Spor yazarları Antalyaspor - Fenerbahçe maçı için ne dedi?

Spor yazarları, Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe'nin deplasmanda Antalyaspor ile 2-2 berabere kaldığı mücadeleyi değerlendirdi.

Süper Lig'de 24. hafta karşılaşmalarında Fraport TAV 'a konuk olan , rakibiyle 2-2 berabere kaldı.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe'nin ligdeki galibiyet hasreti beş maça çıkarken, Antalyaspor'un ligdeki yenilmezlik serisi ise altı maça çıktı.

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Karşılaşmada sarı-lacivertli ekibin gollerini 35. dakikada Vedat Muriqi ve 90+6. dakikada Miha Zajc kaydetti. Ev sahibi ekibin golleri ise 52. dakikada Amilton ve 57. dakikada Hakan Özmert'ten geldi.

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Spor yazarları, Antalyaspor ile Fenerbahçe arasındaki bu zorlu mücadeleyi değerlendirdi.

Güntekin Onay | Hürriyet

İkinci yarıya iyi başlayan Antalyaspor, Podolski’nin oyun aklı ve becerisiyle skoru lehine çevirdi. 2-1’den sonra ekim ayından beri oynamayan Miha Zajc’ın sahanın en kötü ismi Dirar’ın yerine girmesi de Fenerbahçe’yi yeterince ofansifleştirmedi. Mehmet Ekici ve Hasan Ali’nin de maç eksikleri dakikalar geçtikçe daha belirginleşti. Yenik oynamasına rağmen Antalyaspor karşısında nitelikli bir baskı kuramayan Fenerbahçe sadece maçın duraklama anlarında Antalyaspor’u bunalttı ve santrası olmayan golü Ferdi’nin ortasında Zajc ile bularak işine çok da yaramayacak 1 puanı alırken 2 genç yeteneğini de hatırlamış oldu.

Ömer Üründül | Sabah

Fenerbahçe'deki kötü gidiş devam ediyor. Her hafta şampiyon olacağız diyen takımın son 5 maçtaki puan kaybı 13... Dünkü maçla ilgili şunu da söylemem gerekir; maç eksiği olan, belli yaşa gelmiş Podolski ile nokta santrfor Jahovic'i birlikte çift forvet oynatma cesaretini gösteren (ki bana göre bu yanlıştı) bir takıma karşı dahi varlık gösteremediler. Falette'in fizik yapısı kuvvetli ama çok ciddi maç ve kondisyon eksikliği açıkça görüldü. Kruse'nin ayakta duracak hali yoktu. Ligin ilk yarısında da vurgulamıştım. Dün gol attı diye söylemiyorum, bu Zajc niye kadroya hiç giremedi Ersun Yanal'a sormak istiyorum!

Mehmet Demirkol | Fanatik

Fenerbahçe’de Dirar’ın savunmada oynadığı her maçta banko 2 net gollük hatası var. Fenerbahçe’yi çok övdüğümüz maçında da vardı. maçında da... Sol bekte olmasına bağlıyordum bunu ama dün de sağ bekte aynı şeyleri yaptı. İlkinde, ilk yarıda olağanüstü çabasıyla 3 hamlede rakibini karşı karşıyada kesti, 2. golde ise Podolski’nin elini kolunu sallayarak attığı çalıma sadece baktı. Yanal bu savunmanın neresini düzelteyim diye itiraz edebilir. Hocanın tüm savunması da bunun üzerine. Ancak unutmamak lazım: Göreve gelirken bu kadrodan çok daha iyisini alırım diye vaat ediyordu. Ve üstüne 5 stoper transferi oldu. Kabul edelim ki bir ilerleme yok. Fenerbahçe bu sene hücum hattı kadar iyi olabiliyor. Güçle coşkuyla rakibi baskı altına alıp Muriç’i kullanabildiğinde... Ama 5 haftadır Kosovalı krize girmişken Mevlüt kenarda son 5 dakikayı bekliyor. Ersun hoca maalesef hem takımın hem ligin hem de günümüz futbolunun gerçeklerinden kopuk.

Uğur Meleke | Hürriyet

Enteresandır Antalyaspor, Fenerbahçe önüne yetenek dozu yüksek bir merkez orta sahayla çıkarken, sarı-lacivertliler 65’e kadar Jailson-Gustavo ile hedefsiz top şişirme oynadı dün. Eğer forma renklerinden takımları tanımasak, oyun stillerinden zirve için yarışan tarafın Antalyaspor olduğunu sanabilirdik. Fenerbahçe fikstürde Malatyaspor’u takip ediyor. Ve anladığım kadarıyla sarı-lacivertli teknik ekipte hiç kimse Malatya’nın maçlarını izlemiyor(!) Tabii ki Fenerbahçe’nin dün ilk 1 saatteki kötü görüntüsünü sadece rakip analizi zafiyetiyle açıklamak mümkün değil. Comolli’nin deyimiyle kulüpteki o ‘negatif hava’, takımda da seziliyor. Jailson’un özgüveni sıfırın altında. Dirar çıkarken sağ beke geçen Ozan, 30 saniye sonra değişiklik istiyor. Kruse anlamsızca sol açıkta başlıyor. Takımın bir tane iyisi var, Mehmet Ekici. Bir tane de standardını koruyanı var, Muriç. Fenerbahçe teknik olarak dip yapmış durumda.

Ahmet Çakar | Sabah

Sezon bitti! F.Bahçe aslında geçen hafta G.Saray maçında çok şey kaybetmişti; ama dün geceki beraberlikle de bence lige veda etti. Aslında dün gece yine kaybediyorlardı ama son saniye golü beraberliği getirdi. F.Bahçe oyunun hiçbir bölümünde iyi oynamadı. Belki son 10-15 dakika yoğun bir baskı kursalar da yediği gollere baktığımızda sezon başından beri gelen hatalar yine gündemdeydi. Aslında F.Bahçe geçen haftaki gibi ilk golü bulan takım oldu. Mehmet Ekici sonrasında Ozan ve onun güzel pası ile Muriqi klasik gollerinden birini attı. Ama ne olduysa 2. yarı oldu. Antalyaspor kısa sürede goller bulup öne geçti. Aslında teknik anlamda söylenecek çok şey var. Sağ bekte Dirar yol geçen hanı gibi… Gol yedirtmek için her şeyi yaptı. Ekici kurtarıcı olarak sahada ama sezonun ilk yarısında lisansı bile çıkarılmamış! Zajc aylardır oynamıyor. Allah'tan girdi de son saniyede 1 puanı kurtardı. Sonuçta F.Bahçe 1 puan aldı ama bence bu bir puan çok da önemli değil…

Erman Toroğlu | Sabah

Fenerbahçe yine galip gelemedi. Futbol da oynamadı. Enteresandır; beraberliğe sevinir halleri vardı oyuncuların ama kayıp 2 puan daha var. F.Bahçe mağlup olsaydı Ersun Yanal kalır mıydı; bence yine kalırdı. Yönetim de Yanal da Trabzon ile oynayacakları kupa maçını bekliyorlar. Fenerbahçe turu atlarsa durumlar düzelecek mi? Bence zor! Şu bir gerçek; ikinci yarı Antalya takım gibi oynadı. Maalesef Fenerbahçe takım olamadı. Bir takım düşünün hem de mağlup... 80'den sonra iki tane oyuncu değiştiriyor! Her geçen gün de sahada vitaminsiz bir Fenerbahçe görüyoruz. Seyrediyoruz. Sarı-lacivertliler eriyor. Mutlaka bir sebebi vardır. Bunu da çözecek olan yer başkan ve yönetimdir.