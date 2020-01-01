Spor yazarları Başakşehir - Galatasaray maçı için ne dedi?

Şampiyonluğu yakından ilgilendiren mücadelede Başakşehir ile Galatasaray 1-1 berabere kaldı. Spor yazarları zorlu mücadeleyi değerlendirdi...

Süper Lig'de haftanın en önemli mücadelesinde ile karşı karşıya geldi. 1-1 sona eren maçta ev sahibi ekibin golünü Aleksic atarken sarı kırmızılılar Emre Akbaba ile eşitliği yakaladı.

Bu beraberlikle liderliğini sürdüren Başakşehir, en yakın rakibinin 2 puan önünde zirvede yer almaya devam etti. Galatasaray ise liderin 8 puan gerisinde kaldı.

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Spor yazarları zorlu maçın kritiğini kaleme aldı;

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Mehmet Demirkol | Fanatik

Dün Galatasaray’ın maçı bitiren kadrosunda sezon başında ideal 11’de düşünülen herhalde 3 oyuncu vardı. Böyle bir kadro erozyonuyla Başakşehir’e karşı oyunu bu kadar domine edebilmek bir açıdan önemli. İrfan Can, Mahmut, Aleksiç üçlüsüyle, Robinho-Visca tehdidiyle, mücadele etmesi güç görünen Başakşehir orta sahasına, idealinden bu kadar uzak ve görece yumuşak orta sahayla üstünlük sağlayabildiler.

Uğur Meleke | Hürriyet

Terim’in dün en uçta Emre’yi tercih etmesinin işe yaradığını söyleyebiliriz. Çünkü genç oyuncu orta sahayı altılayarak, Galatasaray’ın ikinci bölgede üstünlüğü ele almasında önemli rol oynadı. Bence kritik frikiklerde de Seri topu Emre Akbaba’ya bıraksa, duran toplarda daha fazla gol şansları olabilirdi.

Kemal Belgin |

Elde ne var ne yok bakıp en çok yarayabilecek sonuç hesabını ben dün akşam her iki hocada da göremedim. Tabii ki şöyle diyecekler; 'G.Saray dünyanın pasını yaptı, oyunda hâkimiyet kurdu.' Kurdu da, benim işaret ettiğim tipi oyuna bir türlü yaklaşamadı. Başakşehir ise her zaman övdüğüm, elindeki zengin ve kaliteli kadroyu yine iyi kullandı diyemeyeceğim.

Şansal Büyüka | Milliyet

Başakşehir‘in şampiyonluk yolunda bu üçüncü sezonu… Finale doğru daha bir maç kazandığını görmedim… Bir kader maçında takımın en önemli adamları Visca, Crivelli dahil bu kadar etkisiz olur mu? Hafta arası “Başakşehir kollanıyor“ algısı yapılması da açıkcası işe yaramış göründü… Ali Palabıyık, üç Başakşehirli oyuncuyu bir hafta sonrası için çürüğe çıkarttı... Galatasaray için de “son ümidim de bitti“ karamsarlığından, “bir ihtimal daha var“ aşamasına geçiş maçıydı…