Spor yazarları Aytemiz Alanyaspor - Beşiktaş maçını yorumladı

Lider Alanyaspor'a konuk olan Beşiktaş'ta 2-1'lik mağlubiyetin ardından kötü oyuna eleştiriler yükseldi.

Süper Lig'de 12. hafta karşılaşmasında lider Aytemiz 'a konuk olan Beşiktaş, 2-1 yenilerek 3 maçlık galibiyet serisine veda etti.

Spor yazarlarının siyah-beyazlıların performansına dair görüşleri şöyle oldu...

Güntekin Onay - Hürriyet

Alanyaspor hafta içi maç oynamış olmasına rağmen Beşiktaş’a oranla daha diriydi. 2-1’i bulduktan sonra duraklamalar ile birlikte beraberlik şansı belirmesine rağmen siyah beyazlıların dün kazanma arzusu maçın başından sonuna kadar yeterli seviyede değildi. Üst üste 3 galibiyetin ardından Beşiktaş’ın serisi kötü futbolla son buldu. Alanyaspor ise “Ben bu yarışta sonuna kadar olacağım” mesajını dünkü mücadelesiyle net bir şekilde ortaya koydu.

Ali Ece - Fanatik

Alanyaspor saha şartlarına daha uygun şekilde yerden kısa paslarla oyun kurmak yerine tam saha presi “oyun kurucu”su gibi kullandı ve ilk 45’te Beşiktaş’ın iki katı sayıda kez rakip ceza alanında topla buluşmayı başardı.Devre arasındaki oyuncu değişiklikleri sayesinde ikinci yarıda daha etkili bir Beşiktaş izledik. 45-70 arası bu kez Beşiktaş etkili presle üstünlük kurdu. Ancak Welinton’un yetersiz performansı ve Sergen hocanın Oğuzhan ve Güven’i oyuna almakta gecikmesi nedeniyle 65-80 arası Beşiktaş oyun üstünlüğünü ve momentumu kaybetti.

Reha Kapsal - Fotomaç

Beşiktaş, kadro derinliği olan bir takım değil. İlk 11'i hep iyi oynamak zorunda. Saha içinde iyi mücadele edip yüksek performansla oynaması gerekiyor. Takımdaşlık adına her şeyi yapıyorsa sıkıntı çıkmıyor. Takım bütünlüğünden uzaklaştığında Alanya maçındaki gibi kötü görüntü veriyor hem de mağlup oluyor Alanyaspor, Çağdaş Atan ile Beşiktaş'lı Sergen Yalçın'a göre dersini çok daha iyi 'çalışmış' ve galibiyeti oynadıkları oyun yaptıkları mücadeleyle fazlasını hak ettiler.

Mehmet Demirkol - Fanatik

Çağdaş Atan eksiklere ve kulübe dezavantajına rağmen maça lider zihniyetiyle çıktı. Marafona’dan başlayan bir pas örgüsüyle oynadılar. Uzun vurması gerektiğinde bile bunu ayağa yapan bir takım. Attıkları ikinci goldeki sabır, soğukkanlılık, hücumun yönünü değiştirmeleriyse derslik. Şu bir gerçek ki Çağdaş Atan ortaya bir planın fazlasını koyuyor.

Ahmet Çakar - Sabah

Maç bir başladı ki o da ne... Alanya, Beşiktaş'ı sahadan siliyor. Çok çabuk top kapıyorlar, çok hızlı oynuyorlar ve orta sahada özellikle bazı oyuncular kafayı kaldıramıyor. Larin, Atiba ve Dorukhan ilk yarı yoklar. Böyle olunca da ne hücum organizasyonu var ne de rakipten top kapma.