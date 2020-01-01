Spor yazarları Alanyaspor - Galatasaray maçı için ne dedi?

Galatasaray, Alanyaspor deplasmanından 4-1'lik mağlubiyetle döndü. Spor yazarları zorlu maçı kaleme aldı.

Süper Lig'in 31. haftasında Aytemiz deplasmanına konuk olan , sahadan 4-1'lik yenilgiyle ayrıldı.

Galatasaray'ın tek golünü Adem Büyük atarken, Alanyaspor'da Cisse (2), Bakasetas ve Mustafa Pektemek tabelayı değiştiren isimler oldu.

Spor yazarları, Galatasaray'ın aldığı mağlubiyeti değerlendirdi;

Daha fazla takım

Ali Ece | Fanatik

Galatasaray, yine topa fazlasıyla hakim olarak başladı ama bunu pozisyon zenginliğine dönüştüremedi. Daha 10. dakikada Alanya deplasmanında yüzde 67’lik topa sahip olma oranı yakalayan Galatasaray, 33. dakikada 195 isabetli pas yapmıştı ancak ilk 45’te Alanya; hem daha net hem de daha çok sayıda pozisyona girmeyi başardı.

Osman Şenher | Galatasaray

Galatasaray'ın her şeyden önce defansla golcü problemini halletmesi lazım. Zirveye oynayan takım bu kadar rahat gol yemez, savunması bu kadar çok hata yapmaz. Aynı şekilde Adem Büyük, sarı-kırmızılılara yedek diye alındı, şimdi birinci santrfor. Öyle bir gol kaçırdı ki, sanki rakip takımın stoperi. Şaşırdım. Diyeceksiniz ki gol atmadı mı? O ayrı bir konu, golcülük farklı bir şey. Cisse iki gol pozisyonuna girdi, iki gol attı. Gerçekten çok büyük bir sorun. İyi bir golcü olmayınca da takımın kurgusu bile değişiyor. Hakikaten çok acı.



Tunç Kayacı | Fanatik

Galatasaray, beklendiği gibi Seri merkezli pas futboluyla rakibi bir sağa bir sola koşturup ara toplarla da gol atmayı planlamıştı. Ancak bu sistemi uygularken oyuncu kaliteniz yüksek olmalı. Şu anda çaresizlikten çıkan 11’le bu sistemi uygularken arıza çıkmaması mümkün değil. Nitekim 40 dakika belki çok pozisyon bulamadınız ama rakibine temposuz etkisiz hale getirmişsiniz. Ancak bir taç bir uzun toptan yenilen iki hata golü bence sistemin arızasıdır.