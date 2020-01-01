Spor yazarları Ankaragücü - Beşiktaş maçını yorumladı

Ankara'dan Ankaragücü'nü 1-0'la yenerek dönen Beşiktaş'ın futbolu, spor yazarlarından geçer not alamadı.

Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş, Ankaragücü'nü 1-0 yendi. Düşük tempoda geçen maçta konuk takımın futbolu beğenilmese de üç puanı getiren oyuncuların liderlikleri takdir gördü.

İşte kritik maçı değerlendiren spor yazarlarının öne çıkan yorumları...

Erman Özgür - Fanatik

Beşiktaş. Ankaragücü’nün önde başlayan yakın ve temaslı savunmasını aşmakta çok zorlandı maçın ilk yarısında. Bu tip maçlarda presi kırabilmek top gelmeden düşünmek, çabuk hareket etmek ve sabırdan geçer ama Beşiktaş işin bu kısmında vasat kaldı. Ankaragücü ise özellikle savunma arkası boşlukları Emre Güral ve Lobzhanidze üzerinden fırsata çevirmeyi başardı ancak finali yapmakta beceriksiz davrandıkları için net pozisyonlardan gol çıkaramadılar. İkinci yarıda da görüntü pek değişmedi.

Atilla Gökçe - Milliyet

Beşiktaş’ın başka takımlarda çok rastlanmayan bir özelliği var. Akan oyunda gol fırsatı yaratabilecek, serbest vuruşlarda savunmacılardan en az ikisi rakip ceza alanında yer alıyor. Dün Vida’nın attığı gol buna örnek. Sonrasında da Wellinton ve Josef’in oralarda üslendiğini gördük. Fazladan orada bulunmak, rakip savunmaların dikkatini dağıtıyor, direnişini de kırabiliyor. Önceki maçlarda da bunun örnekleri var. Sergen Hoca’nın oyunun akışına göre N’Koudou, Dorukhan, Rıdvan ve Güven Yalçın’ı değiştirmesi de takımının hücumda top kullanarak skoru korumasını sağladı. Domagoj Vida, korona sonrası formda, etkin ve verimli bir eleman olarak takıma döndü. Belki de Beşiktaş’ta en yararlı dönemini yaşayacak. Göreceğiz.

Deniz Çoban - Fanatik

Ankaragücü ile Beşiktaş arasındaki mücadele, bir pozisyon dışında hakem Halis Özkahya açısından fazla sorunlu geçmedi. Bazı faul ve kart hataları oldu ancak 90 dakika boyunca oyunun kontrolünü elinde bulundurdu. Maçtaki tek kritik karar 23.dakikada yaşandı. Larin’in kafa ile attığı golde Halis Özkahya faul tespit etti. Burada Larin topa yükselirken, rakibine basarak yükselmiyor. Rakibini etkileyen bir hamlesi yok. Ankaragücü oyuncusu yüzüne temas almış gibi kendini yere bırakıyor. Bence gol kararı verilmesi daha doğru olurdu. Bir diğer konu da burada hakemin düdüğü derhal çalmasıydı. Aslında VAR kullanılan maçlarda düdüğü geciktirmek gerekir. Özkahya tecrübesindeki bir hakemin bu hataya düşmemesi gerekirdi. Düdüğü kaleye girdikten sonra çalıp, VAR’a kontrol şansı vermeliydi.

Adnan Dinçer - Cumhuriyet

Çok koşan, heyecanlı bir mücadele içinde görülen Sarı-Lacivertli Başkent ekibi rakibinden daha konsantre olsa da, klas ve kalite farkı yaratan oyuncular dikkat çekti. Orta alanda ağır kalan Beşiktaş, Mensah, Ghezzal ve Rosier’in katılımıyla kontrollü oyunu seçerken, forvette geçen maçın golcüsü N’Koudou yoktu. 10. dakikada Lobjanidze kaleci Ersin’i geçmesine rağmen topu dışarı atarak Emre ile beraber büyük ölçüde maçın kaderini çizdi.

Uğur Meleke - Hürriyet

Sergen Yalçın belki maça başlarken Ankaragücü’nün savunma arkasına yapacağı koşuları hesap edememişti ama 20 dakikalık Lobjanidze şovundan sonra toparladı Beşiktaş defansı. Lobjanidze sıkça yer değiştirdi, Rosier ile baş edemediği anlarda Nsakala’nın koridoruna geçti sıkça. Dün Beşiktaş’ın ilk 80 dakikada Rıdvan’ı hem defansif, hem ofansif anlamda aradığını düşünüyorum ben. Evet N’Sakala çabuk bir savunmacı, stoper özelliklerine de sahip. Ama Ersin, Welinton ve N’Sakala bir arada gerçekten oyun kurma konusunda çok arıza veriyorlar. Rıdvan ilk 11 başladığında bu arızaları kısmen çözebilen bir adam.