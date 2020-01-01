Spor yazarları Alanyaspor - Trabzonspor maçı için ne dedi?

Spor yazarları, Trabzonspor'un son dakikada yediği golle 2 puan bıraktığı Alanyaspor karşılaşmasını yorumladı.

Süper Lig'in 28. haftasında , konuk olduğu ile 2-2 berabere kalarak, liderliği 'e kaptırdı.

Spor yazarları Alanyaspor - Trabzonspor maçını yorumladı.

Mehmet Demirkol - Fanatik

Alanya’nın plansız bir baskısı vardı. Erce ve Badou direnç noktasıydı. Ama Hosseini’nin atılışı Ömür’ün ve Parmak’ın yorulmaları giren oyuncuların etkisizliği orta saha direncini düşürdü. Trabzonspor böyle oynadığı maçları hücum çeşitliliği sayesinde kazanmayı hep bildi. Ancak dün çok yoruldular. Yine de Bakasetas gibi özel bir adam karşılarında olmasa istediklerini alabilirlerdi.

Ahmet Çakar - Sabah

Aslında genel olarak baktığımızda Trabzonspor iyi oynamadı. Alanyaspor defans hattının hatasından maçın hemen başında gol bulmasına rağmen tam devre bitecekti ki Campi ağır kaldı, Cisse de harika bir gol vuruşuyla beraberliği getirdi. Trabzonspor ikinci yarıda öne geçmesine rağmen verdiği pozisyonlarda Uğurcan Çakır'ın yerine oyuna giren Erce çok başarılıydı. Sörloth'a bakıyoruz, ilk golün asistini yaptı ama maç boyu çok yalnız kaldı. Bazı oyuncular çok güzel işler yapıyor. Örneğin Abdülkadir Ömür. Golü atan Novak'ın önüne bıraktığı top gerçekten çok iyiydi. Ama aynı disiplini diğer bazı oyuncularda asla göremedik. Baş sorumlu da kendini attıran hem de rakip sahada kırmızı kart gören Hosseini'dir.

Erman Toroğlu - Fotomaç

Topu kendi kalende görmek istemiyorsan, o topu kendi kalenden tutabildiğin kadar uzak yerde tutacaksın. Çünkü rakip o topu getirene kadar mutlaka hata yapacaktır..Dün akşam Trabzonspor, denizaltının aldığı yara gibi büyük bir torpille yara aldı. Denizaltıda delik açıldı. Zaten görünen o ki, ligin ne olacağı 1-2 haftaya kadar netlik kazanacak. Trabzonspor dün gece fazla da oynamadan eline gelen nimeti resmen tepti.

Erman Özgür - Fanatik

Yüksek tempo hücumda karşılığını çabuk bulsa da asıl önemli ayrıntı formda Uğurcan'ın sakatlanmasından sonra oyuna giren Erce'nin kurtarışlarıydı. Hosseini ve N’Sakala'nın karşılıklı kartları boş alanları fazlalaştırdı. Ancak Erce’nin çabalarına rağmen Bakasetas’ın şut denemeleri sonunda yerini buldu ve Trabzonspor çok önemli bir darbe aldı.

Reha Kapsal - Fotomaç

Özellikle bu kadar iyi oynadığı bir maçta yediği gollerde yapılan bireysel hatalarla kaybettiği iki puanla enseyi karartmadan geriye kalan 6 haftaya odaklanarak, kazanacakları 18 puanla şampiyon olmanın o yüksek konsantrasyonunu bir an önce bordo-mavililerin sağlaması gerek. Zaten bu konsantrasyon eksikliğiyle de 'maç bitti' dedikleri anda golü de kalelerinde görmüş oldular..