Spor yazarları Andorra - Türkiye maçı için ne dedi?

Spor yazarları, A Milli Takım'ın EURO 2020 Elemeleri H Grubu'nda Andorra'yı 2-0 mağlup ettiği karşılaşmayı değerlendirdi.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası H Grubu son maçında Andorra deplasmanına konuk olan Ay-Yıldızlılar, Enes Ünal'ın golleriyle sahadan 2-0 galip ayrıldı.

İzlanda maçının ardından EURO 2020'ye gitmeyi garantileyen A Milli Takım, Andorra maçıyla puanını 23'e yükselterek grubu 'nın ardından ikinci sırada tamamladı.

Spor yazarları bu karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulundu.

Mehmet Demirkol | Fanatik

Bu Milli Takım’ın 96’da bizi ilk Avrupa Şampiyonası’na götüren takımla bir benzerliği var. Basit gelecek belki ama önemli: İşi tam yapıyorlar. Yarım yamalak değil. Saf bir görev tutkusu var bu kadroda. Bunun sanırım iki temel nedeni var. 1-Gurbetçi kadroyu iyi anlayan yerli kadro. Çünkü ya uluslararası futbola adım atmış Anadolu çocukları var kadroda, ya Avrupa futboluna hazırlanan, ya da o ihtimali uzakta bırakmayan. Yani kadroda Merih, Çağlar, Ozan ve Yusuf’un gelişen profesyonelliği Ömer’in, Kaan’ın alanıyla, Ozan’ın, Uğurcan’ın alanıyla kesişiyor. Ve Emre Belözoğlu da bu kadronun özelliklerini övüyor. 2-Şenol Güneş’in planına çok net ve tam kadro ikna olmuş durumdalar. Hiçbir şüphe görmüyorsunuz. Dün bu tabloda keyiften yerimizde durmamazlık etmedik belki ama oyundan ve skordan şüphe de etmedik. İşi tam yaptılar.

Levent Tüzemen | Sabah

Forma şansı bulamayan oyuncular, rakip karşısında sürekli Milli Takım'da oynuyormuşçasına tempolu, mücadeleci ve yürekten bir oyun sergilediler. Andorra'ya pozisyon vermediğimiz gibi rakibe önde ciddi baskı yaptık, sürekli pozisyon aradık, Enes'in biri penaltıdan olmak üzere iki güzel golüne tanık olduk. Milli Takım oyuncuları zihinsel olarak çok rahattılar. Telaş ve panik hiç yapmadılar. Birbirlerine yardıma koştular, coşkularıyla enerjileriyle ve kazanma duygularıyla göz okşadılar.

Ali Ece | Fanatik

Santrfor opsiyonlarımız kaliteli olmasına rağmen Cenk Tosun, ’da sürekli oynayamadığı; Burak Yılmaz’ın da yaşının da ilerlemesi nedeniyle sakatlık sorunları tetiklendiği için Enes’in kendisini bulması çok önemli. Tabii ki Andorra’ya iki gol atması, Enes gencecik yaşta ’e transfer olduğunda ondan beklediğimiz zirve değildi ancak Andorra’ya gol atamamasından ise atması en azından moral açıdan olumlu.

Fatih Doğan | Fotomaç

Sentetik zemin, buz gibi havada her türlü sertliğe başvuran Andorra'yı görünce "iyi ki bu işi İstanbul'da halletmişiz" demekten kendimi alamadım. Yüzde 75 topla oynama oranına ulaştığımız ilk yarıda ev sahibi ekibin oyun bozmak ve tekme atmak dışında futbol adına ürettiği bir değer göremedik. Enes'in biri penaltıdan attığı 2 gol milli takımı rahatlattı. Ozan ve Kaan'ın orta sahadaki dinamik oyunu dikkat çekiciydi.