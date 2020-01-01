Spor yazarları Antalyaspor - Galatasaray maçı için ne dedi?

Spor yazarları, Süper Lig'in son haftasında Antalyaspor ile Galatasaray'ın 2-2 berabere kaldığı mücadeleyi değerlendirdi.

Süper Lig'de sezonun son haftasında Fraport-TAV 'a konuk olan , rakibiyle 2-2 berabere kaldı.

Sarı-kırmızılı ekip bu galibiyetle sezonu 56 puanla tamamladı. Galatasaray'ın lig sıralamasındaki yeri Aytemiz 'un İttifak Holding ile oynayacağı maçın ardından belli olacak.

Karşılaşmada Galatasaray'ın gollerini 58. dakikada Marcelo Saracchi ve 65. dakikada Younes Belhanda (pen.) kaydetti.

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Fraport-TAV Antalyaspor'a beraberliği getiren goller ise 19. dakikada Fredy ve 90+2. dakikada Gustavo Blanco'dan geldi.

Spor yazarları, Süper Lig'in son haftasında Antalyaspor ile Galatasaray'ın 2-2 berabere kaldığı mücadeleyi değerlendirdi.

Mehmet Demirkol | Fanatik

Terim’in öğrencileri 2. yarıya da topa sahip olarak başladılar ama bu kez özellikle Taylan’ın Linnes’e yardımı Feghouli’nin zaten çok yapamadığı savunma görevinden muaf olmasına yol açtı. O pas yaptı, ayrıca topu geri alma süresinde Galatasaray lehine bariz bir fark oluştu. Baştaki Antalya’nın hızlı kontra hücumları maç 1-2’ye gelene kadar çok azaldı.

Galatasaray oyunu ele aldığı bu dönemde sadece öne geçmekle kalmadı farkı da açabilirdi. İlginç olan skor 1-2 olduktan sonra Antalya’nın oyunu tekrar ele almak için çok fazla bir çaba sarf etmemesiydi. Galatasaray ligde bir iddiası kalmadığı bir dönemde son maçta maça asılmayabilir ve bu anlaşılabilir. Ancak gücü kuvveti yerinde bir şekilde böylesine bir geri dönüşten sonra maçı bu kadar rakibe vermek can sıkıcı. Çünkü son 10 dakikada aslında Antalya maçı kazanabileceği bir oyun oynayıp pozisyonlar buldu. Bu maç kaybetmekten fazla bir şey anlatıyor. Terim için en zor sezon geride kaldı diye düşünebilirsiniz. Ama sanırım en zoru gelmekte olan.

Kemal Belgin |

Galatasaray, oyunun ilk yarısında neredeyse her türlü futbol aksiyonunda Antalyaspor’a teslim olmuştu. Orta sahada Seri-Belhanda-Taylan üçlüsü, onların önündeki Feghouli ve Âdem, hemen oyunun başında oyuna giren Ömer de dâhil Antalya’nın gelişen ataklarına karşı soluksuz kaldığını gördük. Hâl böyle olunca da kaleci Okan ve onun önündeki geri dörtlü Antalya’nın ataklarına direnmeye çalıştı. İşte bu tablo içinde bir şık Antalya organizasyonunda yine Fredy tek vuruşluk hamlesiyle harika bir golün imzasını taşıdı. Devrede içeriye yukarıda da değindiğim gibi Antalyaspor gösterisiyle gidildi.

İkinci yarıda Galatasaray acaba ne değişiklikler yapıp çıkar diye düşünürken, ilgi çekici bir görev değişikliğine şahit olduk. Taylan, geri dörtlünün sağ kenarına geçerken Linnes sağ öne Feghouli de Seri-Belhanda ikilisine orta alanda ortak oluyordu. Bu ilgi çekici kurgu Antalyaspor’un biraz da tecrübesiz oyunculardan ağırlıklı kadrosunu kolayca domine etti diyebiliriz.

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Osman Şenher | Milliyet

Galatasaray’ın o kadar çok eleştirilecek tarafı var ki yazmakla bitmez. Benim anlayamadığım yabancılar niçin Türkiye’ye geliyor, neden transfer ediliyor? Hem de yüksek paralar kendilerine ödeniyor. Bakıyorum Antalyaspor karşısındaki Galatasaray’a, Belhanda, Feghouli, Seri varlıklarının takımına hiç bir katkısı yok. Ne kadar iyi futbolcu olursan ol, bilhassa Türkiye’de oynuyorsan fiziğin, tempon, mücadele gücün yeterince iyi değilse başarılı olamazsın.

Fatih Terim’in bu futbolculardan kurtulması lazım. Duyuyorum ki Seri’yi tekrar kiralamak için müracaat etmişler. Ucuz bir fiyat olursa itirazım yok. Ama sezon başından beri Seri’nin takımına ne katkısı oldu? Belhanda, Feghouli, Linnes bunların artık özel bir futbolculuğu kalmamış. Donk’a bakıyorsun, adam kendini parçalıyor. İster istemez saygı duyuyorsun. Terinin son damlasını giydiği forma için akıtıyor. Saracchi iki haftadır düzelmek adına epey mesafe kaydetti. Zaten kiralık ama kesinlikle kötü futbolcu değil. En azından kazanma hırsı var. Belhanda ve Feghouli’de bu yok.

Düşünebiliyor musunuz, dün geceki maçı sarı-kırmızılılar kazansa kasasına 6.6 milyon lira girecekti. Bunun 3 milyon lirası galibiyetten, geri kalanı da ligi beşinci bitirdikleri için gelecekti. Bugün Alanyaspor, rakibi Konyaspor’u yendiği takdirde Galatasaray ligi altıncı bitirecek. Avrupa kupalarına da büyük ihtimalle gidemeyecek. Futbolcuların bunu düşünerek daha çok mücadele etmesi gerekirdi. Ama gördüğüm kadarıyla hepsi sezonu kapamış. Galatasaray’ın galip gelip gelmemesi de umurlarında değil.