Spor yazarları Alanyaspor - Galatasaray maçı için ne dedi?

Spor yazarları, Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Alanyaspor'a 2-0 mağlup olduğu mücadeleyi değerlendirdi.

Ziraat Kupası çeyrek final ilk maçında Aytemiz 'a konuk olan , rakibine 2-0'lık skorla boyun eğdi.

Bu sonucun ardından Aytemiz Alanyaspor yarı final yolunda önemli bir avantaj yakaladı. Sarı-kırmızılı takımın turu geçebilmesi için sahasında oynayacağı rövanş maçında rakibini en az üç farkla mağlup etmesi gerekiyor.

Karşılaşmada ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 20. dakikada Tasos Bakasetas ve 55. dakikada Junior Fernandes kaydetti.

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İki takıma arasındaki rövanş mücadelesi 12 Şubat Çarşamba günü Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak.

Spor yazarları Alanyaspor - Galatasaray mücadelesinin ardından değerlendirmelerde bulundu.

Levent Tüzemen | Sabah

Fatih Terim, maçı 11'inden 8 oyuncuyu rotasyona sokunca Alanya karşısında uyumsuz bir Galatasaray izledik. 4-6-0 oyun anlayışıyla sahada yer alan sarı-kırmızılı futbolcular bireysel becerilerini ön plana çıkarmaya çalıştılar. G.Saray santrfor sistemiyle oynasaydı Alanya savunmasının göbeğindeki Tzavellas-Coulker ikilisi bu kadar rahat edemezdi. Alanyaspor dersini o kadar iyi çalışmış ki Galatasaray'a geniş alan bırakmadı. Çok koşarak Lemina ve Belhanda başta olmak üzere tüm Galatasaraylı oyuncuların geçiş oyununa izin vermediler.

Bu kadar derin rotasyon gerekli miydi? Ben Galatasaray'ın kupayı ikinci plana ittiğini düşünmüyorum. Ancak birbirleriyle oynama alışkanlığı olmayan oyunculardan kurulu Galatasaray sahada dilsiz, ritimsiz ve lidersiz bir görüntü çizdi. Belhanda; Lemina'nın tüm oyun düzenini bozdu. Faslı futbolcu, oyunun hep kendisi üzerinden oynanmasını istiyor. Belhanda'nın bu bencilliği hem Lemina'ya hem de takıma ciddi zarar verdi.

Nevzat Dindar | Milliyet

Galatasaray için lig ulaşılması zor bir hedef iken kupanın önemsenmemesi kabul edelim ki sürpriz oldu. Fatih Hoca bütün dikkatini haftasonu ligde oynayacağı maçına vermiş. Ancak Galatasaray ‘daldaki kuş’ derken dün belki de ‘cepteki kuştan’ oldu. Kupayı riske attı resmen. Böyle derin bir rotasyon ile Alanya deplasmanına çıkıyorsanız kaderinize de bir anlamda razı olacaksınız. Kaldı ki Alanya’nın da oynatmadığı bazı isimler vardı.

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Galatasaray aldığı yenilgi kazanma alışkanlığının edinildiği bir süreçte olumsuz etki de yaratabilir. Belhanda’nın Fatih Hoca’yı bile çileden çıkaran performansına rağmen 80 dakika sahada kalması düşündürücüydü. Faslı sabırları zorluyor ama nedense oynamaya devam ediyor. Sağ bekte bile doğru dürüst oynayamayan Şener’in ikinci yarı kenara alınan Linnes’in yerine sola kayması ise ilginç tercihlerden biri oldu. Şener aslında bu senenin sorgulanması gereken transferlerinin başında geliyor. Jimmy hayalet gibi sahada döndü durdu. 90 dakikayı tamamladı buna rağmen. Aslında Onyekuru ve biraz da Lemina dışında çabalayan yoktu desek yeridir. Okan’ın kalesinde gördüğü iki jeneriklik golde belki hatası yoktu ama Muslera olmayınca da rakip böyle vuruşları rahat yapabiliyor.

Bülent Timurlenk | Sabah

Erol Bulut başarıya aç, ligde 4. sırayı zorlayan, kupada da gidebildiği yere kadar gitemeyi hedefleyen bir tekink adam. İlk maçta alacağı avantajlı skorun farkındaydı ve dün yedek G.Saray karşısında F.Bahçe deplasmanı öncesinde 2 jeneriklik golle istediğini aldı. Falcao sakat, Andone hazır değil derken Adem de kulübeye çekilince, G.Saray'a santrforsuz bir oyun planı kaldı. Linnes takıma döndü ama hem ligdeki iki maç hem de dün dökülerek 'Tribünde kalsaydı' dedirtti. Orta sahada 2019 biterken 1 maçla taraftarı heyecanlandıran Taylan'ın problemi, Emre Akbaba ile aynı... Oyun içinde kaybolmamak için takım arkadaşınızın pas açısına girmeniz lazım. Rakibin arkasına saklanır, pas bağlantısı için hareket etmezseniz, oyunu domine edemezsiniz. Bütün Avrupa haftada 3 maç trafiğiyle oynarken çeyrek finalde bu kadar rotasyon yapmak dünkü oyunu getirdi.

Tunç Kayacı | Fanatik

Alanya’da yarı finale çıkma mücadelesinin ilk ayağında iki teknik direktör de rotasyonlu bir kadroyu tercih etti. Oyun kurgusu olarak yediği gole kadar ve sonrasında diye Galatasaray’ı ikiye ayırabiliriz. Alanyaspor karşısında geriden oyun kurup olgun ataklarla rakip kaleye gitmek isteyen konuk ekip ilk tehlikesini de 18’de Jimmy Durmaz’ın yan direkten dönen şutuyla yakaladı. Bu pozisyonun hemen ardından 21’de korner atışında Alanyaspor ceza alanının dışından Bakasetas’ın nefis şutuyla 1-0 öne geçti. Bu dakikadan sonra ilk yarı bitimine kadar oyunun büyük ölçüde hakimi Alanyaspor’du.

Aslında santrforsuz sahaya çıkmak da dün Galatasaray adına önemli bir handikaptı. 45. dakikada Onyekuru’nun çalımlarla ceza alanına girip yaptığı ortada Belhanda’nın dışarıya giden kafa vuruşuyla beraberlik fırsatı kaçtı. İşte bu ortanın adresinde olması gereken bir golcüydü. Bir de ilk yarı için maçın hakemine bir çift sözüm olacak: Faul standardı ve gösterdiği sarı kartlar yakışmadı.