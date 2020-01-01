Spor yazarları Başakşehir - Beşiktaş maçını değerlendirdi

Spor yazarları, Beşiktaş'ın Başakşehir deplasmanında 1-0 mağlup olduğu karşılaşmayı değerlendirdi.

Süper Lig'in 22. haftasında , konuk ettiği Beşiktaş'ı Demba Ba'nın golüyle 1-0 mağlup etti ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

Spor yazarları bu önemli karşılaşmayı değerlendirdi.

Mehmet Demirkol | Fanatik

Başakşehir’de bir kimlik kayması var. Geçen hafta Sivas karşısında oynadıkları son 20 dakikayı 90 dakika boyunca sergilediler. Önce orta sahada Beşiktaş karşısında 3’e 2 sayısal olarak eksik kalmalarından kaynaklandı bu. Ancak sonra Vida bile hücuma çıkmışken sadece 2 kontratak yapabildikleri edilgen oyunu görünce bunun aynı zamanda bir strateji seçimi olduğunu da gördük. Evet Demba Ba ve Crivelli rakip savunma için zor bir ikili ama Mahmut ve İrfan’a kalan orta saha eksik kaldığı için bir sorun ortaya çıkıyor.

Daha fazla takım

Eğer bu açığı Clichy ve Caiçara tamamlıyor olsa bu daha büyük bir üstünlük yaratabilir. Ama bu açığı çoğunlukla Visca merkeze gelerek kapatmaya çalışınca Bosnalı’nın olağanüstü hücum gücünden mahkum kalınıyor. Böyle olunca Beşiktaş rakip alana stoperleriyle yerleşti ve oyun burada oynandı. Geçen yıl Beşiktaş Başakşehir’ın sahasında %66 topa sahip olup 19’a 6 şut üstünlüğü sağlayacak deseler inanmazdım. Sonra da bu tabloda da ev sahibi kazanacak deseler. Gerçek bir kimlik kayması. Galibiyet her şeydir kuşkusuz ancak oyun kesinlikle Beşiktaş’taydı.

Uğur Meleke | Hürriyet

Başakşehir'in ve maçlarını izlediyseniz, dünkü oyun sizi şaşırtmamıştır. Okan Buruk, bu sezon enteresan bir şekilde İstanbul’un 3 büyüğüne karşı hep pragmatik futbolu tercih ediyor.

Başakşehirliler, bu sezon ligde topla yüzde 51,5 ortalamayla oynuyorlar. Bu alanda lider Sivas’ın da, ikinci Trabzon’un da önündeler. Ancak Fenerbahçe’ye karşı yüzde 39 ve 41, Galatasaray’a karşı %45, Beşiktaş’a karşı yüzde 40 ve 36’yla oynadılar topla. Yani İstanbul’un üç büyüğüne karşı plan net: Topu siz alın, yarım pozisyonlar sizin olsun. Sizin tamamlayamadığınız bir hücumda zaten biz o tek fırsatı yakalarsak, gole gideceğiz. Dün de aynen o biçimde, üç pasla gole gittiler zaten. Başakşehir’in topu rakibe bırakıp, o altın fırsatı kovaladığı bu maçlarda onlara yapacağınız en büyük iyilik temposuz oyun olur.

Dün Beşiktaş özellikle ikinci yarıda birkaç fırsat yakaladı, kaleci Mert’i zaman zaman zorladı. Ancak maçın genelinde temposu yetersizdi, top yavaştı, atak sürekliliği ile rakibini boğduğu öyle 10-15 dakikalık bir sekans yakalanamadı. Sergen Yalçın kenara gelerek defalarca Elneny’yi uyardı, pas hızını artırmaları için. Oyunun yönünü daha çabuk çevirmeleri ve hücumu genişletmeleri için. Aslında Lens’i sağ bekte kullanmasının altında da bu duygu vardı; Gökhan’ın olmadığı bir günde de hücumu genişletebilmek. Ancak Beşiktaş, kolları kısacık, bacakları upuzun; kafası küçücük, gövdesi kocaman bir canavar gibi. Bazı pozisyonlarda büyük yıldızları var, bazı pozisyonlardaysa ikinci lig oyuncuları. Bu dengesizlik, Sergen Yalçın’ın da hamle şansını kısıtlıyor zaten.

