Spor yazarları Başakşehir - Beşiktaş maçını değerlendirdi

Beşiktaş ile Başakşehir arasında oynanan ve 3-2 sona eren karşılaşmayı spor yazarları değerlendirdi.

Süper Lig'in 30. haftası Başakşehir - Beşiktaş maçıyla başladı. Lider Beşiktaş, gollü ve zevkli geçen maçı 3-2 kazanarak rakiplerini beklemeye başladı. Karşılaşmayı spor yazarları değerlendirdi.

Mehmet Demirkol - Fanatik

Hiçbir Beşiktaşlı eşleştiği rakibiyle ikili mücadele potansiyeli açısından geride değildi. Bu az rastlanır bir durum. Rosier’den Larin’e kadar büyün oyuncular rakipleriyle eşit ya da üstün durumdaydı. Zaten oyunu geniş alana açtığı her seferinde eksik kaldıklarını gördük. Bu salt fiziksel üstünlükten değil, hareketlilik ve güven farkı da açıktı. Vida ve Welinton rakip yarı sahanın ortasında ve en yakın orta sahayla arasında hiçbir Başakşehirli yoktu.

Ali Gültiken - Sabah

Beşiktaş inanç benziniyle deposunu doldurmuş, doludizgin ilerliyor. Kimsenin de kendisini durdurmasına müsaade etmek istemiyor. Oyuncusuyla, teknik heyetiyle başarı hedefinde ilerleyen bir trene dönmüş durumda. Şampiyonluk hedefinde dümdüz devam ediyor. Beşiktaş için rakip kimmiş çok önemli değil. Çünkü oyun o kadar güçlü ki kimse Beşiktaş'ın oyun planına müdahale edemiyor.

Oktay Derelioğlu - Takvim

Başakşehir'in son şampiyon unvanını taşıdığını düşünürsek bu futbol, şampiyon takıma yakışmıyor. Sahasına hapsolan ve "Bir gol atarsam yaslanırım" düşüncesinde bir Başakşehir takımı vardı. Beşiktaş ise futbol oynamaya çalıştı ve futboluna güzelliklerini sahaya yansıttı. İnanılmaz derecede rakibini hapseden bir oyun anlayışı ile mücadele etti.

Erman Özgür - Fanatik

Başakşehir'in kadro kalitesinin yüksekliğine rağmen uzun süre ceza sahası önlerine kadar yaslanarak uyguladığı savunma anlayışı gecenin olayıydı. Üstelik istediğinde iyi hücum edebilmesi de kadro kalitesinin ispatı gibiydi.

Ahmet Çakar - Sabah

Hakem Cüneyt Çakır çok iyi maç yönetti ama VAR hakemi MustafaÖğretmenoğlu için öyle diyemeyeceğim. Beşiktaş'ın Cüneyt'in görmediği, görmesinin de çok zor olduğu bir penaltısı var. Larin'e, Rafael'in bir müdahalesi var. Çok açık bir penaltı. Ama VAR'dan en ufak bir uyarı yok. O halde VAR niye var ki!