Spor yazarları Ankaragücü - Beşiktaş maçı için ne dedi?

Spor yazarları, Ankaragücü ile Beşiktaş arasında oynanan ve golsüz eşitlikle sona eren mücadeleyi değerlendirdi.

'de 8. hafta karşılaşmalarında Ankaragücü'ne konuk olan Beşiktaş, rakibiyle 0-0 berabere kaldı.

Bu sonucun ardından siyah beyazlı ekip bu sezon ligde deplasmanda oynadığı dördüncü maçta da üç puanla tanışamazken, ligde üst üste oynadığı altıncı maçta beşinci puan kaybını yaşadı.

Spor yazarları, golsüz beraberlikle sonuçlanan karşılaşmayı yorumladı.

Erman Toroğlu | Fotomaç

Beşiktaş iyi değil, futbolcuların havası da, teknik heyetin havası da iyi değil.. Bakalım yeni yönetimle birlikte, kımıldayacak mı siyah-beyazlılar. A.Gücü için bu, altın değerinde bir puan.. Ancak bu kadar efor sarf ettikten sonra inşallah haftaya oynayacakları maça daha derli toplu çıkarlar. Hakemi dikkatle izledim. Futbolcularla münasebeti iyi, gördüğünü çalmaya gayret ediyor. Bu maçta bayağı beğendim. İnşallah bundan sonra daha iyi olur. Çünkü bir maşallah diyoruz, ondan bakıyorsunuz ki rezalet! Ama fiziği, duruşu ve hareketleriyle; özellikle de maçı oynatma isteğiyle iyi puan verdim. İki takım ve bir hakem.. İçinden birini seç deseler, hakemi seçerim....

Ali Ece | Fanatik

İnsanların dilinde tüy, kaleminde mürekkep bitti: Bu takımın Cenk gittikten sonra Burak Yılmaz gelene kadar büyük bir gol sorunu vardı. Yaşı ve sakatlık karnesi de göz önünde bulundurularak mutlaka Burak’a alternatif olabilecek kaliteli bir santrfor alınmalıydı! İyi bir alternatif santrfor almayıp maaşların zamanında ödenmesi sorununu da çözemeyenler halen, “Geçmişi boş verelim, geleceğin başkanı seçilecek” diyerek kaçtıklarını zannediyorlar. Dürüst insanlar için gerçeklerin ortaya çıkmak gibi güzel bir huyu vardır yani geçmişten ne kadar kaçabilirsiniz ki? Gerçek yüzünüze mutlaka çarpar: Dün gece Beşiktaş kendisinden daha beter mali sorunlarla uğraşan Ankaragücü karşısında, rakibi 10 kişi kaldığında bile baskı kuramadı.

Ahmet Çakar | Sabah

Kan kaybı devam ediyor. Beşiktaş hem çok kötü oynuyor hem de sakatlıklarda kadro derinliği fazla olmadığı gün gibi aşikâr. Üstelik tam olarak ne oynadıkları da belli değil. Bazı oyuncular asla bu takımda oynayabilecek yetenekte değiller. Bütün organizasyonu Ljajic gibi Beşiktaş'ın en yaratıcı oyuncusu yapması gerekirken ilk 11'de başlayamıyor. Lens ve diğer kanat oyuncuları hatta kanat bekleri oyunda yoklar. Peki o zaman Beşiktaş nasıl gol atacak? Burak gibi 'nin en etkili forvetlerinden biri Beşiktaş'ta ama hem istediği topları alamıyor hem kanatlara inemiyor hem de formsuz bir dönem geçirdiğinden etkisiz kalıyor.

Güntekin Onay | Hürriyet

Abdullah Avcı, orta alanda yüksek pas isabetiyle oynayan Elneny’nin yerine son bölümde Orkan’ı oyuna soktu. 86’ncı dakikada Diaby’nin kaçırdığı bir gol var ki, kaçırmak atmaktan daha zordu. Umut ile de son dakikada önemli bir fırsatı değerlendiremeyen Beşiktaş, derbisi öncesi 2 önemli puanı kaybetti.

Haberin devamı aşağıda

Dün oyuna girdikten sonra maçın seyrini değiştiren Ljajic, 11’de başlasaydı Beşiktaş bu maçı kazanabilir miydi? Bence “Evet”...

Ne Lens, ne Güven ne de Diaby.. Beşiktaş’ın kadrosunda yaratıcı oyuncu yok. Kabul etmek gerekir ki Ljajic formsuzdu ancak hafta içinde milli takımda 2 asist yaparak kendini bulup morallenmişti. Dün 11’de başlasa Ankaragücü kilidini açan anahtar olabilirdi.

Cem Dizdar | Fanatik

Ankaragücü hızlı hücum ettiyse de sayısal olarak az oyuncuyla gittiğinden etkili olamadı. Beşiktaş organize ataklarla devre boyu hareketliydi, ancak onlar da gömülü Ankaragücü kalabalığını aşamadı. Yedekten katkı verecek tek isim gibi görünen Ljajic bile sınırlı etki koyunca maç ilk devreye göre daha sıkıcı bir hal aldı. Ankaragücü’nün yapabilecekleri belliydi ama kadrosu dar olsa da Beşiktaş saha içi düzenlemelerle oyuna çeşitlilik getirebilirdi. Bu da olmayınca ‘milli maç arası’nı iyi kullanması beklenen takımlarda fazladan herhangi bir şey göze çarpmadı! Bizlerde ülke vasatını koruyan maçlardan birini daha izlemiş olduk.

Şansal Büyüka | Milliyet

Beşiktaş bundan önce üç deplasman oynadı. Sivas‘la başladı, kaybetti. Gaziantep‘e gitti kaybetti, Trabzon’a gitti, adeta teslim oldu. İlk deplasman puanını Ankaragücü karşısında aldı. Bu istatistik Beşiktaş‘ın doğasına aykırı. Bu sonuçlar Beşiktaş seyircisinin alışkanlıklarına aykırı. Uymaz; camiaya, seyirciye bunu kabul ettiremezsiniz. Ya düzeleceksiniz, ya düzeleceksiniz... Başka Beşiktaş yok...