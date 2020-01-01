Spor yazarları Başakşehir - Galatasaray maçı için ne dedi?

Spor yazarları, Galatasaray'ın son şampiyon Başakşehir'i devirdiği maçı yorumladılar. İşte öne çıkanlar...

Süper Lig'in 2. haftasında , 'i 2-0 yendi ve flaş bir galibiyet elde etti.

İlk hafta 'a kaybettikten sonra ikinci maçını da puansız tamamlayan son şampiyon Başakşehir lige çok kötü bir başlangıç yapmış oldu.

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İkide iki yapan Galatasaray ise aldığı skorlara ek olarak oynadığı futbolla taraftarına umut veriyor.

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İşte ligde haftanın maçına dair spor yazarlarından öne çıkan yorumlar...

Mehmet Demirkol - Fanatik

Başakşehir, oyun ezberinin dışında doğaçlama bir oyun oynadı. Ciddi bir konsantrasyon sorunları vardı. Galatasaray ise tam tersi. Belhanda’nın konsantrasyonu Visca’dan yüksekti desem herhalde genel resmi anlatmış olurum.

Uğur Meleke - Hürriyet

Bu sezon üç resmi maçta izlediğimiz ve her birini iki farklı kazanan Galatasaray, şu anda ligin en formda takımı. Falcao, Emre, Taylan, Marcao gibiler zaten sezonu iyi açmışlardı; dün bu gruba mükemmel oynayan iki adam, Saracchi ve Belhanda da katıldılar. Taylan-Belhanda-Emre Kılınç üçlüsü özellikle 2-0’a kadar ikili mücadelelerde açık bir üstünlük kurdular, serseri topların çoğunu kazandılar ve Okan Buruk’un orta saha stratejisini daha 46’da değiştirmeye zorladılar. Okan Hoca’nın takımı merkezde hemen hemen hiç akılcı pas serisi yakalayamayınca, savunma arkasına koşu yapacak pası hiç atamayınca, Demba Ba’yı orta sahaya çekmekte aradı çareyi.

Ömer Üründül - Sabah

Bana göre bu senenin en büyük transferi Taylan. Bunun yanında da keşke her hocanın Linnes gibi kulübede bir profesyoneli olsa. Sahanın en iyisi ise Marcao'ydu. Sağ bek Omar hücumlarda görünmedi ama kendi görev yerinden de rakibe hiçbir tehlikeli atak şansı tanımadı. Luyindama bazı hatalar yaptı ama Marcao ile birlikte üstün fizik güçleri Demba Ba ile Crivelli'ye ağır geldi. G.Saray'da kaleci Fatih başarısını da göz ardı etmemek gerekiyor.

Serdar Ali Çelikler - Habertürk

Başakşehir çok iyi bir takım ve bu takım G.Saray karşısında ilk yarıda çıkamadılar bile. Tabi bunda Okan Buruk'un özellikle G.Saray'a karşı fazla çekingen tavrının da etkisi var. Visca ve İrfan Can da yine bir "mühim" maçta kayboldular. 2. yarıda G.Saray 60'dan sonra beklemeyi tercih etti. Onyekuru tarzı bir oyuncusu olsa Fatih Hoca'nın o silahını kullanırdı. Yine de Diagne - Kılınç - Babel dokunuşları ile Belhanda'nın vuruş anı arası herhalde 2 saniye falandı. İşte sır burada; bu hızda. Bunu yapabilen veya yapabilecek olan yok. G.Saray'ı rakipsiz kılan da bu özelliği. Fatih de bence 2-0'dan sonraki kapanma döneminde iyi kurtarışlar yaptı. Cimbom haftaya da derbide favori.

Levent Tüzemen - Takvim

Terim'in sisteminin şifrelerinden biri olan Marcao'yu Galatasaray yarışta kalmak istiyorsa satmamalı. Başakşehir gibi gövdeli orta sahaya rağmen tek Taylan ile mücadele etmek yürekli bir davranıştı. Feghouli ve Arda biraz daha fiziksel olarak güçlü olsaydı Galatasaray skoru erken arttırabilirdi. Falcao- Arda ve Feghouli yorulmuşlardı, Babel-Diagne ve Etebo Galatasaray'a dinamizm kazandırdı. Galatasaray'ın sadece oyunu ve sistemi parlamıyor, kulübesi de ışıldıyor.

Kemal Belgin -

G.Saray’ın oyuncu kalitesini zaten tartışmak zordu da ama rakipten ve toptan uzak oynayarak artı fiziksel yetersizlik de bunlara eklenince o klas, sonuç alamıyordu. Ama dün bir kere daha baktık ki G.Saray’ın yeni kondisyoneri saklanan oyuncuların neredeyse tamamını pres yapan, saha kapatan her topa hamle yapan bir oyuncu kadrosu hâline getirmiş. Tabii ben bu arada G.Saray’dan söz ederken şu Taylan’ın adının altını bir kere daha çizeyim. Fi tarihinde F.Bahçe’de Kemalettin ve Aurelio bu ön libero teknik görevini mükemmel yapan oyunculardı. Şimdi de bu Taylan onları sanki geçecek gibi.