Erman Toroğlu | Fotomaç

Başakşehir, kendi istediği gibi oynadı, Beşiktaş'ı da istediği gibi oynattı. Daha da doğrusu, kendi istediği şekilde oynatmaya zorladı. Beyin olarak maça iyi hazırlanmışlar. Çok da zorlanmadan maçı kazandılar. Beşiktaş ikinci devre topla fazla oynuyor göründü ama Beşiktaş'ın topla oynadığı dakikalarda bile oyunun anahtarı Başakşehir'in elindeydi. Beşiktaş için bu sene maalesef böyle geçecek görünüyor. Başakşehir de şampiyonlukta sonuna kadar potanın içinde olacak, o da görünüyor. Siyah-beyazlıların artık önümüzdeki seneyi düşünmeleri gerekir. Acı reçeteler yazacaklar, buna göre oynayacaklar ve taraftarlarını da buna göre alıştıracaklar. Başka şansları yok. Başakşehir, hele ikinci devre topu son noktalarda isabetli yerlerden oyuna soksa, farkı açacaktı. Zaten 2 farkı yakalasaydı, bayağı farklı bitecek bir maç görünümündeydi.. Beşiktaş'ın bir şansı vardı beraberlik, o da olmadı...

Ali Ece | Fanatik

Beşiktaş bu sezon rakip ceza alanında en fazla topla buluştuğu maçlardan birini oynadı ancak kaybetti. Bu yenilgi sadece Milli Takımımız’ın kalecisi Mert Günok’un performansıyla açıklanamaz. Zaten kalede Mert gibi bir kaleci varken gol bulabilmek için daha iyi vuruşlar yapmanız gerekir. Beşiktaş hücum hattında kenar forvet olarak görev alan oyuncuların son vuruş özellikleri yeterli seviyede değil. N’Koudou zaman zaman dar alanda ikili mücadelelerde yeteneğini konuştursa da ceza alanı içinde tıkanıp kalıyor, kilidi kıracak anahtar hücum aksiyonunu yapamıyor.

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Diaby için fazla yazmaya değmez, Beşiktaş’ın kesinlikle daha iyisine ihtiyacı var. Burak zaman zaman iyi şutlar atmış olsa da adeta başka marka cep telefonu markasıyla şarj edilemeyen pahalı telefonlar gibi. Sadece Şenol Güneş yönetiminde yüzde 100’lük performansına yaklaşabiliyor. 37 yaşında Atiba’nın defansif rolden çok ofansif ağırlıklı oynatılmak zorunda kalınması ise bu kadronun en büyük çelişkisi!

Güntekin Onay | Hürriyet

Beşiktaş için zirve yarışında belirleyici bir maçtı. Sergen Yalçın’ın takımı kazanıp, “Ben de şampiyonlukta tüm rakiplerim kadar iddialıyım” mesajını verecek ve kalan 12 haftada taraftarına şampiyonluk hesapları yaptıracaktı. Keza Başakşehir de Beşiktaş’ı yenip puan olarak yarışta güçlü bir konuma ulaşacaktı. İşte böylesine önemli bir maça Beşiktaş daha fazla hücumu düşünen taraf olarak başladı. Özellikle sağ bekteki Lens tercihi riskli ancak ofansif oyunu hedefleyen bir teknik adamın radikal kararıydı.

İlk yarıda oyunu kontrol eden ve daha fazla rakip yarı sahada oynayan Beşiktaş, final paslarında beceriden uzaktı. Başakşehir ise özellikle büyük takımlara karşı oynadığı maçlarda dengeli ve rakibe saygı duyan bir planla sahada yer alma anlayışını dün de uyguladı. Siyah beyazlı ekipte sadece Elneny iyi futbol oynadı. Atiba çalışkandı. Boateng ise verimsizdi. Dün oyunu ve topu alan Beşiktaş, Başakşehir’in tuzağına düştü, lig yarışında büyük yara aldı. Skor odaklı ancak göze hoş gelmeyen bir futbol oynayan Başakşehir ise zirveye dev bir adım attı.