gerek. Maç başına 22 hava topuyla, bu alanda ilk üçteler. Biz dün bu hatayı sıkça yaptık, sebebi de önde yaptıkları baskı karşısında Mert’in mecbur kalışıydı. Crivelli dışında hemen hiçbir hava topunu alamadık. Tek gollü bu galibiyet, altın değerinde bir skor zira Kopenhag’ın Avrupa Ligi gruplarından itibaren 9 maçının 8’i zaten 1-0 veya 1-1 bitti. Zaten 1-2 gol; hatta mümkün olsa yarım gol bu turun kaderini belirleyecekti. Belki de o kader golü, dün atılan goldü. Visca’nınki adeta bir altın goldü.

Tunç Kayacı | Fanatik

Başakşehir kurada Kopenhag’ı çekince "tam dişimize göre" demiştik. Ancak rakibin kolay bir lokma olmadığını ilk yarıda gördük. Disiplinli, çok koşan aynı zamanda hızlı hücum geçişleri yapabilen bir rakip karşısında Başakşehir beklenenin altında bir tempodaydı. Şu bir gerçek ki bu maçın rövanşı oynandığında gol yemeden aldığımız 1-0’lık bir skor avantajıyla sahaya çıkacağız. Umarım Visca ile gelen bu altın gol bizi çeyrek finalist yapar.