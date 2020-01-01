Spor yazarları Alanyaspor - Beşiktaş maçını yorumladı

Spor yazarları Alanyaspor deplasmanından 2-1'lik zaferle dönen Beşiktaş için övgülerini teknik direktör Sergen Yalçın'a yolladı.

Süper Lig'de 24. haftanın açılış maçında Beşiktaş deplasmanından 2-1'lik galibiyetle döndü. Geriye düşmesine karşın maçı kazanan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın spor yazarlarının gözdesiydi.

Mehmet Demirkol | Fanatik

Dengede giden düşük tempolu oyunda Alanya’nın öne geçmesinden sonra Beşiktaş’ın hem geniş alanda hücum, hem de derinlikli savunma ve hücum anlamında fark yarattığını söylemek lazım. Bunun özellikle bir plan çizmekten daha çok hocanın oyunculara ne olduklarını hatırlatmak düzleminde fark yarattığını düşünüyorum. Bence Sergen Yalçın’dan an itibarıyla daha donanımlı bir teknik adam olan Erol Bulut, işin fiziğini çözmüş durumda ama psikolojlisi onu olduğundan geri bırakıyor.

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Atilla Gökçe | Milliyet

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Beşiktaş futbol takımı haftalardır aynı türküyle alkışlanıyor. Rakipleri duvara mıh çakıyor, Beşiktaş sallanıyor… Beşiktaş sallanıp oynadıkça, ya da oynayıp sallandıkça rakipleri Karius’un kalesine gelip gol atıyor. Bu durumda golcülerin Karius’u aşması gerekiyor. Dün Burak bu işi yaparak hem Karius’u hem de Alanyaspor’u aştı.

Uğur Meleke | Hürriyet

İlk devredeki Rize-Antep- -Trabzon-Alanya maçlarının dördünde Beşiktaş, rakibinden daha az şut atmış. Şut sayısında sadece Rize’yi geçebilmiş. Ligin ikinci yarısındaysa bambaşka bir görüntü var. İlk devredeki maçta Alanya’ya karşı şutlarda 14-7 geride olan siyah beyazlılar, dün 18’e 8 üstünlük kurdular mesela. Trabzon’a karşı da 29 şut ve ceza alanında 52 dokunma ile iki kategoride de sezon rekoru kırmışlardı. Yani Sergen Yalçın’la değişim net; Daha fazla arayan, deneyen, iştahlı-cesur bir Beşiktaş var artık sahada.