Spor yazarları Antalyaspor - Beşiktaş maçı için ne dedi?

Spor yazarlarıi Beşiktaş'ın Antalya deplasmanında aldığı 2-1'lik galibiyeti değerlendirdi.

'in 10. haftasında 'a konuk olan Beşiktaş, rakibini 2-1'lik skorla devirdi.

Karşılaşmada Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Domagoj Vida, 11. dakikada ise Abdoulay Diaby kaydetti.

Antalyaspor'un tek golü ise 52. dakikada Paul Mukairu'dan geldi.

Spor yazarları Antalyaspor ile Beşiktaş arasında oynanan bu karşılaşmayı değerlendirdi.

Fatih Doğan | Sabah

Beşiktaş adına tek aksayan nokta Ljajic'in sol kanattaki oyunuydu. Gözlerimiz cezalı Caner'i aradı. Ruiz de yerine oynadığı Roco'dan daha iyi değildi. Devre arasında ne olduysa Antalya ikinci yarıya silkelenmişti. Beşiktaş ise 2-0'a güvenip pas oyununu abartan bir kontrolle çıktı. İkinci yarı Antalya'nın Mukairu'nun golüyle 2-1'le oyuna ortak oluşunu, Blanco ve Serdar Özkan'la fırsatları değerlendiremediğini izledik. Ancak daha önemlisi Abdullah Avcı'nın kulübede kontrolünü kaybetmiş gibi çıldırışlarını!

Bülent Timurlenk | Sabah

Oyunun genelinde Vida, Atiba, Elneny ve Gökhan'ın takımı ayakta tuttuklarını söyleyelim. Bu baskı altında Burak'ı oyuna alırken Avcı, kolay gelen rakibi önde baskılamak istemiş olabilir ama değişikliklerin Beşiktaş'a yarar getirdiğini söylemek zor. Önce Karius sonra da Gökhan Gönül iki kritik pozisyonu önleyip Avcı'yı eleştiri oklarından uzak tuttular. Lige kötü başlamış Beşiktaş'ın ihtiyacı belli. Seri galibiyetler.. Dünle beraber ikisini gerçekleştirdiler. Avrupa'dan umudu kesmişken Kartal, ligde seriyi 5 maça çıkarırsa herkesin takıldığı zirveye pençesini atar.

Güntekin Onay | Hürriyet

İlk yarıdaki oyun Beşiktaş için ne kadar umut verdiyse ikinci devredeki görüntü de o kadar düşündürücüydü. Şayet 86’da Serdar golü atmış olsa Beşiktaş ilk yarısında farka koşacağı bir maçı hüsranla bitirebilirdi. Ancak ikinci yarıdaki olumsuzluklarla dolu görüntüsüne rağmen aylar sonra deplasman sendromunu da geride bırakarak kazanması önemliydi.

Erman Toroğlu | Fotomaç

Antalya ve Beşiktaşlı futbolcuları mücadelesinden dolayı tebrik ederim. Sebebi stadın çim zemininin rezilliği. İnanın jokey kulübü böyle bir sahada atların koşmasına izin vermez. Bu zeminlerin düzeltilmesi lazım. Büyük sakatlıklara yol açılabilir. Futbolculara milyonlar veriyorsunuz stadın zeminine 3 kuruş harcamıyorsunuz. Yapılarken drenajların doğru yapılması şart...

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Her şeye rağmen heyecanlı bir maç izledik iki takımı da tebrik etmek lazım. Dünkü maç şunu gösterdi. Beşiktaş, galibiyetinin arkasına saklanmasın. Çünkü Galatasaray son zamanlarda ortalıklarda yok. Futbol oynamıyor.

Uğur Meleke | Hürriyet

Antalya’da ilk yarı bittiğinde, uzun zamandır hiçbir ligde görmediğim enteresan bir tablo oluşmuştu sahada: 22 futbolcu içinde, ortalama pozisyonu en ileride olan adam, Antalya’nın sağ beki Nazım’dı! Nazım, kendi takımının santrforu Blanco’nun da, rakibin santrforu Umut’un da önünde geçirmişti ilk devreyi. Zaten ilk 45 dakikanın özeti de buydu Antalya’da.

Beşiktaş bu sezon %42 oranla soldan hücum ediyor ve bu alanda lig lideri. Dün de gerek Ljajic’in sol açıkta başlaması, gerekse Umut’un sola deplase olmasıyla oyun ilk devrede Beşiktaş’ın soluna yığıldı. Pozisyonlar da oradan geldi. Bülent Korkmaz’sa belli ki planlarını bu tabloya göre kurmamıştı, sağ savunmaları berbattı.