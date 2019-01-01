Spor Toto Süper Lig'de kümede kalma yarışında heyecan artıyor

Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonunun bitimine dört hafta kala, şampiyonluk yarışında olduğu kadar kümede kalma yarışında da heyecan sürüyor.

Sezonun tamamlanmasına kısa bir süre kalmasına karşın ligdeki 18 takımın yarısından fazlasının, matematiksel olarak 'e düşme ihtimali bulunuyor.

Ligde 39 puanla 8. sırada bulunan Çaykur Rizespor da dahil olmak üzere 11 takım düşme tehlikesiyle karşı karşıya bulunuyor. 41 puanla 7. sırada yer alan Evkur ve üzerindeki takımlar ise bu riski taşımıyor.

Süper Lig'de sezonun bitimine 4 hafta kala Akhisarspor 25 puanla son sırada yer alırken, 29 puanla 17. sırada bulunan Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 30'ar puanla 16. ve 15. , düşme tehlikesini en yakından hisseden ekipler olarak dikkati çekiyor.

, düşme hattının 4 puan üzerinde

Tarihinin en kötü sezonunu geçiren Fenerbahçe, 30 hafta sonunda 34 puanla düşme hattının yalnızca 4 puan üzerinde.

Ligde 36'şar puana sahip Ankaragücü ve Demir Grup ise Fenerbahçe'nin hemen üzerinde yer alıyorlar.

Lig sıralamasında 14. sırada yer alan sarı-lacivertliler, son maçlarında ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'la deplasmanda, Akhisarspor ve 'la da sahasında karşı karşıya gelecek.

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Düşme hattındaki kritik maçlar

'de bitime 4 hafta kala son 5 sıradaki takımların kendi aralarında oynayacakları maçlar büyük önem taşıyor.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 31. haftada Bursaspor'u, 33. haftada da Fenerbahçe'yi konuk edecek. Fenerbahçe ise Erzurum deplasmanından önce son sıradaki Akhisarspor'u sahasında ağırlayacak.

Son 5 sıradaki takımların kendi aralarındaki maçları:

31. hafta: Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Bursaspor

32. hafta: Fenerbahçe-Akhisarspor

33. hafta: Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Fenerbahçe

33. hafta: Bursaspor-Göztepe

Kalan maçlar

Süper Lig'de matematiksel olarak düşme ihtimali bulunan takımların kalan maçları sırasıyla şöyle:

Akhisarspor: Evkur Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe (D), İstikbal Mobilya , Atiker (D).

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Bursaspor, Evkur Yeni Malatyaspor (D), Fenerbahçe, İstikbal Mobilya Kayserispor (D).

Bursaspor: Büyükşehir Belediye Erzurumspor (D), Antalyaspor (D), Göztepe, Evkur Yeni Malatyaspor (D).

Göztepe: Antalyaspor, Demir Grup Sivasspor, Bursaspor (D), MKE Ankaragücü.

Fenerbahçe: Kasımpaşa (D), Akhisarspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor (D), Antalyaspor.

MKE Ankaragücü: Çaykur Rizespor, Medipol (D), Demir Grup Sivasspor, Göztepe (D).

Demir Grup Sivasspor: Medipol Başakşehir, Göztepe (D), MKE Ankaragücü (D), .

İstikbal Mobilya Kayserispor: (D), Kasımpaşa, Akhisarspor (D), Büyükşehir Belediye Erzurumspor.

Kasımpaşa: Fenerbahçe, İstikbal Mobilya Kayserispor (D), Atiker Konyaspor, Beşiktaş (D).

Atiker Konyaspor: Aytemiz (D), Trabzonspor, Kasımpaşa (D), Akhisarspor.

Çaykur Rizespor: MKE Ankaragücü (D), Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor (D), Trabzonspor.