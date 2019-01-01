Spor Toto Süper Lig'den Avrupa Ligi'ne kim gidecek?

Spor Toto Süper Lig'de sezonun bitimine 1 hafta kala Avrupa Ligi hesapları hala devam ediyor.

Galatasraay'ın şampiyon, 'in de ikinci bitirdiği 'de 2019-2020 sezonunda 'ne gidecek olan son takım da hafta sonu oynanacak olan maçla belli olacak.

Avrupa Ligi'ne 3 takımla katılan 'de ligde üçüncü ve dördüncü sırada bulunan Beşiktaş ile önümüzdeki sezon Avrupa Ligi'ne gitmeyi garantiledi.

Avrupa Ligi'ne gidecek son takım hangisi?

Süper Lig'in 3'ncüsü ve 4'üncüsünün yanında Türkiye'de Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan takım da Avrupa Ligi'ne katılacaktı. Ancak kupayı kazanan şampiyon olduğu için bu hak lig beşincisine devredildi.

33 haftası geride kalan ligde 47 puanla 5. sırada bulunuyor ve Avrupa Ligi'ne katılacak son takım olarak en avantajlı konumda. Malatya ekibi bu hafta küme düşmeme mücadelesi veren 'u konuk edecek. Eğer Yeni Malatyaspor bu maçtan 3 puanla ayrılırsa diğer maçların sonuçlarına bakmaksızın Türkiye'den Avrupa Ligi'nde gidecek olan 5. takım olacak.

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Yeni Malatyaspor'u yakalayabilecek en yakın takım ise . İkili averajda sarı-siyahlıların önünde olan Antalyaspor rakibinin puan kaybı sonrası 34. haftada karşılaşacağı 'yi yenerse Avrupa Ligi'ne katılacak. Antalyaspor bu maçtan beraberlik veya mağlubiyetle ayrılırsa Avrupa Ligi biletini kaçıracak.

Antalyaspor TFF Lisansı alabilir mi?

TFF Kulüp Lisans Kurulu yaptığı toplantıda Antalyaspor, Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nda aranan Sportif, Altyapı, Personel-İdari, Hukuki ve Mali kriterleri yönünden inceledi ve 2019-2020 sezonu için UEFA ve Ulusal Kulüp Lisansı almaya hak kazanamadı. Ancak TFF kulüplere kriter eksiklerini tamamlamaları için 30 ve/veya 60 gün ek süre tanıdı.