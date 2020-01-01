Spor yazarları Ankaragücü - Galatasaray maçı için ne dedi?

Spor yazarları, Galatasaray'ın Ankaragücü'ne 1-0 mağlup olduğu mücadeleyi değerlendirdi.

Süper Lig'de 32. hafta karşılaşmalarında Ankaragücü'ne konuk olan , rakibine 1-0'lık skorla mağlup oldu.

Bu sonucun ardından Galatasaray'ın ligdeki galibiyet hasreti 8 maça çıkarken, Ankaragücü ise 5 maç sonra kazanarak ligde kalma umutlarını sürdürdü.

Karşılaşmada Ankaragücü'ne galibiyeti getiren golü 62. dakikadaki penaltı atışıyla Oscar Scarione kaydetti.

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Spor yazarları, Galatasaray'ın Ankaragücü'ne 1-0 mağlup olduğu mücadeleyi değerlendirdi.

Mehmet Demirkol | Fanatik

Galatasaray sahada bir temel direk eksikliği çekiyor. Dünkü 11 oyuncunun hemen tamamı başka kombinasyonlar içinde bu takımda yer alabilir. Ama 11’i aynı anda sahaya çıkınca pek olmadı. Muslera, Lemina gibi güvenilir merkez performanslara, Falcao hatta Onyekuru gibi performans vermese de varlığıyla tehdit yaratan isimlere ihtiyaç var. Dün en çok bu durumun sıkıntısını yaşadılar. Misal, yenilen gole bakın...

Muhtemelen Muslera olsa o pası Emin’e o sıkışıklıkta vermezdi. Ve muhtemelen o pası Okan’dan alan Luyindama olsa o topu o şekilde tehlikeli bölgeye atmazdı. Okan ve Emin, Galatasaray’da oynarlar. Bunda şüphe yok. Ancak şimdilik tecrübelilere dokunarak... Sarı-Kırmızılılar dağınıktı. Seri’nin basit top kayıpları ve savunmanın iki kanadında özellikle Linnes’in bölgesinde yaşanan direnç sorunu Emin’i çok zorladı. Ankaragücü bu alanı çok iyi kullandı. Kulüp tarafından kadro dışı bırakılan Rodrigues sahada olsa Galatasaray’ın işi çok daha zor olabilirdi.

Güntekin Onay | Hürriyet

Ankaragücü için ‘ya tamam ya devam’ maçıydı. Başkent ekibi ne kadar ciddiyetle karşılaşmaya yaklaştıysa Galatasaray’ın sahada sadece adı vardı.

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7 maçtır kazanamayan sarı kırmızılı ekip son derece isteksiz, coşkudan yoksun ve temposuz idi. Galatasaray kültüründe yüksek rekabet duygusu ve yarışmacı ruh vardır. Son haftalardaki görüntü formanın ağırlığıyla örtüşmüyor. Ne kadar eksik olursa olsun Galatasaray’ın sahaya koyduğu ruh bu olmamalı. Ankaragücü akılcı bir plan ile oynadı ve sarı kırmızıların zaaflarının üzerine gitti. 17 yaşındaki genç Emin ile Orgill’i daha fazla 1’e 1 bırakmak da başkent ekibi için bir çözüm olabilirdi.

İlk yarıda Galatasaray topa daha fazla sahip olsa da net pozisyonlar Ankaragücü’nden geldi. 1-0’dan sonra kenar ortalarıyla sonuç arayan Galatasaray Pazdan ve Kulusic’in iyi oyunlarıyla istediği şansları yaratamadı. İşler bu kadar kötü giderken Fatih Terim’in oyuncu değişiklikleri için 77 dakika beklemesi ise şaşırtıcıydı. Görünen o ki Terim kenardaki oyuncuların hiçbirine güvenmiyor.

Erman Özgür | Fanatik

Galatasaray'ın istikrarlı ve formda diyebileceğiniz 2-3 oyuncusu dahi yok, işler kötü gitse de skoru değiştirecek bir yıldızı yok, oturmuş bir oyunu yok, ilk yarı boyunca da pozisyonu tek pozisyonu yok. Ankaragücü'nün çabuk oyuncularına karşı duran toptan ve akan oyundan verdiği pozisyonlar var, Belhanda gibi her topu rakibe atan bir orta sahası var ve gol yemediği için biraz da futbol şansı var. 2. yarı ise Galatasaray o şansı da genç kaptan Emin Bayram'ın hatası ile gelen penaltı kaybetti. Küçük bir kıpırdanma sonucunda Belhanda ve Ömer Bayram'la yakaladığı fırsatları kaçırdığında sonun başlangıcının sinyallerini vermişti. Sonuçta Galatasaray kazanmasına rağmen küme düşme ihtimali yüksek Ankaragücü'ne karşı oynadığı silik oyunun karşılığını skor olarakta alarak, hayal kırıklığının boyutunu da artırmış oldu.